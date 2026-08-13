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Femicidio en Villa Devoto: asesinaron a una mujer y detuvieron a su esposo

Un hombre de 56 años fue detenido tras matar a su esposa a puñaladas en Villa Devoto. Luego intentó quitarse la vida y quedó internado.

13 de agosto 2026 · 11:46hs
Femicidio en Villa Devoto: asesinaron a una mujer y detuvieron a su esposo.

Femicidio en Villa Devoto: asesinaron a una mujer y detuvieron a su esposo.

Un hombre fue detenido esta madrugada en el barrio porteño de Villa Devoto, acusado de asesinar a su esposa a puñaladas, huir de la escena y luego intentar suicidarse de un puntazo en el cuello. El presunto asesino está internado en grave estado.

Fuentes policiales indicaron que el hecho ocurrió en una vivienda ubicada en la calle Pedro Morán al 5200, cerca de la intersección con la calle Alta Gracia.

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Una mujer fue asesinada a puñaladas en Villa Devoto y detuvieron a su esposo

Según se informó, a las 6.50 ingresó un llamado al 911 en el que un joven de 21 años (hijo de la pareja) alertó que su padre había matado a su madre y luego huyó de la escena.

En el caso interviene el juzgado Nº 62, a cargo del juez Diego Bonanno, secretaría N° 79 de Juan Pablo Petrecca. De acuerdo con los primeros datos de la investigación, el hijo se encontraba durmiendo al momento del ataque y fue su hermana, de 8 años, quien lo despertó para avisarle del crimen.

Al llegar los médicos del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), la víctima ya estaba sin vida. Alberto Crescenti, titular del SAME, explicó que "no pudieron hacer nada". La mujer presentaba, al menos, una herida de arma blanca en el cuello, indicaron las fuentes consultadas por este medio.

El drama no terminó ahí: a unos 200 metros del domicilio, la Policía de la Ciudad de Buenos Aires localizó al hombre con heridas de arma blanca en el cuello. Todo apunta a que luego de asesinar a su pareja, intentó suicidarse. El detenido fue trasladado al Hospital Vélez Sarsfield y permanece bajo custodia, acusado del crimen de su esposa. Su estado es grave. La investigación continúa para determinar las circunstancias exactas del femicidio.

Las fuentes señalaron que la víctima era una mujer de 40 años, mientras que, de acuerdo con lo que trascendió, su asesino es un hombre de 56. Por el momento se desconoce si había denuncias previas por violencia de género.

Un obrero que trabajaba junto a la vivienda dijo que conocía al hombre y que se mostraba tranquilo, sin indicios visibles de ser alguien violento.

La calificación del expediente es por el delito de femicidio y tentativa de suicidio. Los efectivos de la Policía de la Ciudad secuestraron en el lugar un cuchillo de carnicero que se presume, fue el arma con la que el hombre mató a su pareja y luego intentó quitarse la vida.

Villa Devoto Femicidio Buenos Aires
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