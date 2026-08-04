El presidente de la Nación llenó de elogios al director técnico de la Selección Argentina. Además, se refirió a los festejos frustrados tras el Mundial.

La figura de Lionel Scaloni volvió a recibir un fuerte reconocimiento de Javier Milei. El presidente de la Nación aseguró que el entrenador de la Selección Argentina tiene condiciones para enseñar liderazgo en universidades de primer nivel y reveló que le gustaría conocerlo, aunque aclaró que evita hacerlo para no exponerlo en medio del clima de polarización política.

El mandatario destacó la capacidad del DT para conducir un plantel repleto de figuras y remarcó que su forma de expresarse siempre le resultó un ejemplo. "Es una opinión personal, Scaloni tiene un futuro enorme como profesor de cualquier universidad de elite de negocios en clases de liderazgo . Siempre tiene la palabra justa, parado en el lugar correcto", indicó en La Casa Ok. "Yo tengo una admiración enorme y ojalá tuviera la oportunidad de conocerlo, como líder y constructor de equipo. Es admirable", agregó.

Además, explicó por qué nunca buscó un encuentro personal con el entrenador. "Como todo está politizado, quizás le genera un problema. Tampoco es para generarle un problema a una persona", sostuvo.

Javier Milei expresó su admiración por Lionel Scaloni y reveló que desea conocerlo

Milei: "Ojalá algún día pueda conocer a Scaloni"

Pelado: "Como presidente podrías conocerlo"



El Javote con toda la humildad y empatía del mundo:

"No quiero generarle un problema, porque todo termina politizándose" pic.twitter.com/3P6wNQViRj — Lauti.LLA (@Lautiavanza) August 4, 2026

En otro tramo de la charla, Milei volvió a cuestionar la presencia de cuestiones políticas alrededor de la Selección y recordó el reclamo por las Islas Malvinas realizado por los futbolistas durante el Mundial de Qatar. Según planteó, el deporte no debería utilizarse con fines políticos y señaló al entrenador como quien mejor interpretó esa situación.

"No los conozco personalmente, me basta con admirarlos por lo que hacen. Pero no hay que mezclar la política ni el deporte o el arte. Los jugadores también son deportistas, practican el deporte más popular de Argentina y tenemos una pasión desenfrenada, pero no debería ser utilizado políticamente. Me parece que la mejor lectura de esto, para variar, la hizo Scaloni", expresó.

Javier Milei expresó su admiración por Lionel Scaloni y reveló que desea conocerlo

Javier Milei expresó su admiración por Lionel Scaloni y reveló que desea conocerlo.

El Presidente también recordó la celebración que nunca se concretó tras el subcampeonato mundial y aseguró que desde el Gobierno habían preparado distintas alternativas para recibir al plantel. Según explicó, comprendió que el golpe deportivo influyó en la decisión de no realizar los festejos.

"Se les ofreció seis alternativas de festejo y que ellos decidieran si querían festejar o no. La toma de decisiones en ese momento es compleja por haber llegado a una final y no haber tenido el mejor de los resultados, con una tristeza y frustración enorme. Se merecían un festejo, pero entiendo su dolor", manifestó.

"Yo había puesto la Casa Rosada. Mi hermana ya había hecho el dispositivo de seguridad para que no hubiera nadie, solo la Casa Militar y ellos festejaran con la gente. Yo me iba a quedar en Olivos. Es un festejo de un grupo extraordinario de futbolistas, del deporte más popular de Argentina y me apena que no hayan podido festejar por la contaminación que genera la política", concluyó.