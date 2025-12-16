Uno Entre Rios | El País | Inocencia fiscal

Inocencia Fiscal: el oficialismo busca dictaminar este martes y votar el proyecto el miércoles

En la Cámara de Diputados, el oficialismo decidió convocar a una reunión informativa a la mañana y a un plenario a la tarde para firmar el dictamen de Inocencia Fiscal

16 de diciembre 2025 · 11:40hs
La decisión de convocar a una reunión informativa a la mañana y otra a la tarde se adoptó en la reunión constitutiva de la comisión de Legislación Penal

La decisión de convocar a una reunión informativa a la mañana y otra a la tarde se adoptó en la reunión constitutiva de la comisión de Legislación Penal, donde fue releecta la libertaria Laura Rodríguez Machado.

La Libertad Avanza buscará este martes en un plenario de comisiones en la Cámara de Diputados, emitir dictamen sobre el proyecto de Inocencia Fiscal, que el oficialismo aspira a sancionar el miércoles junto al Presupuesto 2026, informaron fuentes legislativas. La iniciativa se debatirá este martes a la tarde en un plenario de las comisiones de Presupuesto y Legislación Penal, luego de la firma del despacho de la ley de gastos y recursos para el 2026.

Se explicarán detalles del proyecto de Inocencia Fiscal, que busca que ingresen al mercado los bienes que no están declaradas en la economía formal, sin que exista una persecusión de ARCA. La decisión de convocar a una reunión informativa a la mañana y otra a la tarde se adoptó en la reunión constitutiva de la comisión de Legislación Penal, donde fue releecta la libertaria Laura Rodríguez Machado.

El joven de 21 años fue hallado sin vida en uno de los puestos internos de la Quinta Residencial de Olivos, donde vive el presidente Javier Milei

Encontraron a un soldado muerto en la Quinta de Olivos, donde vive Javier Milei

El nuevo jefe de la ARCA, Andrés Edgardo Vázquez, responde a Santiago Caputo, tiene contactos en SIDE y está cuestionado por propiedades no declarados.

ARCA: el nuevo titular con propiedades en Miami sin declarar

El oficialismo no tendrá dificultades para emitir el dictamen ya que con los aliados tiene mayoría en las dos comisiones, dado que en Presupuesto tiene 20 de los 49 miembros y tiene aliados provinciales, del PRO y la UCR.

diputada Laura Rodríguez Machado

Detalles del Proyecto

Por otra parte, la iniciativa crea un Régimen simplificado de Ganancias por el cual, de acuerdo al Gobierno, los contribuyentes que adhieran quedarán “blindados para siempre”.

Este régimen, que tendrá un tope patrimonial de hasta 10.000 millones de pesos para poder adherir, garantiza a los contribuyentes no tener que informar sobre variaciones patrimoniales, y tampoco se controlarán los consumos que hagan.

Esto implica que ARCA sólo les cobrará el impuesto a las Ganancias por los ingresos que hayan facturado, independientemente del eventual crecimiento patrimonial (que no será controlado) y de esa base se deducirán los consumos.

El artículo 39 del proyecto "establece el efecto liberatorio del pago, si se acepta el contenido de la declaración jurada propuesta por ARCA y se realiza el pago en término; excepto que se hayan omitido ingresos".

El proyecto de Inocencia Fiscal aumenta los montos para que se considere que una persona cometió el delito evasión simple, pasando de $1.500.000 a $100.000.000.

En tanto, para que la conducta a investigar se considere de “evasión agravada”, el piso tiene que superar los 1.000 millones de pesos (ya no más 15 millones).

Por otra parte, se reduce el plazo de prescripción de las obligaciones tributarias de cinco a tres años. ARCA no iniciará acciones penales siempre y cuando se cancelen las deudas y sus respectivos intereses, aunque este beneficio correrá una sola vez por contribuyente.

Si la denuncia no estuviera aún radicada, quedará extinguida en caso de que el contribuyente cancele esas obligaciones pagando un adicional del 50% dentro de los 30 días hábiles desde la notificación de la imputación.

Si bien el proyecto apunta a un relajamiento de los controles fiscales, aumentarán los montos de las sanciones económicas por presentar declaraciones juradas fuera de término.

Los números

En la comisión de Legislación Penal, LLA tiene 12 miembros, Unión por la Patria 11, la UCR uno, PRO dos, la izquierda uno, Innovación Federal uno y Provincias Unidas tres, que aún no designó sus integrantes, con lo cual el oficialismo no tendrá dificultades para emitir el dictamen..

Durante la reunión constitutiva, además de Rodriguez Machado, fue elegido como secretario el diputado del PRO Martín Yeza, y Unión por la Patria pidió reservar el nombre del vicepresidente primero.

