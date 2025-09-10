Milei designó al nuevo ministro del Interior para dialogar con "gobernadores afines"

La decisión de Javier Milei fue informada por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, a través de un sugestivo tuit. El nuevo funcionario es Lisandro Catalán.

Lisandro Catalán fue designado como nuevo ministro del Interior. La decisión fue oficializada esta mañana por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, luego de participar de una reunión que encabezó el presidente Javier Milei y de la que también formó parte el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo.

"Siguiendo las instrucciones del Presidente, con el objetivo de retomar el diálogo con los gobernadores afines, hemos constituido la Mesa Federal junto al Ministro de Economía, Luis Caputo, y al flamante ministro del Interior, Lisandro Catalán“, informó Francos.

“En esta nueva etapa en que consideramos imprescindible implementar las reformas estructurales en las que hemos trabajado, estamos dispuestos a profundizar los vínculos con las provincias que comparten el espíritu de cambio”, agregó.

Hasta hoy, Catalán era el 2 de Francos y tenía entre sus funciones el diálogo con las provincias. Ahora, con el rango de ministro, tendrá el objetivo de fomentar ese contacto con las provincias. Sin embargo, el mensaje de Francos incluye una frase que marca el tono que tendrán las reuniones con los jefes del interior: el diálogo será exclusivamente con “gobernadores afines”.

El perfil del nuevo ministro

Lisandro Catalán nació en San Miguel de Tucumán en 1971 y es un hombre de extrema confianza de Francos. Ambos compartieron funciones en el Banco Provincia durante el primer mandato de Daniel Scioli entre 2006 y 2007, lo que cimentó un vínculo muy cercano. Durante el gobierno de Milei además Catalán ha sido un estrecho colaborador de Francos como vicejefe de Gabinete: lo acompañó diariamente en la Casa Rosada, participando en reuniones con gobernadores, legisladores y siendo nexo con referentes de diversas fuerzas provinciales.

Catalán ha tenido una trayectoria marcada por la discreción y la eficacia técnica. Se graduó como abogado en la Universidad de Tucumán antes de trasladarse a Buenos Aires en 1997 para ejercer la profesión. Su vínculo con el sector público se consolidó en 2012, cuando secundó a Francos en la creación de la Fundación Acordar, think tank donde coordinó equipos técnicos.

Posteriormente, durante el gobierno de Mauricio Macri, ingresó al Registro Nacional de Reincidencia y, en 2020, fue designado director del área bajo la gestión de Marcela Losardo. Mantuvo el cargo tras la llegada de Martín Soria, representante del sector kirchnerista, y su relación con Soria se mantuvo cordial, incluso cuando se supo que Catalán se sumaba al proyecto libertario que competía con Unión por la Patria.

La confianza depositada en Catalán se evidenció en el proceso de transición presidencial, donde desempeñó un rol central en la convocatoria de cuadros políticos y en la articulación con Eduardo “Wado” de Pedro, quien había liderado la cartera de Interior durante la gestión anterior.

Su perfil técnico y su capacidad para moverse alejado de las luces y la exposición pública le permitieron conservar posiciones de responsabilidad incluso en contextos políticos adversos. Ahora, como anunció Francos, el desafío de Catalán será profundizar la tarea que ya realizaba para generar un acercamiento con los gobernadores.

La Libertad Avanza necesita reconstruir puentes de diálogo que habían sido detonados y que, por consecuencia, terminaron perjudicando los intereses de la administración libertaria en el Congreso de la Nación, donde viene sufriendo derrotas que complicaron sus planes para mantener la estabilidad económica y política.

El sugestivo tuit de Francos

El detalle no es menor porque a priori pareciera excluir a los mandatarios del peronismo, entre ellos Axel Kicillof, quien el pasado domingo le pidió específicamente al jefe de Estado que lo convocara a una reunión.

Luego del anuncio, el Presidente encabeza en Casa Rosada por tercera vez en la semana una reunión de gabinete para establecer las prioridades de gestión antes del inicio de la campaña de las elecciones nacionales del 26 de octubre.

Según consignó Infobae, el encuentro había sido convocado para las 9:30 horas en el Salón Eva Perón de la Casa Rosada. Además de Milei, los asistentes eran la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; los ministros Luis Caputo (Economía), Sandra Pettovello (Capital Humano), Federico Sturzenegger (Desregulación), Gerardo Werthein (Cancillería), Mario Lugones (Salud), Mariano Cúneo Libarona (Justicia), Patricia Bullrich (Seguridad Nacional) y Luis Petri (Defensa); así como los secretarios presidenciales Manuel Adorni (Comunicación y Medios) y María Ibarzábal (Legal y Técnica). Estaba presente el asesor presidencial Santiago Caputo, pero no se lo había visto entrar al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

Para esta reunión el Gobierno busca trabajar los primeros lineamientos abordados en los dos encuentros de Gabinete hecho el lunes (uno por la mañana, más político; y otro por la tarde, de corte económico) y, en particular, por el primer encuentro de la mesa política nacional convocada ayer por el Presidente, el cual representa al círculo político más chico de la administración libertaria, donde se toman decisiones clave de cómo orientar la gestión. La reciente creación de esta mesa, impulsada por Milei, también busca mejorar la coordinación de las decisiones partidarias.