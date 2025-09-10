Homicidio en Concordia: revelan que el conflicto se desató por una cámara de seguridad

El comisario José María Rosatelli reveló que la pelea entre vecinos que terminó con una mujer muerta comenzó por la instalación de una cámara de seguridad.

El Jefe de la Departamental de Policía de Concordia, Comisario José María Rosatelli, brindó detalles sobre un violento enfrentamiento ocurrido este martes entre dos familias del norte de la ciudad, que mantenían una conflictiva relación desde hace tiempo. El altercado, ocurrido en barrio Llamarada, sobre calle Lieberman, terminó con una mujer de 26 años fallecida. Fue identificada como Jesica Bravo. En tanto, la autora del homicidio sería una adolescente de 14 años.

Uno de los motivos de los roces entre las familias, según informó, habría sido una cámara de seguridad instalada frente a una de las viviendas: "Una de las familias manifestaban que esa cámara le molestaba porque le apuntaba hacia la casa de ellos", dijo en diálogo con La Mañana de La Red 88.1.

Rosatelli explicó cómo se inició la intervención policial: "A las 17:30 horas, personal de Comisaría Cuarta es comisionado a la zona norte de la jurisdicción alertados de que había un problema entre dos familias que viven enfrentadas. Llegaron al lugar y había un gran tumulto, muchos insultos y ya habían trasladado en un vehículo particular a una mujer con una herida de arma blanca. Llegó al Hospital Masvernat pero ya ingresa sin vida. Tenía un corte en la zona del tórax que afectó directamente el corazón".

Nueve detenidos

Sobre el procedimiento llevado adelante por la Justicia, el comisario indicó: "Los fiscales Martín Núñez y Natalia Conti empezaron a tomar las primeras entrevistas y a obtener registros fílmicos de cámaras que había en el lugar y de algunas filmaciones de vecinos. De la pelea participaron en su mayoría mujeres. Y en uno de esos momentos, de intercambios de palabras y tirones de pelos, una persona le efectúa un corte a otra mujer".

"Se hicieron allanamientos y también el fiscal nos solicita que traslademos testigos a la fiscalía. Trasladamos a un grupo familiar de nueve personas. De esas nueve, seis son mujeres. En tanto que tres eran menores de edad, entre 14 y 16 años. Esas menores de edad fueron alojadas en una residencia del COPNAF y también quedaron a cargo de ellos. Entre ellas se encuentra la adolescente quien habría realizado la agresión", agregó.

En relación con los antecedentes del conflicto, Rosatelli señaló: "Nosotros en la comisaría hemos tomado durante estos dos meses algunas denuncias. Es más, el día de ayer también se había tomado una denuncia minutos antes del conflicto, de que había insultos, algunos empujones y algunas amenazas verbales. Nunca había pasado más de eso. Nosotros al tomar denuncia es elevada inmediatamente a la fiscalía para que ellos tomen las medidas necesarias".