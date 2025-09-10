Entre Ríos cumple 211 años desde su creación

Este miércoles se cumple un nuevo aniversario de la creación formal de la provincia de Entre Ríos, cuya creación fue el 10 de septiembre de 1814.

El 10 de septiembre de 1814, el Director Supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata, Gervasio Antonio de Posadas, firmó el decreto que dio lugar a la creación de la Provincia de Entre Ríos . Este miércoles se cumplen 211 años de ese hecho histórico.

En el artículo primero de la norma define que "El territorio del Entrerrios con todos sus pueblos formará desde hoy en adelante una Provincia del Estado con la denominación de Provincia del Entre-Ríos". Más adelante, en su artículo cuarto también dispone que "La Villa de la Concepción del Uruguay será la Capital de la Provincia del Entre-Rios; y la ciudad de Corrientes la de la Provincia de su nombre".

Es que hasta 1814, la Mesopotamia constituía una sola jurisdicción política, pero el 10 de septiembre de aquel año, el director supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata, Gervasio Antonio de Posadas, resuelve la división de ese territorio rodeado por grandes ríos, surgiendo así las provincias de Entre Ríos y Corrientes, quedando como parte de esta última, por un largo período, el de la actual Misiones.

Decreto de la creación

El decreto de Posadas estableció que “el territorio de Entre Ríos, con todos sus pueblos, formara en adelante una provincia del Estado con la denominación de provincia del Entre-Ríos”, planteando como límites “al Norte la línea que entre los ríos Paraná y Uruguay forma el río de Corrientes en su confluencia con aquel, hasta la del arroyo Aguarachay y este mismo arroyo con el Curuzu-Cuatiá, hasta su confluencia con el Miriñay, en las inmediaciones del Uruguay; al Este el Uruguay, y al Sud y Oeste, el Paraná”.

Esa disposición separó a la provincia de la intendencia de Buenos Aires y determinó que el gobernador “tendría las mismas facultades, derechos, prerrogativas y dependencia, que las demás provincias del Estado”.

La creación formal de la provincia de Entre Ríos se produjo en pleno proceso de configuración política de lo que hoy conocemos como República Argentina, y su organización federal y republicana se debe en gran parte a la lucha de los entrerrianos en defensa del principio de autonomía provincial.