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Litoral Mitá se prepara para una presentación solidaria en el Teatro 3 de Febrero

Los integrantes de Litoral Mitá, Benjamín Roskopf, Esteban Frías y Ayrton Alles estuvieron en Radio La Red Paraná palpitando la gala de este domingo.

Aldana Martínez

Por Aldana Martínez

14 de agosto 2026 · 09:36hs
Litoral Mitá se prepara para una presentación solidaria en el Teatro 3 de Febrero. Créditos: Gero Flores.

Litoral Mitá se prepara para una presentación solidaria en el Teatro 3 de Febrero. Créditos: Gero Flores.

El grupo paranaense, Litoral Mitá, se presentará este domingo 16 de agosto en el Teatro Municipal 3 de Febrero, donde ofrecerá un espectáculo con entrada a cambio de alimentos no perecederos que fueron destinados a la ONG Suma de Voluntades.

Teatro solidario

Los integrantes de Litoral Mitá, Benjamín Roskopf, Esteban Frías y Ayrton Alles, atravesaron con entusiasmo los días previos a una presentación que consideraron especial. En diálogo con Radio La Red Paraná (88.7), contaron que vienen de estrenar una canción junto a Enzo Barzola, pero que el foco estaba puesto en el show que preparaban para el histórico escenario de la capital entrerriana.

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La presentación esta prevista para este domingo 16 de agosto, desde las 11, en el Teatro 3 de Febrero. La propuesta tiene además un carácter solidario: el valor de la entrada consistió en un alimento no perecedero que sería donado íntegramente a Suma de Voluntades. Desde la banda aclararon que las entradas es por orden de llegada y que el alimento no debe llevarse el mismo día del espectáculo. El canje debe realizarse previamente en cualquiera de las sucursales de Nebitel en Paraná.

Para acceder a la entrada, el público puede adquirir un kit que incluye cacao, leche larga vida y galletitas, dulces o saladas. La otra alternativa esta conformada por aceite, azúcar y puré o lata de tomate. Los kits se pueden conseguir en las redes sociales de Litoral Mitá y Suma de Voluntades, y luego ser canjeados por una entrada.

“Quedan muy pocas entradas, menos de 100, así que estamos muy contentos porque la gente ha colaborado un montón”, destacaron los integrantes del grupo, que valoraron especialmente la respuesta del público ante la iniciativa solidaria.

Una agenda que llevó la música entrerriana a nuevos escenarios

Litoral Mitá también repasó algunas de las experiencias que atravesó durante los últimos meses. Entre ellas, destacó su participación en una gala patria realizada en Buenos Aires en el marco del 25 de Mayo, en el Palacio Libertad. “Fue algo muy lindo tocar en un lugar tan emblemático para nuestra cultura y llevar la música del litoral”, señalaron.

La gira por Buenos Aires también tuvo como cierre una presentación en Olga, donde el grupo participó del programa de Lizy Tagliani. Allí realizaron incluso un baile de chamamé, una experiencia que les permitió llevar la música y la cultura de la región a uno de los espacios de streaming de mayor alcance.

Para los jóvenes músicos, esas presentaciones representaron una oportunidad para continuar difundiendo las raíces culturales de Entre Ríos y reafirmar el lugar de la música del litoral en nuevos escenarios.

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“Llevar la música del litoral y por ahí la cultura de nuestra provincia a uno de los programas de streaming más importantes también es algo muy lindo para nosotros”, remarcaron.

En ese sentido, los integrantes de Litoral Mitá destacaron que asumieron como parte de su recorrido la tarea de seguir mostrando que la música regional mantiene vigencia y que las nuevas generaciones también pueden ser protagonistas de su difusión.

Litoral Teatro 3 de Febrero Música folclore solidario
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