Durante la reunión, el presidente de Unión por la Patria, Germán Martínez, reclamó que el proyecto de ley de que establece el marco jurídico para la sostenibilidad de las finanzas públicas y la estabilidad del valor de la moneda se gire también a la comisión de Legislación Penal ya que contempla penas para los funcionarios o legisladores que aprueben leyes sin el financiamiento respectivo.

Inocencia fiscal Cámara de Diputados Presupuesto 2026
Noticias relacionadas
Juan Pazo deja la dirección de ARCA y será sustituido por Andrés Vázquez.

Juan Pazo deja la dirección de ARCA y será sustituido por Andrés Vázquez

Importaciones. La Cámara del Juguete denunció que ingresaron juguetes importados que fueron prohibidos en Estados Unidos por ser inseguros para niños

Importaciones: ingresan juguetes prohibidos por inseguros

Javier Signorelli expresó su alegría por el Martín Fierro de Oro Streaming 2025 para Conicet, y habló de recortes y cosas negativas para la ciencia argentina

Conicet: "Conocer el fondo marino...es hacer también un poquito de soberanía"

Criar a un niño costó $571.106 en noviembre. 

Indec: la canasta de crianza alcanzó $571.106 en noviembre

Ver comentarios

Lo último

Adolescente de 14 años grave tras ser atacado por una patota en Ceibas

Adolescente de 14 años grave tras ser atacado por una patota en Ceibas

Tan Bionica vuelve a Santa Fe con un show en el Estadio Club Unión

Tan Bionica vuelve a Santa Fe con un show en el Estadio Club Unión

Multinacional confirmó que se va del país

Multinacional confirmó que se va del país

Ultimo Momento
Adolescente de 14 años grave tras ser atacado por una patota en Ceibas

Adolescente de 14 años grave tras ser atacado por una patota en Ceibas

Tan Bionica vuelve a Santa Fe con un show en el Estadio Club Unión

Tan Bionica vuelve a Santa Fe con un show en el Estadio Club Unión

Multinacional confirmó que se va del país

Multinacional confirmó que se va del país

Consejo General de Educación: Cuenca y Fregonese iniciaron el proceso de transición

Consejo General de Educación: Cuenca y Fregonese iniciaron el proceso de transición

Inocencia Fiscal: el oficialismo busca dictaminar este martes y votar el proyecto el miércoles

Inocencia Fiscal: el oficialismo busca dictaminar este martes y votar el proyecto el miércoles

Policiales
Adolescente de 14 años grave tras ser atacado por una patota en Ceibas

Adolescente de 14 años grave tras ser atacado por una patota en Ceibas

Denuncian que un policía habría tocado a una mujer en un hospital de Concordia

Denuncian que un policía habría tocado a una mujer en un hospital de Concordia

Un motociclista sufrió graves fracturas en un choque en la Ruta 130

Un motociclista sufrió graves fracturas en un choque en la Ruta 130

Condenaron en Paraná a una mujer que comandaba un grupo narco familiar

Condenaron en Paraná a una mujer que comandaba un grupo narco familiar

Paraná: dos detenidos tras disparos contra una vivienda en la madrugada

Paraná: dos detenidos tras disparos contra una vivienda en la madrugada

Ovación
El gol de Santiago Montiel con Independiente se quedó con el Premio Puskás

El gol de Santiago Montiel con Independiente se quedó con el Premio Puskás

TRL 2026: así será el torneo con nuevo formato y equipos confirmados

TRL 2026: así será el torneo con nuevo formato y equipos confirmados

Estudiantes de La Plata y Platense jugarán en San Nicolás

Estudiantes de La Plata y Platense jugarán en San Nicolás

Almirón se convirtió en el nuevo entrenador de Rosario Central

Almirón se convirtió en el nuevo entrenador de Rosario Central

Confirmado: la Finalissima entre Argentina y España ya tiene día y sede

Confirmado: la Finalissima entre Argentina y España ya tiene día y sede

La provincia
Consejo General de Educación: Cuenca y Fregonese iniciaron el proceso de transición

Consejo General de Educación: Cuenca y Fregonese iniciaron el proceso de transición

Abel Antivero pidió creatividad al gobierno para reducir el déficit de la Caja de Jubilaciones

Abel Antivero pidió creatividad al gobierno para reducir el déficit de la Caja de Jubilaciones

Abrieron las inscripciones para la Colonia de Verano para Personas Mayores

Abrieron las inscripciones para la Colonia de Verano para Personas Mayores

Seguridad Alimentaria: la Municipalidad de Paraná y el Gobierno de Entre Ríos firmaron un convenio

Seguridad Alimentaria: la Municipalidad de Paraná y el Gobierno de Entre Ríos firmaron un convenio

Nos salvamos de milagro: José Luis Walser habló del accidente en Brasil

"Nos salvamos de milagro": José Luis Walser habló del accidente en Brasil

Dejanos tu comentario