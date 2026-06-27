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Manuel Adorni renunció como jefe de Gabinete en medio de la investigación por enriquecimiento ilícito

Manuel Adorni renunció como jefe de Gabinete en medio de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito y sería reemplazado por Diego Santilli.

27 de junio 2026 · 18:46hs
Manuel Adorni renunció como jefe de Gabinete en medio de la investigación por enriquecimiento ilícito

Manuel Adorni dejó de ser este sábado el jefe de Gabinete del gobierno de Javier Milei, tras tres meses y medio de polémica por el crecimiento de su patrimonio desde su llegada a la función pública. El exfuncionario es investigado en una causa por presunto enriquecimiento ilícito.

El anuncio de su salida se produjo en un contexto particular, marcado por el desarrollo del Mundial de Fútbol. En los últimos días, los principales movimientos públicos de Adorni coincidieron con momentos clave del torneo. La noche previa al inicio de la Copa del Mundo presentó su declaración jurada durante una entrevista en LN+, mientras que el documento fue publicado por la Oficina Anticorrupción en plena ceremonia inaugural.

Javier Milei y Manuel Adorni mantienen una reunión clave en la residencia oficial tras el regreso del mandatario de su gira por España.

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Este sábado, horas antes del partido entre Argentina y Jordania, Adorni confirmó su renuncia mediante una carta difundida en sus redes sociales. "Gracias por su confianza, presidente. Ha sido un verdadero honor", escribió el ahora exjefe de Gabinete, cerrando el mensaje con su habitual "fin".

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La decisión comenzó a tomar forma el jueves, en medio de fuertes tensiones internas entre el oficialismo y la oposición. Según trascendió, el viernes Karina Milei coordinó los detalles del recambio, que quedaría a cargo del ministro del Interior, Diego Santilli. Sin embargo, hasta el momento el Gobierno no confirmó oficialmente la designación de Santilli como reemplazante de Adorni.

El comunicado de Adorni

En su carta, Adorni le dedicó palabras al presidente Javier Milei, quien lo respaldó hasta último momento “Usted sabe todo lo que he sufrido durante todo este tiempo. Los interminables ataques mediáticos que he soportado me han llevado a tener que pedirle que esta vez me acompañe, para poder cerrar este ciclo en pos de protegerme a mí y a mi familia”, expresó el ahora exfuncionario.

“Las operaciones mediáticas han ido al extremo, no solo contra mí, sino contra mi mujer, mis pequeños hijos, mis amigos, mi familia y hasta mis vecinos y allegados”, remarcó.

“Me han tratado de delincuente y corrupto sin un solo hecho de corrupción sobre mis espaldas”, aseguró Adorni. “Llegaron a decir que mi permanencia en el cargo responda a que los tenía extorsionados a usted y a la Secretaria General de la Presidencia. También atacaron mi vida personal: se metieron con mis hijos, con mi mujer, con mi familia, con mis amigos y con cada uno de mis afectos. Confundieron lo público con lo privado e íntimo”, añadió.

“El ensañamiento tiene un límite y yo he descubierto el mío. Lo hemos dado todo desde lo estrictamente laboral, pero también desde lo familiar y espiritual”, manifestó el exjefe de Gabinete. “Tal vez simplemente ocurre que a la gente común no le permiten estar en estos lugares. O tal vez sí: usted es la única esperanza para la Argentina. Ya no se lo digo desde adentro, sino ahora desde afuera”, aclaró.

Además, Adorni le dedicó un mensaje especial a Milei: “Gracias Presidente. Gracias por haber confiado en mí desde siempre y gracias por haberme acompañado en este proceso tan injusto, doloroso y desgastante para mí y mi familia. Gracias por no haberle importado la vieja política, ni los medios de comunicación, ni las presiones (ya sean políticas o periodísticas). Gracias por ser una persona íntegra, porque en definitiva ambos sabemos que de eso se trata la vida”.

Manuel Adorni Enriquecimiento ilícito
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