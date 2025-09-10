Detienen a dos personas por narcomenudeo en Concordia

La Policía de Entre Ríos, a través de la Dirección General de Drogas Peligrosas y con la colaboración de Grupos Especiales, llevó a cabo dos allanamientos simultáneos en distintos puntos de Concordia en el marco de una investigación por narcomenudeo. Durante los procedimientos, se logró el secuestro de envoltorios de cocaína y marihuana listos para su comercialización, más de $76.000 en efectivo y varios teléfonos celulares, todos elementos vinculados a la actividad ilícita.

Como resultado de los operativos, tres personas, dos mujeres y un hombre, fueron detenidas bajo sospecha de participación activa en el comercio de estupefacientes. Fueron incomunicados y puestos a disposición de la Justicia, quedando imputados en una causa por infracción a la Ley de Estupefacientes.

Los allanamientos fueron autorizados por el Juzgado de Garantías N°3, a cargo del Dr. Darío Ledesma, y el Ministerio Público Fiscal, representado por el Dr. Fabio Zabaleta.

Seis detenidos en Victoria

Por otra parte, se supo que durante la tarde del domingo, la Policía de Entre Ríos detuvo a seis personas en el barrio La Ponderosa de la ciudad de Victoria, en el marco de una causa por narcomenudeo. El procedimiento fue llevado a cabo por personal de la División de Drogas Peligrosas y el Grupo Especial de la Jefatura Departamental Victoria, en cumplimiento de un mandamiento judicial ordenado por el Juzgado de Garantías local y con la intervención de la Fiscalía.

Durante el allanamiento, se secuestraron envoltorios con clorhidrato de cocaína listos para su comercialización, elementos utilizados para el fraccionamiento de estupefacientes, varios teléfonos celulares y una suma de dinero en efectivo que supera los 350 mil pesos.

detenidos victoria

Las seis personas detenidas —tres hombres y tres mujeres— pertenecen a una misma familia con frondosos antecedentes policiales tanto en Victoria como en Rosario, Santa Fe. Todas quedaron alojadas en condición de incomunicadas. Según se informó, el domicilio allanado ya había sido objeto de un procedimiento similar en el año 2020.

Desde la Policía se destacó que el operativo fue el resultado de una extensa investigación que permitió reunir pruebas suficientes para intervenir judicialmente, y que refleja el trabajo conjunto entre las fuerzas de seguridad, el Ministerio Público Fiscal, el Poder Judicial y el Ministerio de Seguridad y Justicia de Entre Ríos.

Con este tipo de acciones, las autoridades buscan avanzar en la lucha contra el narcomenudeo y preservar la tranquilidad en los barrios más afectados por este delito.