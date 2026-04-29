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Javier Milei estalló en el Congreso: "Los corruptos son ustedes" y apuntó contra periodistas

Javier Milei atacó a periodistas en el Congreso con fuertes acusaciones y respaldó a Adorni en una sesión marcada por tensión y más de 4.000 preguntas.

29 de abril 2026 · 13:14hs
Javier Milei estalló en el Congreso: Los corruptos son ustedes y apuntó contra periodistas.

Javier Milei estalló en el Congreso: "Los corruptos son ustedes" y apuntó contra periodistas.

El presidente Javier Milei volvió a apuntar con dureza contra el periodismo durante su paso por el Congreso, en el marco de la presentación del informe de gestión encabezado por Manuel Adorni. Al ingresar al recinto, el mandatario lanzó una frase directa hacia la prensa: "Los corruptos son ustedes".

El episodio se dio en un clima de fuerte tensión política, con el jefe de Gabinete exponiendo ante la Cámara de Diputados y enfrentando más de 4.000 preguntas vinculadas a su patrimonio y a sospechas de enriquecimiento ilícito. La presencia del Presidente, acompañado por todo su Gabinete, fue interpretada como una señal explícita de respaldo.

El jefe de gabinete de ministros presenta el informe sobre la marcha de la gestión en medio de los escándalos judiciales por su situación patrimonial. 

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Fuerte ataque de Javier Milei a la prensa en el Congreso: "Los corruptos son ustedes"

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Las críticas de Milei hacia los medios no fueron aisladas. Durante su discurso del pasado lunes, ya había cuestionado con dureza el rol del periodismo y la influencia de ciertos discursos mediáticos. En ese contexto, afirmó: "No puede ser que nos dejemos psicopatear por los kukas, no puede ser que le compremos la mentira a los periodistas ensobrados y corruptos".

En esa misma línea, el mandatario insistió en que parte del debate público está condicionado por lo que considera relatos falsos. "¿Qué parte no se está entendiendo? no se dejen psicopatear por los kukas. Entiendo que los kukas hablan para los kukas cabeza de termo, pero no puede ser que alguno que haya abrazado alguna vez las ideas de la libertad se coma todos estos relatos", expresó.

Además, profundizó sus cuestionamientos al rol de los comunicadores: "No puedo creer que los tomen por tontos y que lo compren porque tal o cual periodista mentiroso ensobrado corrupto repite esa mentira".

Incluso amplió el alcance de sus críticas más allá de medios tradicionalmente opositores: "Y lo peor de todo es que esa mentira no está solo en Página 12 o en C5N, está en los que supuestamente alguna vez defendieron las ideas de la libertad y hoy son más zurdos que Página 12".

Durante su intervención, Milei también se refirió a la situación económica del país. Señaló que Argentina atravesó dos momentos recientes de dificultad: un "shock político" en 2025 y un contexto internacional adverso en la actualidad. No obstante, aseguró que el Gobierno logró sostener una base macroeconómica sólida.

La llegada del Presidente al Congreso se produjo pasadas las 10 de la mañana, en medio de un fuerte operativo de seguridad y con el edificio vallado. Milei ingresó acompañado por figuras clave de su gestión, entre ellas Luis Caputo, Karina Milei y Federico Sturzenegger, entre otros funcionarios.

El informe de gestión de Adorni se desarrolla así en un escenario de alta exposición política, con cuestionamientos de la oposición y un clima marcado por la confrontación, en el que las declaraciones presidenciales volvieron a escalar la tensión con el periodismo.

Javier Milei Congreso de la Nación Periodistas
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