El atacante de Boca dejó atrás la molestia en uno de sus isquiotibiales y está a disposición para el domingo, aunque seguiría en el banco de los suplentes.

Como sucedió en las últimas semanas, aunque aún sin la presencia de Miguel Ángel Russo , Boca afronta un doble turno este miércoles , en la previa a la práctica de fútbol del jueves en la Bombonera. En la jornada matutina de hoy, la principal novedad pasó por Alan Velasco , que ayer había terminado con una molestia muscular y encendió una señal de alarma: trabajó a la par y está a disposición para jugar contra Rosario Central.

Suplente de Carlos Palacios , en franca remontada, es una de las primeras alternativas que tiene en el banco el cuerpo técnico hoy comandado por Claudio Úbeda. Por eso, más allá de que no es titular, para el CT es muy importante en el equipo.

Tras ser titular en la igualdad ante Racing, Velasco perdió su puesto en el equipo a manos del chileno e ingresó en las tres victorias seguidas de Boca. De hecho, anotó el tercer gol ante Independiente Rivadavia, inolvidable por la emoción en el festejo. Con pocos minutos ante Banfield, tuvo mayor presencia contra Aldosivi y, otra vez, dejó una buena imagen.

Velasco Boca 1 Alan Velasco, la buena noticia en Boca de cara al duelo ante Central

Asimismo, la otra sonrisa que dejó la primera sesión del miércoles tuvo que ver con Marco Pellegrino, quien se recuperó del desgarro y se sumó a la par del grupo pensando en el viaje a Rosario.

Brey por el lesionado Marchesín, el único cambio de Boca

El desgarro que Agustín Marchesín sufrió en el último minuto del triunfo ante Aldosivi en Mar del Plata obligó a Úbeda a apelar a una variante para el duelo ante el Canalla. El pibe Leandro Brey volverá a ser titular en Boca luego de 229 días y tendrá la enorme chance de demostrar que puede ser alternativa para ocupar el arco xeneize.

Ese será el único cambio, dado que el otro titular lesionado era Marco Pellegrino, quien recién ahora está para volver. Su lugar seguirá siendo ocupado por Ayrton Costa, que bien podría ganarse el puesto definitivamente. Además, podrían volver a estar citados Ander Herrera y Tomás Belmonte, ya recuperados de sendos desgarros.

Si no surge ningún inconveniente, el equipo será: Leandro Brey; Juan Barinaga, Lautaro di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Leandro Paredes, Rodrigo Battaglia, Carlos Palacios; Miguel Merentiel y Edinson Cavani.