Martín Cipriani, presidente de la UER: "El Seven de la República 2025 se realizará en Paraná".

Después de semanas de rumores y especulaciones, finalmente se confirmó que el Seven de la República 2025 se llevará a cabo en Paraná, la histórica capital de Entre Ríos. Este torneo, considerado uno de los más importantes de Argentina en la modalidad de rugby seven, celebrará su 41ª edición y volverá a reunir a los mejores equipos de todo el país, junto con selecciones internacionales de Sudamérica, para disputar un evento que no solo destaca por su nivel deportivo, sino también por su tradición y espíritu de camaradería.

La elección de Paraná como sede de la edición 2025 no solo mantiene viva una tradición iniciada en 1988, sino que también reafirma el compromiso de la ciudad con el crecimiento y desarrollo del rugby a nivel nacional. En ese sentido, el presidente de la Unión Entrerriana de Rugby (UER), Martín Cipriani, confirmó la noticia en diálogo exclusivo con UNO : "Logramos reunir a todas las partes interesadas. Con Empatur conseguimos la colaboración en cuanto a hotelería y gastronomía. Agustín Clavenzani organizó una reunión en menos de 24 horas con los proveedores del sector hotelero, con los que trabajamos en un precio accesible dentro de su rentabilidad. Luego, nos reunimos con la Municipalidad y la Intendenta, además de mantener conversaciones con el gobierno provincial. Gracias a estas gestiones, conseguimos una ayuda significativa que permitió reducir el costo del evento a menos del 50%. El dinero restante fue solicitado a la UAR, que accedió al pedido. Así que, gracias a este acuerdo, el Seven de la República 2025 se realizará en Paraná".

El Seven de la República 2025 se realizará en Paraná

Unión Entrerriana de Rugby (1).jpeg Foto: Gentileza/Unión Entrerriana de Rugby

El Seven de la República es un evento deportivo que tiene una rica historia en el rugby argentino. Desde su primera edición en 1981, el torneo ha reunido a los mejores seleccionados regionales del país, y su formato en la modalidad de rugby seven ha capturado el interés de miles de aficionados. En sus primeras ediciones, la competencia se celebraba exclusivamente con equipos masculinos, pero desde 2016 también se disputa en su modalidad femenina, lo que ha ampliado aún más su alcance.

En sus primeros años, el torneo se celebró en distintas ciudades del país, pero fue en 1988 cuando Paraná, con sus instalaciones del Club Atlético Estudiantes, se consolidó como la sede fija del torneo. Desde entonces, la ciudad ha sido un lugar privilegiado para albergar a jugadores, entrenadores, árbitros y aficionados de todo el país, convirtiéndose en una de las citas más esperadas del calendario de rugby argentino.

La magnitud del torneo también ha crecido con los años. Además de las competiciones en las categorías mayores, el Seven de la República ofrece torneos juveniles e infantiles, promoviendo el desarrollo de nuevas generaciones de jugadores. A lo largo de su historia, el evento ha servido de plataforma para que muchos talentos jóvenes del rugby argentino y sudamericano se den a conocer, a la vez que ha sido una oportunidad para que los árbitros, médicos y periodistas del deporte se capaciten y formen.

Para Paraná y la provincia de Entre Ríos, el Seven de la República no solo es un evento deportivo, sino también un motor económico y social que impulsa el turismo y la interacción cultural. Durante los días del torneo, la ciudad se llena de visitantes de diferentes rincones de Argentina y Sudamérica, lo que genera una fuerte demanda en los sectores de hotelería, gastronomía y transporte. Además, el evento ofrece una visibilidad única para los comercios locales, quienes se benefician del flujo de turistas y aficionados que disfrutan del espectáculo deportivo.

La Unión Entrerriana de Rugby (UER) ha jugado un papel crucial en la organización y el desarrollo de esta competencia, trabajando en conjunto con las autoridades locales y provinciales para garantizar que el evento se realice con el mayor nivel de profesionalismo y con una infraestructura adecuada. Gracias a la colaboración de instituciones como Empatur, que facilitó los acuerdos de alojamiento y servicios turísticos, el torneo 2025 promete ser un éxito tanto en lo deportivo como en lo logístico.

Además, la realización del Seven de la República en Paraná representa un reconocimiento a la rica tradición rugbística de la ciudad y la provincia. Equipos como Estudiantes de Paraná, uno de los clubes más antiguos y prestigiosos de la región, se sienten orgullosos de ser parte de este evento, que no solo celebra el rugby de élite, sino también los valores de amistad, respeto y camaradería que caracterizan al deporte.

El Seven de la República es mucho más que un torneo de rugby. A lo largo de los años, ha logrado generar un ambiente único donde el rugby se vive de manera especial. Cada edición es una fiesta para los aficionados, que disfrutan no solo de las jugadas espectaculares en el campo, sino también del clima festivo que se genera en las tribunas. El torneo se ha consolidado como una verdadera celebración del rugby argentino, donde los jugadores de todas las uniones regionales se unen en una competencia sana y amistosa, representando con orgullo a sus provincias.

Para los fanáticos del rugby de Paraná, la celebración del Seven de la República 2025 será una oportunidad para revivir los mejores momentos de ediciones anteriores, pero también para disfrutar de un espectáculo renovado y de primer nivel. No cabe duda de que este evento será una verdadera fiesta deportiva para todos los entrerrianos y amantes del rugby de Argentina.

Con la organización en manos de la Unión Entrerriana de Rugby (UER) y el respaldo de la Unión Argentina de Rugby (UAR), el Seven de la República 2025 promete ser una edición memorable, con un nivel de competencia que hará vibrar a todos los presentes. Sin dudas, el evento representará un nuevo hito en la historia de este torneo que sigue siendo un emblema del rugby argentino. Además, lo más importante es que el certamen no se moverá de la ciudad, consolidando a Paraná como su sede definitiva y asegurando que la tradición del Seven de la República continúe creciendo en esta histórica ciudad.