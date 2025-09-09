Uno Entre Rios | El País | Javier Milei

Javier Milei ratificó el rumbo económico: "No nos moveremos ni un milímetro del programa"

Tras el respaldo del FMI y en medio de la tensión financiera, Javier Milei ratificó el rumbo: “No nos moveremos ni un milímetro”, aseguró.

9 de septiembre 2025 · 18:47hs
Javier Milei ratificó el rumbo de su gestión y aseguró que no habrá cambios en la política económica.

Javier Milei ratificó el rumbo de su gestión y aseguró que no habrá cambios en la política económica.

En medio de la fuerte tensión financiera por la derrota electoral y minutos después de recibir un explícito respaldo del FMI, el presidente Javier Milei ratificó el rumbo de su gestión y aseguró que no habrá cambios en la política económica. “Tal como señalé el día domingo, no nos moveremos ni un milímetro del programa económico”, afirmó en un mensaje en sus redes sociales.

Las declaraciones de Javier Milei

El posteo del mandatario, publicado este martes por la tarde, busca reforzar la señal de estabilidad enviada más temprano por el ministro Luis Caputo y por la vocera del Fondo Monetario, Julie Kozack, quien había asegurado que el organismo “apoya” el ancla fiscal y el marco cambiario del Gobierno nacional.

El Presidente busca así contener la incertidumbre de los mercados, que reaccionaron con una fuerte suba del dólar y caída de los bonos tras el resultado del domingo.

Los tres pilares de Milei

En su mensaje, Javier Milei enumeró los tres pilares de su programa que se mantendrán inalterables y cerró con su clásico "VLLC!":

(1) Equilibrio fiscal;

(2) Mercado monetario ajustado; y

(3) En lo cambiario, se mantienen las bandas cambiarias pactadas con el FMI.

Además, seguiremos desregulando.

La ratificación del rumbo llega en simultáneo a la reconfiguración política del oficialismo, que anunció la creación de una “mesa política nacional” y una convocatoria al diálogo con los gobernadores para intentar contener la crisis desatada por el resultado electoral.

