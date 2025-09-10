Uno Entre Rios | Ovación | Independiente

Independiente podrá jugar con público ante Banfield

Lo solicitó el fiscal que investiga los hechos ocurridos en el partido de Copa Sudamericana entre barras de Independiente y la Universidad de Chile.

10 de septiembre 2025 · 17:18hs
Independiente podrá jugar con público ante Banfield

Independiente podrá jugar con público ante Banfield

El fiscal Mariano Zitto, quien investiga los incidentes ocurridos en Avellaneda entre hinchas de Independiente y Universidad de Chile durante el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana, pidió este miércoles que se levante la medida cautelar que llevó a la clausura del estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini.

Ahora falta que el juez a cargo de la causa, José Luis Arabito, de lugar al pedido, algo que ocurrirá en las próximas horas, por lo que el Rojo podrá recibir a Banfield el sábado desde las 16.45 con su estadio a disposición a excepción de la tribuna Pavoni por dos partidos. Cabe resaltar que esto no modifica el fallo de Conmebol, que no le permitirá al club tener público durante siete partidos cuando vuelva a jugar torneos internacionales.

Con Rodrigo Rey, Iván Marcone y Federico Mancuello como oradores, los jugadores de Independiente dejaron en claro su postura.

El plantel de Independiente pidió solidaridad del fútbol argentino en un duro comunicado

Independiente volvería a su estadio el sábado.

Independiente podría levantar la clausura de su estadio para el partido ante Banfield

El Juzgado de Garantías Nro. 3 de Avellaneda, que está a cargo de Arabito, había ordenado de manera cautelar la clausura del estadio para que se pudiera llevar a cabo la investigación de los graves incidentes que terminó con una dura sanción de Conmebol a Independiente, que incluyó la eliminación del torneo.

De hecho, a raíz de esa decisión del magistrado, el Rojo no pudo ser local ante Platense y el encuentro quedó suspendido. No obstante, Zitto ya dio por cumplida las exigencias, por eso se dio la solicitud del levantamiento de la clausura.

Independiente podrá jugar con público ante Banfield

Independiente 1
Independiente podrá jugar con público ante Banfield

Independiente podrá jugar con público ante Banfield

Cabe remarcar que tras la barbarie, la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (APREVIDE) había impulsado la creación de una Comisión Técnica Evaluadora, que mantuvo distintas reuniones con todos los sectores involucrados en la organización de eventos deportivos con el fin de revisar las medidas de seguridad implementadas, detectar fallas en la prevención de delitos y evitar la repetición de hechos violentos. Además, le aplicaron derecho de admisión a 41 barras que participaron de los incidentes.

En este marco, la dirigencia de Independiente, encabezada por Néstor Grindetti, presentó ante la Justicia el pasado 28 de agosto un Plan Operativo de Seguridad. Tras varios intercambios, el documento recibió la aprobación de todas las partes, que expresaron su compromiso para que situaciones similares a las ocurridas no vuelvan a repetirse.

Ante esto, Zitto remarcó que el acuerdo contó con el aval del titular de la APREVIDE, Guillermo Cimadevila, del ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, y de la dirigencia del club. En su solicitud, la Fiscalía subrayó que la clausura del estadio tuvo como finalidad garantizar, hacia adelante, un plan de prevención más sólido, que asegure que asistir a la cancha sea un motivo de disfrute familiar y de aliento al club. Ahora en el Rojo esperan el OK final, que se sabe que llegará, para abrir su cancha ante el Taladro.

Independiente Copa Sudamericana Banfield Universidad de Chile
Noticias relacionadas
Independiente vs. Conmebol: exige retirar sus trofeos y objetos históricos del museo.

Independiente vs. Conmebol: exige retirar sus trofeos y objetos históricos del museo

Independiente pedirá la suspensión de los cuartos de final.

Independiente pedirá la suspensión de los cuartos de final

Independiente, afuera de la Copa Sudamericana: la U de Chile pasó de ronda tras la barbarie.

Independiente, afuera de la Copa Sudamericana: la U de Chile pasó de ronda tras la barbarie

Grindetti dio detalles de cómo fue la audiencia y afirmó: Independiente tiene que pasar.

Néstor Grindetti dio detalles de cómo fue la audiencia y afirmó: "Independiente tiene que pasar"

Ver comentarios

Lo último

Independiente podrá jugar con público ante Banfield

Independiente podrá jugar con público ante Banfield

Alan Velasco, la buena noticia en Boca de cara al duelo ante Central

Alan Velasco, la buena noticia en Boca de cara al duelo ante Central

Indec: cuánto necesitó una familia tipo para no ser pobre

Indec: cuánto necesitó una familia tipo para no ser pobre

Ultimo Momento
Independiente podrá jugar con público ante Banfield

Independiente podrá jugar con público ante Banfield

Alan Velasco, la buena noticia en Boca de cara al duelo ante Central

Alan Velasco, la buena noticia en Boca de cara al duelo ante Central

Indec: cuánto necesitó una familia tipo para no ser pobre

Indec: cuánto necesitó una familia tipo para no ser pobre

Nueva edición de la Feria del Parque Lineal Sur

Nueva edición de la Feria del Parque Lineal Sur

La inflación de agosto fue del 1,9%, según el Indec

La inflación de agosto fue del 1,9%, según el Indec

Policiales
Mendoza: la alumna atrincherada en una escuela de La Paz entregó el arma

Mendoza: la alumna atrincherada en una escuela de La Paz entregó el arma

Enviaron por 60 días a la Unidad Penal al principal acusado del crimen en barrio Capibá

Enviaron por 60 días a la Unidad Penal al principal acusado del crimen en barrio Capibá

Detienen a dos personas por narcomenudeo en Concordia

Detienen a dos personas por narcomenudeo en Concordia

Homicidio en Concordia: revelan que el conflicto se desató por una cámara de seguridad

Homicidio en Concordia: revelan que el conflicto se desató por una cámara de seguridad

Rubén Virué explicó tres ejes conflictivos en la reforma del Código Procesal Penal entrerriano

Rubén Virué explicó tres ejes conflictivos en la reforma del Código Procesal Penal entrerriano

Ovación
Independiente podrá jugar con público ante Banfield

Independiente podrá jugar con público ante Banfield

Alan Velasco, la buena noticia en Boca de cara al duelo ante Central

Alan Velasco, la buena noticia en Boca de cara al duelo ante Central

Noche de Copa País en el Pedro Mutio

Noche de Copa País en el Pedro Mutio

Martín Cipriani, presidente de la UER: El Seven de la República 2025 se realizará en Paraná

Martín Cipriani, presidente de la UER: "El Seven de la República 2025 se realizará en Paraná"

APB: Olimpia saltó a lo más alto del torneo Clausura

APB: Olimpia saltó a lo más alto del torneo Clausura

La provincia
Nueva edición de la Feria del Parque Lineal Sur

Nueva edición de la Feria del Parque Lineal Sur

Día Mundial para la prevención del Suicidio: Nos tenemos que convertir en personas puentes para la ayuda

Día Mundial para la prevención del Suicidio: "Nos tenemos que convertir en personas puentes para la ayuda"

Ingresó a la Legislatura un proyecto para regular los monopatines eléctricos en Entre Ríos

Ingresó a la Legislatura un proyecto para regular los monopatines eléctricos en Entre Ríos

Entre Ríos cumple 211 años desde su creación

Entre Ríos cumple 211 años desde su creación

Juegos Evita: senadores del PJ valoraron que el Gobierno garantice la participación entrerriana

Juegos Evita: senadores del PJ valoraron que el Gobierno garantice la participación entrerriana

Dejanos tu comentario