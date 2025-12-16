Uno Entre Rios | El País | Daniel Tillard

Banco Nación: renunció Daniel Tillard y lo reemplaza Darío Wassermann

Darío Wassermann, marido de la jefa del bloque de LLAvanza en la legislatura porteña, es el nuevo presidente del Banco Nación tras la renuncia de Daniel Tillard

16 de diciembre 2025 · 14:10hs
Además de muy cercano a la hermana del presidente, Wasserman es el marido de Pilar Ramírez, jefa del bloque de La Libertad Avanza en la legislatura porteña. 
El titular del Banco Nación, Daniel Tillard, presentó su renuncia y lo reemplazará Darío Wasserman quien se desempeñaba como vicepresidente de la entidad. Se prevé que en las próximas horas, el Poder Ejecutivo ratifique este cambio a través de un comunicado.

Tillard había llegado al Gobierno de la mano del exgobernador de Córdoba, Juan Schiaretti. Ocupó la presidencia del Banco Nación, el mayor banco del país por cantidad de depósitos, desde el inicio de la gestión de Javier Milei.

En tanto que Wasserman, el segundo de Tillard y ahora su reemplazante, forma parte del riñón libertario, más precisamente de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Además de muy cercano a la hermana del presidente, Wasserman es el marido de Pilar Ramírez, jefa del bloque de La Libertad Avanza en la legislatura porteña. Ramírez es también presidenta del partido de Milei en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Anteriormente, Wasserman fue presidente de la Sociedad de Garantía Recíproca "Garantizar SGR", presidente de Móvil SGR y titular de la Cámara Argentina de Sociedades de Garantías Recíprocas.

