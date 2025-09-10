La inflación de agosto fue del 1,9%, según el Indec.

El Indec reportó una inflación de 1,9% en agosto, manteniéndose estable respecto al mes anterior. Este dato refleja una desaceleración en comparación con julio.

La inflación de agosto en Argentina fue del 1,9% , según informó el INDEC, manteniéndose estable respecto al mes anterior. Este dato refleja una cierta desaceleración en comparación con el aumento observado en julio (1,9%), que fue ligeramente superior al 1,6% de junio.

Sin embargo, en la Ciudad de Buenos Aires, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) fue del 1,6%, el nivel más bajo registrado en lo que va del año, principalmente debido a la baja de productos y servicios estacionales tras el pico de los aumentos de julio, que estuvo influenciado por las vacaciones escolares.

Los precios al consumidor (#IPC) aumentaron 1,9% en agosto de 2025 respecto de julio y 33,6% interanual. Acumularon un alza de 19,5% en los últimos ocho meses https://t.co/n0T9fC8fSg pic.twitter.com/CsWQYLNyj6 — INDEC Argentina (@INDECArgentina) September 10, 2025

El índice acumulado de inflación en la Ciudad de Buenos Aires en los primeros ocho meses del año es del 20%, con un incremento interanual del 37,4%. Los bienes subieron un 1,4% en agosto y los servicios un 1,7%. En términos interanuales, los bienes acumularon un aumento de 14%, mientras que los servicios aumentaron un 23,9%.

Por otro lado, las proyecciones realizadas por consultoras y economistas para agosto apuntaban a una inflación del 2,1%, superando el dato final del 1,9%. Este informe es relevante especialmente dado el contexto político y económico del país, que se vio afectado por los resultados de las elecciones bonaerenses. En este sentido, la derrota del Gobierno frente al peronismo bonaerense impactó en los mercados, causando una caída de bonos y acciones, y un aumento en el dólar oficial de $45.

Las expectativas para el resto del año, según el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), indican una inflación moderada para los próximos meses, con una proyección de 1,8% en septiembre y de 1,7% en octubre. Sin embargo, se prevé que para todo 2025 la inflación anual será del 28,2%, lo que representa una ligera revisión al alza en comparación con las proyecciones previas.