Javier Milei: "Hemos tenido una clara derrota y hay que aceptarlo"

El presidente Javier Milei habló en el búnker de La Libertad Avanza en La Plata luego de que se conocieran los resultados de las elecciones bonaerenses.

7 de septiembre 2025 · 22:31hs
Javier Milei reconoció la derrota en el búnker de La Libertad Avanza.

Javier Milei reconoció la derrota en el búnker de La Libertad Avanza.

El presidente Javier Milei habló en el búnker de La Libertad Avanza en La Plata luego de que se conocieran los resultados de las elecciones bonaerenses, que arrojaron un contundente triunfo a favor del peronismo. “Hemos tenido una clara derrota y hay que aceptarlo”, dijo el Presidente en un tono autocrítico.

El discurso de Javier Milei

"Sin dudas, en el plano político hemos tenido una clara derrota. Hay que salir adelante aceptando los resultados", comenzó diciendo.

Se esperan los resultados de las elecciones en Buenos Aires.

Elecciones en Buenos Aires: cerraron los comicios y hay expectativa por los resultados

Javier Milei rompió la veda con un violento mensaje contra el periodismo.

Javier Milei rompió la veda con un violento mensaje contra el periodismo

Luego, entregó una breve lectura de la derrota frente al peronismo. “Al mismo tiempo, cuando uno mira estos resultados que por ahora están surgiendo lo que queda claro es que ellos tuvieron un desempeño en línea con lo que suelen tener en elecciones de línea ejecutiva. Han puesto el aparato que tienen desde hace 40 años y lo ejecutan de manera eficiente”, dijo Milei.

LEER MÁS: Elecciones en Buenos Aires: contundente derrota del Gobierno nacional a manos del peronismo

En consecuencia consideró que el peronismo, a pesar del triunfo, ha tocado su techo. “Ellos han hecho la mejor elección posible que podían hacer”, afirmó el presidente.

Por lo tanto, para Milei queda abierto el desafío de cara a la última gran contienda electoral de este año, las legislativas nacionales. “Es un piso desde el cuál empezaremos a trabajar de cara al 26 de octubre que vienen las nacionales”, afirmó.

“Esto va a dar lugar a un profundo análisis de los resultados y una profunda autocrítica, no hay opción, vamos a corregir todo los errores, todo en lo que nos hayamos equivocado”, reflexionó el libertario desde el búnker de La Libertad Avanza, una hora después de conocidos los resultados de la elección bonaerense.

Javier Milei La Plata Presidente
El Senado de la Nación le dio media sanción a un proyecto para reformar la Ley de DNU y limitar su uso por parte del presidente 

Senado: obtuvo media sanción la reforma de la Ley de DNU

Javier Milei, encabezó el acto de cierre de campaña bonaerense de La Libertad Avanza (LLA), fue en Moreno.

Javier Milei, en Moreno: apuntó al kirchnerismo por "operaciones" contra él y su hermana Karina

el gobierno reactivo normas que milei elimino por dnu y el congreso obligo a reponer

El Gobierno reactivó normas que Milei eliminó por DNU y el Congreso obligó a reponer

El titular de la Comisión Investigadora de la estafa $LIBRA en Diputados, Maximiliano Ferraro, dio lugar a los pedidos de citación y medidas de pruebas propuestas por la oposición.

$LIBRA: aprueban pedido de informes a Javier Milei y la citación a Karina Milei

