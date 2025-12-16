Inocencia Fiscal: el oficialismo busca dictaminar este martes y votar el proyecto el miércoles

En la Cámara de Diputados, el oficialismo decidió convocar a una reunión informativa a la mañana y a un plenario a la tarde para firmar el dictamen de Inocencia Fiscal

La decisión de convocar a una reunión informativa a la mañana y otra a la tarde se adoptó en la reunión constitutiva de la comisión de Legislación Penal, donde fue releecta la libertaria Laura Rodríguez Machado.

La Libertad Avanza buscará este martes en un plenario de comisiones en la Cámara de Diputados, emitir dictamen sobre el proyecto de Inocencia Fiscal, que el oficialismo aspira a sancionar el miércoles junto al Presupuesto 2026, informaron fuentes legislativas. La iniciativa se debatirá este martes a la tarde en un plenario de las comisiones de Presupuesto y Legislación Penal, luego de la firma del despacho de la ley de gastos y recursos para el 2026.

Se explicarán detalles del proyecto de Inocencia Fiscal, que busca que ingresen al mercado los bienes que no están declaradas en la economía formal, sin que exista una persecusión de ARCA. La decisión de convocar a una reunión informativa a la mañana y otra a la tarde se adoptó en la reunión constitutiva de la comisión de Legislación Penal, donde fue releecta la libertaria Laura Rodríguez Machado.

El oficialismo no tendrá dificultades para emitir el dictamen ya que con los aliados tiene mayoría en las dos comisiones, dado que en Presupuesto tiene 20 de los 49 miembros y tiene aliados provinciales, del PRO y la UCR.

Detalles del Proyecto

Por otra parte, la iniciativa crea un Régimen simplificado de Ganancias por el cual, de acuerdo al Gobierno, los contribuyentes que adhieran quedarán “blindados para siempre”.

Este régimen, que tendrá un tope patrimonial de hasta 10.000 millones de pesos para poder adherir, garantiza a los contribuyentes no tener que informar sobre variaciones patrimoniales, y tampoco se controlarán los consumos que hagan.

Esto implica que ARCA sólo les cobrará el impuesto a las Ganancias por los ingresos que hayan facturado, independientemente del eventual crecimiento patrimonial (que no será controlado) y de esa base se deducirán los consumos.

El artículo 39 del proyecto "establece el efecto liberatorio del pago, si se acepta el contenido de la declaración jurada propuesta por ARCA y se realiza el pago en término; excepto que se hayan omitido ingresos".

El proyecto de Inocencia Fiscal aumenta los montos para que se considere que una persona cometió el delito evasión simple, pasando de $1.500.000 a $100.000.000.

En tanto, para que la conducta a investigar se considere de “evasión agravada”, el piso tiene que superar los 1.000 millones de pesos (ya no más 15 millones).

Por otra parte, se reduce el plazo de prescripción de las obligaciones tributarias de cinco a tres años. ARCA no iniciará acciones penales siempre y cuando se cancelen las deudas y sus respectivos intereses, aunque este beneficio correrá una sola vez por contribuyente.

Si la denuncia no estuviera aún radicada, quedará extinguida en caso de que el contribuyente cancele esas obligaciones pagando un adicional del 50% dentro de los 30 días hábiles desde la notificación de la imputación.

Si bien el proyecto apunta a un relajamiento de los controles fiscales, aumentarán los montos de las sanciones económicas por presentar declaraciones juradas fuera de término.

Los números

En la comisión de Legislación Penal, LLA tiene 12 miembros, Unión por la Patria 11, la UCR uno, PRO dos, la izquierda uno, Innovación Federal uno y Provincias Unidas tres, que aún no designó sus integrantes, con lo cual el oficialismo no tendrá dificultades para emitir el dictamen..

Durante la reunión constitutiva, además de Rodriguez Machado, fue elegido como secretario el diputado del PRO Martín Yeza, y Unión por la Patria pidió reservar el nombre del vicepresidente primero.

Durante la reunión, el presidente de Unión por la Patria, Germán Martínez, reclamó que el proyecto de ley de que establece el marco jurídico para la sostenibilidad de las finanzas públicas y la estabilidad del valor de la moneda se gire también a la comisión de Legislación Penal ya que contempla penas para los funcionarios o legisladores que aprueben leyes sin el financiamiento respectivo.