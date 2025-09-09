Uno Entre Rios | El País | Emilio Monzó

Emilio Monzó: "El poder está a cargo de una mujer que vendía tortas"

El diputado nacional Emilio Monzó opinó que el Ejecutivo debe reordenar el gabinete y recomponer la relación con los gobernadores

9 de septiembre 2025 · 10:30hs
El diputado nacional Emilio Monzó cargó contra Karina Milei y opinó que el Ejecutivo debe reordenar el gabinete y recomponer la relación con los gobernadores 

El diputado nacional Emilio Monzó cargó contra Karina Milei y opinó que el Ejecutivo debe reordenar el gabinete y recomponer la relación con los gobernadores 
El diputado nacional Emilio Monzó opinó que el Ejecutivo debe reordenar el gabinete y recomponer la relación con los gobernadores 

El diputado nacional Emilio Monzó opinó que el Ejecutivo debe reordenar el gabinete y recomponer la relación con los gobernadores 

El diputado nacional Emilio Monzó se refirió a la derrota de La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones legislativas de Buenos Aires que configuró un nuevo mapa político y consideró que el Gobierno deberá rearmarse internamente si quiere torcer el rumbo camino a las nacionales de octubre. “La destrucción está adentro”, definió el referente de Encuentro Federal, quien apunto contra Karina Milei como uno de los puntos débiles del Ejecutivo: “El poder del Gobierno está a cargo de una mujer que el año pasado, hace 10 días, manejaba una rotisería o vendía tortas”.

"La gente está harta del atropello, de la arrogancia del Gobierno”, dijo en el programa Odisea Argentina (LN+), y profundizó: “Se equivocaron con [Sebastián] Pareja y en la elección, pero el primero que se equivoca es el Presidente que destruyó absolutamente todo”.

Sobre la mesa de diálogo convocada por Javier Milei, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, dijo que es difícil que las provincias lo acompañen, no cumplieron con su palabra

Gustavo Sáenz dijo que se sienten traicionados y "palomas de campanario"

Fuerza Patria ganó las elecciones en la provincia de Buenos Aires por más de 13 puntos sobre La Libertad Avanza, imponiéndose en 6 de las 8 secciones electorales.Chequeado

Cómo quedó conformada la Legislatura bonaerense tras el triunfo del peronismo.

Uno de los problemas señalados fue la falta de cintura política: “No puede ser que no tenga un ministro del Interior en este momento con conflictos políticos en el Congreso. No puede ser que Karina Milei sea la que maneja el poder en la Argentina, tenés que tener experiencia, mínimo el conocimiento biográfico de los sectores”, consideró.

La marginalidad de la casta, con la adulación, la comió a Karina Milei. Y a la tensión de la gestión se le suma la electoral...”, dijo. En ese sentido, sugirió “ver lo de Karina más seriamente”, e incluso sostuvo que podría redefinir su rol como “una jefa privada” del Presidente, pero sin tanta relevancia en el armado político.

El legislador consideró necesario que el Presidente ponga a “una persona con volumen, experiencia y peso político” para recomponer, entre otros temas, la relación con los gobernadores. “Es un punto de inflexión, tienen la oportunidad de oxigenación”, dijo y añadió: “Lo primero que tiene que cambiar [un eventual nuevo ministro del Interior] son las formas. Alguien con manejo territorial y parlamentario”. Pero se preguntó: “Karina o Javier, ¿se bancan a una persona con peso propio? Porque es más difícil de conducir... el obsecuente es fácil".

Los tres puntos de la derrota

Monzó hizo hincapié en tres puntos que, según él, fueron determinantes para que LLA perdiera la elección del domingo. El primer punto es la polarización y la falta de empatía. “Hay que comenzar a entender al otro. Por algo el otro es otro, por alguna razón es zurdo, no es hijo de puta, hay razones por las que vota al peronismo, y tuvimos este resultado. Si no entendés al otro y las razones, es muy difícil llegar a un acuerdo”, reflexionó. “Acá se hace campaña permanentemente, se polariza y el antagonismo que parece ser el mejor resorte electoral, aleja la posibilidad de diálogo, acuerdos y las instituciones", razonó.

El segundo punto fue la boleta única para las elecciones, sancionado meses atrás en el Congreso, tuvo como “efecto colateral” que el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, desdoblara las elecciones y no que esto haya ocurrido por una interna con Cristina Fernández. “Buenos Aires es la provincia más unitaria del país, porque sufre el efecto y condicionante de los medios de comunicación y la concentración nacional, y las figuras nacionales arrastran a los candidatos provinciales”, argumentó.

Y en tercer lugar, el “malestar general” que de la sociedad que la empuja a la abstención, el voto en blanco. Para Monzó la escasez de voluntad cívica para ir a votar se relaciona con la división interna y la falta de representación que siente una buena parte del electorado de la centro derecha. “El escándalo de los audios de [Diego] Spagnuolo es como la foto de Olivos de Alberto Fernández”, evaluó.

