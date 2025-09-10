Mendoza: la alumna atrincherada en una escuela de La Paz entregó el arma.

Una adolescente se atrincheró en la escuela Marcelino Blanco, Mendoza, con un arma robada a su padre. Tras cinco horas, la entregó sin que hubiera heridos.

Un episodio de gran tensión se vivió este miércoles en Mendoza , cuando una adolescente de 14 años ingresó armada a la escuela Marcelino Blanco en La Paz. El incidente, que duró más de cinco horas, causó pánico entre estudiantes y docentes, pero afortunadamente no hubo heridos. La joven entregó el arma sin víctimas fatales.

El suceso comenzó alrededor de las 9.30, cuando la alumna de segundo año, quien asistía al establecimiento, irrumpió en el edificio con un arma de fuego. Según testimonios de testigos, la joven efectuó disparos en al menos dos ocasiones antes de atrincherarse en el interior de la escuela.

Inmediatamente, las autoridades tomaron el control de la situación. Un amplio operativo de evacuación fue coordinado por la policía y bomberos, que lograron sacar de manera segura a todos los estudiantes y personal académico. La situación se complicó cuando la menor se atrincheró, obligando a la intervención del Grupo de Resolución de Incidentes y Secuestros (GRIS), que arribó en helicóptero para mediar con la adolescente.

La angustia y la tensión se extendieron por más de cinco horas mientras se negociaba la rendición de la joven. Finalmente, cerca de las 15, la menor accedió a entregar el arma de fuego, una pistola calibre 9 milímetros, a los negociadores. Inmediatamente fue trasladada a un hospital para recibir asistencia médica.

De acuerdo con las primeras informaciones de la policía, la adolescente habría sustraído el arma reglamentaria de su padre, un oficial de policía que se desempeña en San Luis. La fiscal penal de menores de La Paz, Griselda Digier, supervisó el operativo, pero aclaró que no se formularán cargos penales debido a que la menor es inimputable al tener solo 14 años.

El hecho dejó una profunda conmoción en la comunidad educativa y en la sociedad en general, aunque, afortunadamente, no se registraron víctimas fatales ni heridas de gravedad.