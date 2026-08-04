Javier Milei: "La caída salarial del sector público es una consecuencia buscada de nuestro modelo"

En declaraciones a un canal de streaming, el presidente Javier Milei se refirió a distintos temas relacionados con las políticas que lleva adelante.

El presidente, Javier Milei, volvió a defender su política económica y sostuvo que el ajuste lo paga el Estado. También defendió la reducción del gasto público, aseguró que el sector privado ya recuperó poder adquisitivo y se refirió a Patricia Bullrich como posible integrante de la fórmula oficialista para 2027.

“El salario del sector público cae, es una consecuencia buscada de este modelo. El modelo implica que el ajuste lo paga el Estado, es lo que prometí en campaña, aunque también estamos buscando que el buen empleado público gane más”, expresó el Presidente en La Casa Streaming.

“La motosierra se cumplió y la caída del gasto público fue del 30% en términos reales. No existe registro histórico de semejante encuadramiento fiscal, menos en el tiempo que lo hicimos”, añadió.

Y anexó sobre el mismo tema: “El salario real en el sector privado está empatado o arriba de la inflación, y en el sector informal voló, está muy por encima de la inflación”.

Otros temas durante la entrevista

“Me tengo que ocupar de la macro, poner las cuentas fiscales en orden, bajar la inflación, me tengo que ocupar que vos ganes libertad, de sacarte el Estado de encima, de desregularte, de abrirte la economía, de permitir que aquellos que quedaron postergados protegerlos desde el Capital Humano, esa es mi tarea. Meterte en la micro es robarle a uno para darle a otro”, señalo en otro momento de la charla.

Más adelante se refirió a su posible vice en la búsqueda de la reelección: “El lugar que decida ocupar Patricia (Bullrich) va a estar bien. Tengo un gran afecto por ella. Estuvimos reunidos por temas de la agenda legislativa, donde nuestra idea es focalizarnos más en proyectos muy estructurales, las columnas de largo plazo como el Banco Central”.

Y cerró: “Si Patricia y la dinámica política determina que puede estar en un lugar u otro, lo vamos a ver en ese momento. No es un soldado de la causa, es un general de la causa”.