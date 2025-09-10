Uno Entre Rios | Policiales | unidad penal

Enviaron por 60 días a la Unidad Penal al principal acusado del crimen en barrio Capibá

La Justicia dictó prisión preventiva en la Unidad Penal 1 a pedido de la Fiscalía, que investiga el crimen de Exequiel Godoy, ocurrido en barrio Capibá

10 de septiembre 2025 · 12:47hs
La Justicia dictó prisión preventiva en la Unidad Penal 1 a pedido de la Fiscalía

Foto: UNO/Gonzalo Núñez

La Justicia dictó prisión preventiva en la Unidad Penal 1 a pedido de la Fiscalía, que investiga el crimen de Exequiel Godoy, ocurrido en barrio Capibá
La Justicia dictó la prisión preventiva a pedido de la Fiscalía

Foto: UNO/Gonzalo Núñez

La Justicia dictó la prisión preventiva a pedido de la Fiscalía, que investiga el crimen de Exequiel Godoy.
Enviaron por 60 días a la Unidad Penal al principal acusado del crimen en barrio Capibá

Foto: UNO/Gonzalo Núñez

Este miércoles al mediodía, el juez de Garantías Julián Vergara resolvió dictar 60 días de prisión preventiva para Joel Lechmann, señalado como el principal acusado del crimen de Exequiel Godoy (30), ocurrido el pasado lunes 8 por la noche en el barrio Capibá, en Paraná. La medida solicitada por la fiscal Patricia Yedro tuvo la oposición del abogado defensor Claudio Berón, quien representa tanto a Lechman como a Mario René, el otro imputado en la causa. En la audiencia el abogado pidió que ambos transitaran la preventiva con prisión domiciliaria, solicitud que fue finalmente denegada por Vergara.

LEER MÁS: Violenta balacera en Paraná: un joven murió y hay dos heridos

La audiencia se desarrolló en un clima de fuerte expectativa tras el violento episodio que conmocionó a la ciudad. Según la investigación, una disputa entre dos grupos terminó con la vida de Exequiel Godoy, de 27 años, quien recibió al menos dos disparos en el pecho. También resultaron heridos de gravedad su hermano, Cristian Godoy, y Diego Francisconi.

Dos personas fueron detenidas en Concordia por narcomenudeo tras allanamientos donde se secuestraron drogas, dinero y celulares.

Detienen a dos personas por narcomenudeo en Concordia

El comisario José María Rosatelli reveló que la pelea entre vecinos que terminó con una mujer muerta comenzó por la instalación de una cámara de seguridad.

Homicidio en Concordia: revelan que el conflicto se desató por una cámara de seguridad

Imputaciones

Al inicio de la audiencia, los imputados informaron al juez sus ocupaciones: Joel Lechman dijo que se dedica a la albañilería, mientras que Mario Rubén René es herrero. Lechmann también reveló haber sido condenado cuando era menor de edad. Sin embargo, el antecedente más llamativo fue el de René, quien declaró haber sido sentenciado por un homicidio en 2014.

Según la imputación, los hechos ocurrieron pasadas las 23 del lunes 8. A Lechmann se le endilga que, en las inmediaciones de la calle 939 de Paraná, inició una discusión verbal con Cristian Godoy. Durante esta disputa, Lechmann extrajo un arma de fuego, presuntamente calibre .22, con la cual lo amenazó. Alertado por la situación, Diego Francisconi, quien se encontraba en su vivienda, salió de la misma. Fue entonces cuando Lechmann comenzó a disparar su arma en dirección a Francisconi y a Cristian Godoy. A raíz de los disparos, Godoy sufrió una herida en los testículos, con orificio de entrada y salida, y Francisconi resultó herido en el muslo derecho, con orificio de entrada sin salida.

En medio de la confusión, Ezequiel Godoy (hermano de uno de los heridos), que se encontraba a pocos metros, intentó abalanzarse sobre Lechmann, pero éste logró dispararle en el pecho, provocando la muerte inmediata.

En cuanto a la intervención de René, refirió que arribó a la vivienda de Lechmann con el claro propósito de evitar que los familiares de las víctimas atacaran a amigo y de facilitar su huida del lugar. Agregó que el imputado efectuó un número indeterminado de disparos con un arma de fuego, presuntamente calibre .22 y posiblemente la misma usada por Lechmann, en dirección a los familiares de las víctimas y a los vecinos que se habían congregado en el lugar de los hechos. Por esa razón, le imputó el delito de tentativa de homicidio.

Pasillos capiba

La fiscal argumentó la necesidad de medidas de coerción, señalando la existencia de riesgos de entorpecimiento de la investigación. Destacó la posibilidad de fuga, principalmente por parte de Lechmann, y la intimidación de testigos. La representante del Ministerio Público Fiscal también refirió que el 6 de septiembre se habían registrado hechos de violencia en el barrio, donde la víctima fatal actual recibió un disparo, y que el barrio se encontraba convulsionado, enfatizando que la medida busca llevar paz social a la zona. El juez coincidió plenamente con la fiscalía en este punto.

Por su parte, el abogado defensor Claudio Berón, si bien reconoció la gravedad de los hechos, consideró que la medida de coerción solicitada por la fiscal era desproporcionada para sus representados. Solicitó para ambos 30 días de arresto domiciliario en barrios alejados de Capibá. Además, cuestionó la calificación legal atribuida a René. Argumentó que no se trataba de un intento de homicidio, sino de un abuso de arma, lo cual, según él, se desprendía de la plataforma fáctica presentada por la fiscal. Afirmó que René intentó defender a su amigo, y no atacar a las personas.

