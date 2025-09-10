Uno Entre Rios | Ovación | APB

APB: Olimpia saltó a lo más alto del torneo Clausura

Venció 72 a 66 a Unión de Crespo en uno de los adelantos de la quinta fecha del Torneo Clausura de la APB. Ciclista derrotó 82 a 66 a Patronato.

10 de septiembre 2025 · 10:31hs
Con la disputa de dos encuentros comenzó la actividad correspondiente a la quinta fecha del Torneo Clausura de Primera División que organiza la Asociación Paranaense de Básquet (APB). En los adelantos de la jornada hubo victoria de Olimpia y de Ciclista.

El Azulgrana consiguió otra importante victoria al derrotar en en el estadio Humberto Pietranera a Unión de Crespo por 92 a 86. Este triunfo triunfo le posibilitó saltar a lo más alto de las posiciones.

Nicolás Agasse con 21 puntos fue el goleador del ganador, , bien acompañado por los 17 tantos de Alvaro Todone, los 14 puntos de Juan Cruz Pagnone,y las 13 unidades de Hugo Cuello. En Unión, sobresalió Francisco Folmer con 30 puntos, mientras que Juan Folmer terminó con 14 tantos.

A su vez, Ciclista no tuvo inconvenientes para superar a Patronato de visitante por 82 a 65. Nahuel García con 23 puntos fue el sobresaliente del ganador, además de los 14 puntos de Matías Passadore y los 13 de Elías Moyano. En el “Rojinegro”, Diego Faltoni firmó 15 unidades y Adriano Catena totalizó 12.

Programa Torneo Clausura de la APB, quinta fecha

Martes

Olimpia 92 – Unión 86

Patronato 65 – Ciclista 82

Miércoles

21.30: Echagüe – Sionista

21.30: Quique – San Martín

21.30: Paracao – Recreativo

21.45: Estudiantes – Rowing

Olimpia, único líder

Disputado dos encuentros de la quinta fecha, las posiciones quedaron de la siguiente manera:

Olimpia 9

Estudiantes 8 puntos

Unión 7

Sionista 7

Recreativo 6

Patronato 6

Paracao

Quique 5

Ciclista 5

Rowing 5

Echagüe 4

Talleres 4

San Martín 3

