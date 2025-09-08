Uno Entre Rios | Economia | Mercados

Mercados reaccionan a la derrota electoral de Javier Milei

El dólar pasa el tope de la banda, se dispara el riesgo país a más de 1.100 puntos y las acciones argentinas caen más del 20% en la bolsa local y Wall Street

8 de septiembre 2025 · 12:30hs
Con el dólar cerca del techo de la banda, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el Secretario de Finanzas de la República Argentina, Pablo Quirno, se reúnen en Casa Rosada ante la creciente incertidumbre sobre el futuro del programa económico, tras la derrota por casi 14 puntos en las elecciones bonaerenses.

LEER MÁS: Tras la derrota, Milei convocó a su Gabinete en Casa Rosada

Si bien Javier Milei y Luis Caputo ratificaron la continuidad del esquema, la tensión se apoderó del mercado financiero y cambiario. El dólar pasa el tope de la banda, se dispara el riesgo país a más de 1.100 puntos y las acciones argentinas se hunden más del 20% tanto en la bolsa local como el Wall Street.

La Paz encara su segundo puerto cerealero

En las operaciones financieras de este lunes se observa una tendencia negativa hacia los activos argentinos con caída en acciones y bonos de hasta el 22% en Wall Street que llevan al Riesgo País por encima de los 1100 puntos. El dólar en los bancos trepa hasta los $1.460 para la venta, cerca del tope de la banda de flotación.

La desconfianza ya se había manifestado en las ruedas previas a la elección, que llevó al indicador del JP Morgan a quedar por encima de los 900 puntos. Este salto del ponderador de riesgo era el esperado por los analistas en caso de un triunfo del peronismo por más de 10 puntos.

Si bien la elección que definirá la conformación del Parlamento Nacional será la del 26 de octubre, esta foto del escenario político es tomada como una advertencia por el mercado de que Milei no tendrá un panorama sencillo para llevar adelante un programa económico “market-friendly”.

Ahora las expectativas en esta jornada que mirarán de cerca los analistas es el grado de intervención del Tesoro y del Banco Central.

Mercados derrota Javier Milei Elecciones 2025 Dólar Riesgo país