Finalmente, el juez coincidió plenamente con la representante del Ministerio Público Fiscal, validando así la necesidad de aplicar medidas de coerción severas contra los imputados. Más allá de los aspectos técnicos, como la protección a los testigos, el juez también hizo propio el firme propósito de llevar "paz social" al barrio Capibá.

unidad penal Capibá Exequiel Godoy
Noticias relacionadas
El abogado Rubén Virué anticipó que los plazos de investigación, las querellas autónomas y la apelación en juicios por jurado serán los puntos más conflictivos del debate.

Rubén Virué explicó tres ejes conflictivos en la reforma del Código Procesal Penal entrerriano

Una menor de 14 años asesinó a una vecina en una pelea en Concordia.

Concordia: una joven asesinó de una puñalada a su vecina tras una pelea entre familias

El choque frontal se produjo en San José e involucró a un Ford Eco Sport y una moto Gilera Smash 110CC. La motociclista sufrió lesiones graves en el cráneo 

San José: una motociclista con lesiones graves

Decomisaron 1.000 kilos de dorados sin habilitación en Paso Cerrito.

Decomisaron 1.000 kilos de dorados sin habilitación en Paso Cerrito

Ver comentarios

Lo último

Día Mundial para la prevención del Suicidio: Nos tenemos que convertir en personas puentes para la ayuda

Día Mundial para la prevención del Suicidio: "Nos tenemos que convertir en personas puentes para la ayuda"

La Selección Argentina resignará el liderazgo en el ranking FIFA

La Selección Argentina resignará el liderazgo en el ranking FIFA

Javier Milei presentará el Presupuesto 2026 el lunes por cadena nacional

Javier Milei presentará el Presupuesto 2026 el lunes por cadena nacional

Ultimo Momento
Día Mundial para la prevención del Suicidio: Nos tenemos que convertir en personas puentes para la ayuda

Día Mundial para la prevención del Suicidio: "Nos tenemos que convertir en personas puentes para la ayuda"

La Selección Argentina resignará el liderazgo en el ranking FIFA

La Selección Argentina resignará el liderazgo en el ranking FIFA

Javier Milei presentará el Presupuesto 2026 el lunes por cadena nacional

Javier Milei presentará el Presupuesto 2026 el lunes por cadena nacional

El Torneo de Suricatas se vestirá de estrellas internacionales

El Torneo de Suricatas se vestirá de estrellas internacionales

Enviaron por 60 días a la Unidad Penal al principal acusado del crimen en barrio Capibá

Enviaron por 60 días a la Unidad Penal al principal acusado del crimen en barrio Capibá

Policiales
Enviaron por 60 días a la Unidad Penal al principal acusado del crimen en barrio Capibá

Enviaron por 60 días a la Unidad Penal al principal acusado del crimen en barrio Capibá

Detienen a dos personas por narcomenudeo en Concordia

Detienen a dos personas por narcomenudeo en Concordia

Homicidio en Concordia: revelan que el conflicto se desató por una cámara de seguridad

Homicidio en Concordia: revelan que el conflicto se desató por una cámara de seguridad

Rubén Virué explicó tres ejes conflictivos en la reforma del Código Procesal Penal entrerriano

Rubén Virué explicó tres ejes conflictivos en la reforma del Código Procesal Penal entrerriano

Concordia: una joven asesinó de una puñalada a su vecina tras una pelea entre familias

Concordia: una joven asesinó de una puñalada a su vecina tras una pelea entre familias

Ovación
Martín Cipriani, presidente de la UER: El Seven de la República 2025 se realizará en Paraná

Martín Cipriani, presidente de la UER: "El Seven de la República 2025 se realizará en Paraná"

La Selección Argentina resignará el liderazgo en el ranking FIFA

La Selección Argentina resignará el liderazgo en el ranking FIFA

APB: Olimpia saltó a lo más alto del torneo Clausura

APB: Olimpia saltó a lo más alto del torneo Clausura

Marcos Molinari tras la consagración de Echagüe: Las chicas jugaron en un gran nivel

Marcos Molinari tras la consagración de Echagüe: "Las chicas jugaron en un gran nivel"

Argentina perdió ante Ecuador por la última fecha de las Eliminatorias

Argentina perdió ante Ecuador por la última fecha de las Eliminatorias

La provincia
Día Mundial para la prevención del Suicidio: Nos tenemos que convertir en personas puentes para la ayuda

Día Mundial para la prevención del Suicidio: "Nos tenemos que convertir en personas puentes para la ayuda"

Ingresó a la Legislatura un proyecto para regular los monopatines eléctricos en Entre Ríos

Ingresó a la Legislatura un proyecto para regular los monopatines eléctricos en Entre Ríos

Entre Ríos cumple 211 años desde su creación

Entre Ríos cumple 211 años desde su creación

Juegos Evita: senadores del PJ valoraron que el Gobierno garantice la participación entrerriana

Juegos Evita: senadores del PJ valoraron que el Gobierno garantice la participación entrerriana

El Colegio de Martilleros Públicos de Entre Ríos celebrará sus 50 años al servicio de la comunidad

El Colegio de Martilleros Públicos de Entre Ríos celebrará sus 50 años al servicio de la comunidad

Dejanos tu comentario