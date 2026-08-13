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Armado político: reunión clave entre La Libertad Avanza y el PRO en la Casa Rosada

Este jueves Cristian Ritondo y Fernando De Andreis, enviados de Mauricio Macri, se reunirán con Diego Santilli y “Lule“ Menem, por parte de Karina Milei.

13 de agosto 2026 · 11:18hs
Este jueves Ritondo y De Andreis

Este jueves Ritondo y De Andreis, enviados de Macri, se reunirán con Santilli y “Lule“ Menem, por parte de Karina Milei.

La Casa Rosada será sede este jueves del primer acercamiento formal entre el PRO, que preside Mauricio Macri, y La Libertad Avanza, en manos de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Ambos espacios habilitaron una mesa de diálogo de negociación formal para intentar recomponer la relación política de cara al 2027.

El referente amarillo intenta reconstruir el vínculo con LLA bajo nuevos parámetros y, a partir de este acercamiento, encomendó al jefe del bloque de diputados nacionales del PRO, Cristian Ritondo, y al secretario general del espacio, Fernando de Andreis, que participen de una reunión con el jefe de Gabinete, Diego Santilli que se producirá hoy.

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También estarán referentes de la conducción oficialista, como la mano derecha de la hermana del jefe de Estado, Eduardo “Lule” Menem.

La idea principal de este cónclave es fortalecer la coordinación y consolidar el trabajo conjunto y, paralelamente, blindar y consolidar el proceso de cambio que lleva adelante la gestión de Javier Milei. También, se buscará reconocer al PRO como un espacio que siempre acompañó las iniciativas libertarias más allá de cuestionamientos que emanaron del propio Macri.

La novedad fue comunicada por el propio Macri a través del chat interno de la mesa ejecutiva del PRO, donde detalló los alcances de la charla mantenida con la funcionaria y principal armadora de La Libertad Avanza.

A pesar de haber dispuesto la apertura del diálogo, Macri transmitió internamente que mantiene sus reservas respecto del vínculo político con la gestión. Ante la conducción partidaria, admitió continuar "escéptico" sobre las posibilidades de concretar un acuerdo duradero, aunque remarcó que durante este año el espacio debe "agotar todo intento de que a este gobierno le vaya bien".

Desde el entorno de la conducción del PRO aclararon que la negociación iniciada no contempla en esta etapa el armado de una alianza electoral de cara a 2027 ni la integración formal del partido al esquema de gobierno. sino restablecer canales de diálogo político, destrabar la cooperación en el ámbito legislativo y ordenar la convivencia en distritos clave como la provincia de Buenos Aires.

En Casa Rosada, no confirmaron el diálogo entre Karina y Macri. Solo se limitaron a señalar que a partir de este jueves habrá una reunión entre los representantes amarillos y Santilli con Menem. “Es una primera reunión de equipos”, remarcaron en el oficialismo. Con otro mensaje: dicen que es muy prematuro hablar de candidaturas, primero debe haber coordinación para avanzar con la agenda legislativa, publica NA.

Elecciones 2027 La Libertad Avanza PRO Mauricio Macri Karina Milei
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