Día Mundial para la prevención del Suicidio: "Nos tenemos que convertir en personas puentes para la ayuda"

El Día Mundial para la Prevención del Suicidio es una jornada que se conmemora anualmente el 10 de septiembre desde 2003, establecido ese mismo año por la Organización Mundial de la Salud. En diálogo con Radio La Red Paraná (88.7), el psicólogo Lucas Rodríguez dio cuenta de cómo acompañar este proceso.

En el marco del Día Internacional de Prevención del Suicidio, el partido Políticas para la República (PR) invita a la comunidad a participar de una charla-taller abierta y gratuita este miércoles 10 de septiembre a las 20 en su sede de Paraná (9 de Julio, 217): "Mañana se va a hacer una charla taller vinculada a la prevención del suicidio. Desde el 2024 hasta 2026 el lema es cambiar la narrativa sobre el suicidio" , dijo en diálogo con Radio La Red Paraná (88.7), el psicólogo facilitador del encuentro. El encuentro estará a cargo del Dr. Lucas Marcelo Rodríguez, Doctor en Psicología, investigador del CONICET y docente en la UCA, quien abordará mitos sobre el suicidio y herramientas desde la Psicología Positiva y del Desarrollo, para su prevención. En ese sentido, Rodríguez contó que es importante cambiar la narrativa para hablar de esta problemática social ya que es un tema de salud pública. E hizo especial énfasis en la empatía y el reconocimiento de el otro como ser humano: "Hay personas que han pasado por situaciones de intentos de suicidios, y terminan diciendo que no necesitaban una persona que trabaje específicamente sobre su ideación, sobre lo que le pasaba, sino que necesitaba un otro que lo acompañe en alguna situación", argumentó.

Suicidio Salud Mental psicología.jpg Un 40% de jóvenes entrerrianos están seguros que no existe un espacio que los contenga y aborde la salud mental dentro de su comunidad. El 19% sostienen que no hay nada y se sienten abandonados.

Mitos y verdades

Uno de los mitos mas comunes respecto a esta problemática es que "si uno habla de suicidio, impone una idea". El profesional desmitificó completamente este concepto: "Hablar sobre no querer vivir más o el quitarse la vida, no es que uno le esté poniendo la idea al otro sobre el tema". Por eso, dijo que como ciudadanos "todos nos tenemos que convertir en personas puentes para la ayuda". El licenciado dijo que con simples preguntas se puede ayudar a una persona que esté atravesando un padecimiento mental de este tipo: "¿Te pasa algo?' '¿Te ayudo?' '¿En qué puedo ayudarte?' 'Conozco un profesional'; 'Vamos al dispensario', etcétera".

El especialista en terapias del desarrollo explicó que si bien el tema del suicidio se trata más que nada en jóvenes y adolescentes, es un tema que atraviesa todas las edades y clases sociales. "Una de las variables mas importantes dentro de la persona es la desesperanza. Esta cuestión de ver que hay algo negativo, pero no sentir que haya elementos para poder cambiar eso por algo positivo". En ese sentido, dijo que la depresión y la ansiedad en adolescentes y jóvenes tiene que ver con las redes sociales. "Desde el año 2010 se ha visto un deterioro de la salud mental niños y adolescentes".

Ordenanza municipal

Desde el partido, expresaron:"Entre Ríos sigue siendo la provincia con mayor tasa de suicidios del país, y Paraná presenta cifras alarmantes. Frente a esta realidad, y esperando que la intendente Rosario Romero reglamente e implemente la ordenanza 10.147 de Prevención del Suicidio, aprobada por unanimidad en diciembre de 2023, PR propone un espacio de reflexión, formación y acción, para fortalecer el tejido social y promover políticas públicas efectivas".

Escuchá la entrevista completa: