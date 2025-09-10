El costo de las canastas básicas aumentó 1% en agosto, en el marco de una desaceleración en los aumentos de precios en alimentos, según informó este miércoles el Indec.
Indec: cuánto necesitó una familia tipo para no ser pobre
Según los datos brindados por el Indec, una familia tipo necesitó $1.160.780 para no ser pobre. En tanto que el umbral de la indigencia se ubicó en $520.529.
La Canasta Básica Total (CBT), que determina la línea de pobreza, se ubicó en $1.160.780 para una familia tipo (compuesta por dos adultos y dos niños). Paralelamente, la Canasta Básica Alimentaria (CBA), utilizada como umbral para medir la indigencia, se ubicó en los $520.529.
LEER MÁS: Indec: una encuesta muestra que siete de cada 10 argentinos desconfían de la inflación
Los datos del Indec
Según el organismo, la Canasta Básica Total aumentó 1,0% mensual, mientras que en comparación con el mismo mes del año pasado se incrementó en 23,5%. En lo que respecta al acumulado del año, la canasta total acumuló un incremento de 13,3%.
En cuanto a la Canasta Básica Alimentaria (CBA), subió 1,0% mensual. En comparación interanual, aumentó un 23,5%. En lo que va del año, la CBA acumuló un incremento del 15,8%.
Por otra parte, de acuerdo con la medición del Indec, en agosto, un hogar compuesto por tres personas necesitó $924.116 para cubrir la CBT y $414.402 para cubrir la CBA. Una familia tipo, compuesta por cuatro integrantes, precisó $520.529 para la CBA y $1.160.780 para llegar a la CBT.
Por último, un hogar compuesto por cinco personas demandó un total $547.482 para la CBA y $1.220.885 para la CBT.
Comparado con la inflación de agosto, ambas canastas aumentaron por debajo de la inflación general (1,9%). Ambas quedaron por debajo en la medición interanual (33,6%).