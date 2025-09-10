Noche de Copa País en el Pedro Mutio Desde las 20.30 la selección de la Liga Paranaense recibirá a su par de Cañada de Gómez, por la final de ida de la Región Litoral Sur de la Copa País. 10 de septiembre 2025 · 14:54hs

Prensa LPF Paraná viene de eliminar a Nogoyá en la fase anterior de la Copa País.

Este miércoles la pelota rodará en el césped del estadio Pedro Mutio del Club Atlético Paraná, donde se disputará el partido de ida de la final de la Región Litoral de la Copa País. Desde las 20.30, el selectivo de la Liga Paranaense de Fútbol (LPF) será anfitrión de su par de la Liga Cañadense de Fútbol.

El árbitro principal será Nicolás Mottier, quien tendrá como asistentes a Juan Francisco Bonnín y Emiliano Maldonado. La terna es representante de la Liga Santafesina de Fútbol.

Copa País: el selectivo de la Liga Paranaense tiene rival Independiente podrá jugar con público ante Banfield

El precio de las entradas es de 5.000 pesos. Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Liga Paranaense de Fútbol (@ligaparanaense) La revancha será el miércoles 17, desde las 15, en la localidad santafesina. Allí se definirá el representante de la Región Litoral Sur en la instancia final del campeonato que organiza el Consejo Federal de AFA y del que forman parte 77 selecciones de liga de distintos puntos del país.