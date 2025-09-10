Uno Entre Rios | La Provincia | Feria del Parque Lineal Sur

Nueva edición de la Feria del Parque Lineal Sur

10 de septiembre 2025 · 16:46hs
El domingo 14, de 15 a 20, se realizará una nueva edición de la Feria del Parque Lineal Sur, en Paraná. La propuesta incluirá feria de emprendedores, música en vivo, patio gastronómico y pelotero, en el marco de una jornada pensada para toda la familia.

La actividad es organizada por la comisión vecinal Jardín de las Américas, junto con la participación de vecinos y emprendedores de la zona. Desde su creación, la feria creció de manera sostenida: comenzó con pocos puestos y hoy convoca a más de 60 emprendedores en cada edición, con un registro rotativo que ya supera las 300 inscripciones.

En diálogo con UNO, Marina Selci, presidenta de la comisión vecinal, destacó el recorrido del espacio: “La feria nació al mismo tiempo que el parque, como un lugar destinado a los emprendedores. Al principio eran dos o tres puestos y con el tiempo se fue consolidando. Este año fue declarada de interés cultural por el Concejo Deliberante de Paraná, lo que nos llena de orgullo por el trabajo que venimos sosteniendo desde 2022”.

Los criterios de participación priorizan la producción artesanal y el trabajo propio, evitando la reventa de artículos. “Creemos que el esfuerzo de un pequeño productor no puede competir con una marca industrial. La feria es un espacio para la economía social, que muchas veces representa el sustento de una familia”, explicó Selci.

Además de artesanías y productos locales, la feria contará con un variado patio gastronómico, que ofrecerá tortas fritas, empanadas, pizzas y dulzuras para acompañar la tarde de mate. Para los niños y niñas habrá un pelotero y distintas actividades recreativas.

El objetivo, remarcan los organizadores, es apoyar a los emprendedores y fortalecer los lazos comunitarios. “La feria tiene un microclima especial: nos encontramos, charlamos, disfrutamos. Si le va bien a uno, nos va bien a todos. Es la demostración de que nadie se salva solo”, resumió Selci.

En ese sentido, cabe destacar que la feria del Parque Lineal Sur se consolidó como un punto de encuentro en la agenda cultural y social de la ciudad. Cada edición convoca a familias, vecinos y visitantes de distintos barrios que se acercan a comprar y también a compartir un momento de recreación y música en un espacio verde recuperado para la comunidad.

