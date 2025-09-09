Gustavo Sáenz dijo que se sienten traicionados y "palomas de campanario"

"Es difícil que las provincias lo acompañen, no cumplieron con su palabra", dijo el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz sobre la mesa de diálogo

Sobre la mesa de diálogo convocada por Javier Milei, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, dijo que "es difícil que las provincias lo acompañen, no cumplieron con su palabra"

Después de las elecciones legislativas bonaerenses, en las que el gobierno nacional sufrió una dura derrota , y que el presidente Javier Milei anunciara la convocatoria a una mesa política de diálogo nacional , el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, cuestionó la decisión y acusó que se trata de “los mismos de siempre ”. Además dijo que muchos mandatarios pasaron de “héroes a villanos” por consideración del jefe de Estado.

“Escucho mucho al Presidente hablar de la lealtad y de que Roma no paga traidores, pero es una avenida de ida y de vuelta. Esto tiene que quedar claro. Acá hay muchos que hemos acompañado y otros que lo hicieron siempre y se sienten palomas de campanario (en referencia al apodo), no leones . Pasamos de héroes a villanos. No es que cuando no te acompañamos en algo está todo mal, es porque no estamos de acuerdo, lo que no significa ser un enemigo”, sostuvo en diálogo con Radio Rivadavia.

En esta línea cuestionó: “Hay mucha gente al lado suyo que se encargó de cagar a los fieles, Los fueron sacando a todos aquellos que fueron acompañando desde el primer momento. Hoy en día el Presidente tiene una oportunidad histórica”.

Sáenz sostuvo que se siente traicionado por el Presidente en lo que respecta a obras y al electorado, y afirmó: “Me pusieron candidatos que me destrozan y me dicen barbaridades y después pretenden que yo vaya a acompañar”. En tanto, aseguró que es “difícil” que los gobernadores acompañen al gobierno nacional si del otro lado no hay reciprocidad.

Horas más tarde, el gobernador volvió a referirse a su relación con Milei y contó que no fue notificado por la mesa política de diálogo que convocó, sino que se enteró por medio de redes sociales. “Hasta ahora lo único que vi fue ese comunicado, no he tenido comunicación con nadie. Esto me recuerda a un spot que hizo el Presidente con Victoria Villarruel en el que dijo que una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre. Imagínese que yo me voy a sentar en una mesa a hablar con los mismos de siempre o con los que no cumplieron su palabra. Nos traicionaron ”, dijo en A24.