Lo solicitó el fiscal que investiga los hechos ocurridos en el partido de Copa Sudamericana entre barras de Independiente y la Universidad de Chile.

El fiscal Mariano Zitto, quien investiga los incidentes ocurridos en Avellaneda entre hinchas de Independiente y Universidad de Chile durante el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana, pidió este miércoles que se levante la medida cautelar que llevó a la clausura del estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini.

Ahora falta que el juez a cargo de la causa, José Luis Arabito , de lugar al pedido, algo que ocurrirá en las próximas horas , por lo que el Rojo podrá recibir a Banfield el sábado desde las 16.45 con su estadio a disposición a excepción de la tribuna Pavoni por dos partidos. Cabe resaltar que esto no modifica el fallo de Conmebol, que no le permitirá al club tener público durante siete partidos cuando vuelva a jugar torneos internacionales.

El Juzgado de Garantías Nro. 3 de Avellaneda, que está a cargo de Arabito, había ordenado de manera cautelar la clausura del estadio para que se pudiera llevar a cabo la investigación de los graves incidentes que terminó con una dura sanción de Conmebol a Independiente, que incluyó la eliminación del torneo.

De hecho, a raíz de esa decisión del magistrado, el Rojo no pudo ser local ante Platense y el encuentro quedó suspendido. No obstante, Zitto ya dio por cumplida las exigencias, por eso se dio la solicitud del levantamiento de la clausura.

Independiente podrá jugar con público ante Banfield

Cabe remarcar que tras la barbarie, la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (APREVIDE) había impulsado la creación de una Comisión Técnica Evaluadora, que mantuvo distintas reuniones con todos los sectores involucrados en la organización de eventos deportivos con el fin de revisar las medidas de seguridad implementadas, detectar fallas en la prevención de delitos y evitar la repetición de hechos violentos. Además, le aplicaron derecho de admisión a 41 barras que participaron de los incidentes.

En este marco, la dirigencia de Independiente, encabezada por Néstor Grindetti, presentó ante la Justicia el pasado 28 de agosto un Plan Operativo de Seguridad. Tras varios intercambios, el documento recibió la aprobación de todas las partes, que expresaron su compromiso para que situaciones similares a las ocurridas no vuelvan a repetirse.

Ante esto, Zitto remarcó que el acuerdo contó con el aval del titular de la APREVIDE, Guillermo Cimadevila, del ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, y de la dirigencia del club. En su solicitud, la Fiscalía subrayó que la clausura del estadio tuvo como finalidad garantizar, hacia adelante, un plan de prevención más sólido, que asegure que asistir a la cancha sea un motivo de disfrute familiar y de aliento al club. Ahora en el Rojo esperan el OK final, que se sabe que llegará, para abrir su cancha ante el Taladro.