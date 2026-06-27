Javier Milei evitó la foto de despedida con Adorni y solo reposteó mensajes de Karina y Bullrich

El presidente Javier Milei permaneció durante toda la jornada en la Quinta de Olivos tras la salida de Manuel Adorni de la Jefatura de Gabinete.

Javier Milei evitó la foto de despedida con Adorni y se limitó a repostear mensajes de Karina y Bullrich.

El presidente Javier Milei permaneció durante toda la jornada en la Quinta de Olivos tras la salida de Manuel Adorni de la Jefatura de Gabinete, a quien no despidió con un mensaje directo ni con una foto.

Pese a las especulaciones en torno a un cierre formal de la gestión del ex vocero, finalmente no hubo foto oficial ni encuentro de despedida, y el mandatario se limitó a realizar una serie de reposteos en sus redes sociales, entre los que se destacaron los mensajes publicados por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Javier Milei y Manuel Adorni definen la salida de la Jefatura de Gabinete

La secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, respaldó públicamente a Adorni, tras la difusión de su carta de renuncia al Presidente, y sostuvo que el Gobierno conoce el “difícil e inmerecido momento” que atravesó el ex funcionario junto a su familia durante los últimos meses.

“Querido Manuel, gracias por tu incansable trabajo durante todo este tiempo y por defender las ideas de la libertad con una pasión y un compromiso que pocas veces se ven”, expresó Karina Milei en su mensaje, republicado por Milei.

La secretaria General definió a Adorni como “una persona íntegra, valiosa y muy querida” por el equipo de Gobierno y aseguró que su decisión de renunciar cuenta con el acompañamiento de la Casa Rosada.

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“Sos una persona íntegra, valiosa y muy querida por todos nosotros”, sostuvo.

En el tramo central de su mensaje, la funcionaria hizo referencia directa a los argumentos expuestos por Adorni en su carta dirigida al Presidente, donde explicó que decidió abandonar la Jefatura de Gabinete debido al impacto que los ataques públicos tuvieron sobre su entorno familiar.

La senadora Patricia Bullrich, por su parte, remarcó la importancia de la "confianza" y la "ética" bajo el gobierno de Javier Milei, tras haberse efectuado la renuncia de Manuel Adorni a la Jefatura de Gabinete.

Mediante sus redes, la jefa del bloque oficialista en la Cámara Alta se refirió a la situación del exfuncionario, el cual se encontraba bajo sospechas y acusaciones de supuesto enriquecimiento ilícito.

"La confianza y la ética son dos elementos fundamentales para profundizar el cambio que el Presidente, la gente y todo el país estamos construyendo", indicó Bullrich en su cuenta de X, lo que fue reposteado por Milei.