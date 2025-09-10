Uno Entre Rios | El País | Indec

Indec: cuánto necesitó una familia tipo para no ser pobre

Según los datos brindados por el Indec, una familia tipo necesitó $1.160.780 para no ser pobre. En tanto que el umbral de la indigencia se ubicó en $520.529.

10 de septiembre 2025 · 16:52hs
Según el Indec, una familia tipo necesitó $1.160.780 para no ser pobre. 

El costo de las canastas básicas aumentó 1% en agosto, en el marco de una desaceleración en los aumentos de precios en alimentos, según informó este miércoles el Indec.

La Canasta Básica Total (CBT), que determina la línea de pobreza, se ubicó en $1.160.780 para una familia tipo (compuesta por dos adultos y dos niños). Paralelamente, la Canasta Básica Alimentaria (CBA), utilizada como umbral para medir la indigencia, se ubicó en los $520.529.

La inflación de agosto fue del 1,9%, según el Indec.

Los datos del Indec

Según el organismo, la Canasta Básica Total aumentó 1,0% mensual, mientras que en comparación con el mismo mes del año pasado se incrementó en 23,5%. En lo que respecta al acumulado del año, la canasta total acumuló un incremento de 13,3%.

En cuanto a la Canasta Básica Alimentaria (CBA), subió 1,0% mensual. En comparación interanual, aumentó un 23,5%. En lo que va del año, la CBA acumuló un incremento del 15,8%.

Por otra parte, de acuerdo con la medición del Indec, en agosto, un hogar compuesto por tres personas necesitó $924.116 para cubrir la CBT y $414.402 para cubrir la CBA. Una familia tipo, compuesta por cuatro integrantes, precisó $520.529 para la CBA y $1.160.780 para llegar a la CBT.

Por último, un hogar compuesto por cinco personas demandó un total $547.482 para la CBA y $1.220.885 para la CBT.

Comparado con la inflación de agosto, ambas canastas aumentaron por debajo de la inflación general (1,9%). Ambas quedaron por debajo en la medición interanual (33,6%).

