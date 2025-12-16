Presupuesto 2026: ya hay dictamen para llevar al recinto

La Comisión de Presupuesto y Hacienda debate el Proyecto de Ley de Presupuesto 2026. Ya hay dictamen de mayoría con 28 firmas y otro de minoría con 3 firmas

La Comisión de Presupuesto y Hacienda debate el Proyecto de Ley de Presupuesto 2026 y otra norma que establece un marco jurídico-institucional de carácter permanente, destinado a asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas y la estabilidad del valor de la moneda.

El titular de la comisión, diputado Bertie Benegas Lynch , anunció que había un dictamen de mayoría con 28 firmas, y con seis disidencias, y otro de minoría con 3 firmas, correspondiente a Provincias Unidas. Además, un dictamen para el proyecto de Compromiso Fiscal, con 28 firmas, 4 en disidencias. En tanto, Unión por la Patria aclaró que presentaría sus propios dictámenes para ambos temas.

La jornada se inició en la mañana de este martes con una reunión de Legislación Penal, en la que abordaron el proyecto de Inocencia Fiscal.

Gabriel Bornoroni (LLA), n expresó su satisfacción por estar debatiendo el Presupuesto, pero más por estar debatiendo “un presupuesto con equilibrio fiscal”, algo que estimó “debería haber pasado en la historia de la Argentina, y eso no viene sucediendo”. “¿Qué nos da el equilibrio fiscal? La posibilidad de saber qué es lo que va a gastar el Estado, en qué y cómo lo va a gastar”, resaltó el legislador cordobés, que cuestionó el “impuesto encubierto que es la inflación y se lo cobraban a todos los argentinos”. Remarcó que la propuesta oficial “deja atrás la decadencia de la inflación”, y establece “no gastar más de lo que ingresa. Eso le va a dar previsibilidad a todos los argentinos, porque vamos a saber si vamos a tener inflación, cuáles van a ser nuestros esfuerzos y le vamos a mostrar al mundo que somos un país serio”.

A continuación, el titular del bloque Unión por la Patria, Germán Martínez, quiso saber si habría cambios respecto del dictamen de mayoría alcanzado en noviembre, a lo que Bornoroni contestó afirmativamente, precisando que les habían hecho circular los cambios a “la mayoría de los bloques”. “Sería bueno que al menos a los integrantes de la Comisión de Presupuesto, a través de secretaría, nos informen su propuesta de dictamen”. Tras ello recordó que ellos ya habían elaborado en noviembre un dictamen propio y que insistirían en que Legislación Penal debería abordar la “regla fiscal”, habida cuenta de que “uno de los títulos contiene cambios significativos al Código Penal”.

“Argentina necesita una ley de Presupuesto”, reconoció el santafesino, que celebró que el oficialismo reconociera ahora que “quieren aparecer serios ante el mundo… No lo demostraron cuando en 2024 y 2025 estuvieron prolongando la validez del último presupuesto sancionado por ley: el aprobado en 2022, para el ejercicio presupuestario 2023”.

Agregó Germán Martínez que “hoy estamos con una ley presupuestaria que se remonta a una ley aprobada durante nuestro gobierno. Los dos años siguientes Argentina no tuvo presupuesto por la explícita decisión del Gobierno de Milei de no tener presupuesto. No hubo otro motivo. Con el único objetivo de incrementar básicamente los niveles de discrecionalidad con que se ha manejado, con graves consecuencias sobre distintas áreas del Estado”.

Para Germán Martínez, la ley impulsada por el Gobierno “no es el presupuesto que necesita Argentina. Y por eso en nuestro dictamen, así como recomendábamos que el Poder Ejecutivo reformule y lo vuelva a mandar, hoy planteamos que este presupuesto necesita una reformulación integral”.

El legislador santafesino indicó que proponen garantizar todas las leyes aprobadas por el Congreso, vetadas e insistidas en su momento por la oposición: las leyes de Financiamiento Universitaria, la de Emergencia en Discapacidad, y la de Emergencia en Pediatría. Además, continuó, “queremos posicionarnos claramente en contra del artículo 30 del mensaje del Poder Ejecutivo, que plantea la derogación de la Ley de Financiamiento Educativo”, defendiendo también la vigencia de la Ley de Educación Técnica, como lo que definió como “el camino creciente plurianual en Ciencia y Tecnología. Insistimos en la necesidad de que exista el Fondo Nacional para la Defensa; queremos continuidad del régimen de Zonas Frías, no solo para la Patagonia, sino para otros distritos que necesitan un régimen diferencial”.

Habló también de mantener la automaticidad en el incremento de las asignaciones familiares, recuperar el porcentaje del incremento que el Gobierno les quitó a los jubilados en el momento del traspaso de una fórmula a la otra, y actualizar el monto fijado en 70 mil pesos. “Los mismos que fijamos con nuestro Gobierno en 2023”.

Luego habló de recuperar el FONID y elevar los fondos destinados al sistema universitario a 7,3 billones de pesos, y no mantenerlos en 4,8 como indica el presupuesto. Habló también de recuperar la vigencia de leyes sobre la salud y recuperar la obra pública, para concluir pidiendo “terminar con la discrecionalidad de los ATN. Que llegue a todas las provincias, no solamente a algunas a cambio de votos”.