“Esa abstención tiene que ver con el goce trágico que tuvieron en la elección de la capital federal. Adorni... la arrogancia, la vulgaridad... El resultado está afectado por la arrogancia. Son guarangos (...) El Gobierno tiene que templarse. La razón viene en la calma. Y me preocupa que Milei es un evasor en su vida. Es una persona que corre. No sé si está preparado para la calma, el temple y la autocrítica. Él necesita correr. Y sigue corriendo. Pero ahora no es momento de correr”.

Emilio Monzó La Libertad Avanza Karina Milei Elecciones 2025 Javier Milei
Noticias relacionadas
Javier Milei quiere volver a dialogar con los gobernadores.

Javier Milei creó una mesa política nacional y convoca a los gobernadores

El dólar oficial marcó un salto en su precio en el inicio de la semana. 

El dólar oficial marcó un salto en su precio: a cuánto cotizó en el inicio de la semana

La consultora Isasi - Burman estimó que Buenos Aires “se iba a pintar de violeta” y las redes sociales reflejaron su presencia en medios la semana pasada

Redes sociales destacaron el peor pronóstico electoral

tras la derrota, milei convoco a su gabinete en casa rosada

Tras la derrota, Milei convocó a su Gabinete en Casa Rosada

Ver comentarios

Lo último

Decomisaron 1.000 kilos de dorados sin habilitación en Paso Cerrito

Decomisaron 1.000 kilos de dorados sin habilitación en Paso Cerrito

Conmoción por la partida de Juan Ortelli, voz clave de la cultura urbana

Conmoción por la partida de Juan Ortelli, voz clave de la cultura urbana

Pedro Capó presentó La Carretera y repasó sus grandes éxitos en Santa Fe

Pedro Capó presentó "La Carretera" y repasó sus grandes éxitos en Santa Fe

Ultimo Momento
Decomisaron 1.000 kilos de dorados sin habilitación en Paso Cerrito

Decomisaron 1.000 kilos de dorados sin habilitación en Paso Cerrito

Conmoción por la partida de Juan Ortelli, voz clave de la cultura urbana

Conmoción por la partida de Juan Ortelli, voz clave de la cultura urbana

Pedro Capó presentó La Carretera y repasó sus grandes éxitos en Santa Fe

Pedro Capó presentó "La Carretera" y repasó sus grandes éxitos en Santa Fe

¿Quién lucirá la 10 de la Selección Argentina ante la ausencia de Messi?

¿Quién lucirá la 10 de la Selección Argentina ante la ausencia de Messi?

Hockey social: 30 delegaciones de todo el país llegarán a Concepción del Uruguay

Hockey social: 30 delegaciones de todo el país llegarán a Concepción del Uruguay

Policiales
Decomisaron 1.000 kilos de dorados sin habilitación en Paso Cerrito

Decomisaron 1.000 kilos de dorados sin habilitación en Paso Cerrito

La policía busca intensamente al autor del crimen en barrio Capibá

La policía busca intensamente al autor del crimen en barrio Capibá

Sigue sin fecha el juicio por el choque en el que murió una familia de Concordia

Sigue sin fecha el juicio por el choque en el que murió una familia de Concordia

Concordia: salió en libertad y una hora después fue detenido por intentar robar un auto

Concordia: salió en libertad y una hora después fue detenido por intentar robar un auto

Violenta balacera en Paraná: un joven murió y hay dos heridos

Violenta balacera en Paraná: un joven murió y hay dos heridos

Ovación
Mariano Kremer busca escribir su propia historia

Mariano Kremer busca escribir su propia historia

El plantel de Independiente pidió solidaridad del fútbol argentino en un duro comunicado

El plantel de Independiente pidió solidaridad del fútbol argentino en un duro comunicado

Argentinos derrotó a Lanús y se metió en semifinales de la Copa Argentina

Argentinos derrotó a Lanús y se metió en semifinales de la Copa Argentina

Colón se sigue hundiendo en la Primera Nacional

Colón se sigue hundiendo en la Primera Nacional

Echagüe es el campeón de la Liga Provincial Femenina Sub18

Echagüe es el campeón de la Liga Provincial Femenina Sub18

La provincia
Primer expurgo documental en Salud: más de 5 mil kilos de papel eliminados

Primer expurgo documental en Salud: más de 5 mil kilos de papel eliminados

El Concejo Deliberante de Paraná abordará proyectos sobre Banco de Tierras

El Concejo Deliberante de Paraná abordará proyectos sobre Banco de Tierras

Presentarán el libro Camino Animal- El Método, que destaca el valor de la terapia con caballos

Presentarán el libro "Camino Animal- El Método", que destaca el valor de la terapia con caballos

Una banda entrerriana hizo una versión de un tema de Miranda! y hay polémica

Una banda entrerriana hizo una versión de un tema de Miranda! y hay polémica

En octubre, desde Entre Ríos le vamos a poner un freno a la vuelta del kirchnerismo, dijo Colello

"En octubre, desde Entre Ríos le vamos a poner un freno a la vuelta del kirchnerismo", dijo Colello

Dejanos tu comentario