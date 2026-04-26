Uno Entre Rios | El País | encuesta

Encuesta: el 67% de la población cree que se rompió el pacto "anticasta"

Según una encuesta realizada por una consultora privada, la imagen de Javier Milei cae por no cumplir la promesa de enfrentar la denominada "casta".

26 de abril 2026 · 16:19hs
Encuesta: el 67% de la población cree que se rompió el pacto anticasta

Encuesta: el 67% de la población cree que se rompió el pacto "anticasta"

La principal bandera simbólica con la que Javier Milei llegó al poder empezó a mostrar señales claras de desgaste. La promesa de enfrentar a la denominada casta, que durante meses funcionó como núcleo de legitimidad política y moral del oficialismo, aparece hoy más debilitada a través de una encuesta de opinión pública.

Los datos sobre economía doméstica terminan de darle cuerpo concreto a ese malestar: el 81,6% de los consultados reconoce que en los últimos seis meses tuvo que resignar algo para sostenerse, desde salidas, ocio o consumos no esenciales hasta compras habituales del hogar y, en los casos más delicados, gastos básicos como alimentos, salud o servicios.

La morosidad en los créditos de Mercado Libre saltó al 9% en la Argentina. 

Mercado Libre: la morosidad en los créditos saltó al 9% en Argentina

Fuerte rechazo a la provincialización de rutas nacionales: Es ilegal, inconstitucional e inoportuno

Fuerte rechazo a la provincialización de rutas nacionales: "Es ilegal, inconstitucional e inoportuno"

Encuesta de opinión

LEER MÁS: En medio del escándalo de Adorni, el Gobierno nacional amplió el plazo para las declaraciones juradas

El Monitor de Opinión Pública (MOP) de Zentrix Consultora muestra que la percepción de corrupción en el gobierno de Javier Milei ya dejó de ser un tema lateral para convertirse en un factor central del desgaste oficialista. El dato más delicado para la Casa Rosada no es sólo que el 57,3% perciba corrupción generalizada en la gestión o que el 60,2% interprete las denuncias como parte de un problema general de gobierno, sino que esa lectura empieza a golpear directamente sobre la promesa con la que Milei construyó su legitimidad: la idea de venir a enfrentar a “la casta”. Cuando el 66,6% afirma que ese pacto se rompió y que el Gobierno terminó siendo parte de aquello que prometía combatir, lo que se erosiona no es únicamente la imagen de una administración, sino el núcleo simbólico que le daba sentido político a su discurso. En otras palabras, la sociedad empieza a percibir una contradicción entre el relato fundacional del mileísmo y la forma en que hoy se interpreta su ejercicio del poder.

Deterioro de la imagen pública

Ese deterioro, además, no puede leerse sólo como un fenómeno opositor. La corrupción aparece como el principal desafío del país, incluso entre quienes votaron al oficialismo en 2025, por encima del desempleo, la inflación o el salario, lo que muestra que el problema ya perfora al propio universo simbólico del mileísmo. Sin embargo, la manera de procesarlo sigue siendo distinta según el posicionamiento político: entre oficialistas todavía predomina una lectura que busca encapsular el problema en casos aislados y preservar parte de la excepcionalidad moral del Gobierno; entre opositores, en cambio, se consolida una mirada mucho más dura, donde la corrupción ya no aparece como desvío sino como rasgo de época del oficialismo. Esa diferencia revela dos cosas al mismo tiempo: que Milei todavía conserva un núcleo dispuesto a amortiguar el costo reputacional, pero también que por fuera de ese núcleo el veredicto social se volvió mucho más severo. Por eso, el problema de fondo para el Gobierno no es sólo el impacto coyuntural de las denuncias, sino que la bandera anticasta, que durante meses funcionó como fuente de autoridad moral y de tolerancia política frente al ajuste, empieza ahora a invertirse y a transformarse en un punto de vulnerabilidad.

encuesta Casta Javier Milei
Noticias relacionadas
milei condeno el tiroteo en washington y celebro que trump saliera ileso

Milei condenó el tiroteo en Washington y celebró que Trump saliera ileso

En medio del escándalo de Manuel Adorni, el Gobierno nacional amplió el plazo para las declaraciones juradas

En medio del escándalo de Adorni, el Gobierno nacional amplió el plazo para las declaraciones juradas

Bloqueo de acceso a la prensa en Casa Rosada: Ni en la Dictadura ocurrió algo así

Bloqueo de acceso a la prensa en Casa Rosada: "Ni en la Dictadura ocurrió algo así"

El cierre de la Sala de Periodistas en Casa de Gobierno impide la labor de unos 60 periodistas acreditados. 

Por el cierre de la Sala de Periodistas en Casa Rosada presentarán amparo colectivo

Ver comentarios

Lo último

LPF: Universitario goleó y es único líder

LPF: Universitario goleó y es único líder

Esteban Andrada protagonizó una brutal agresión y se somete a una sanción histórica

Esteban Andrada protagonizó una brutal agresión y se somete a una sanción histórica

Independiente Rivadavia aplastó a Gimnasia (M) en el clásico de Mendoza

Independiente Rivadavia aplastó a Gimnasia (M) en el clásico de Mendoza

Ultimo Momento
LPF: Universitario goleó y es único líder

LPF: Universitario goleó y es único líder

Esteban Andrada protagonizó una brutal agresión y se somete a una sanción histórica

Esteban Andrada protagonizó una brutal agresión y se somete a una sanción histórica

Independiente Rivadavia aplastó a Gimnasia (M) en el clásico de Mendoza

Independiente Rivadavia aplastó a Gimnasia (M) en el clásico de Mendoza

Entre Ríos: suman 125 las empresas que presentaron proyectos para sumarse al RINI

Entre Ríos: suman 125 las empresas que presentaron proyectos para sumarse al RINI

Capibaras XV fue más que Cobras Brasil, ganó bien y sigue prendido

Capibaras XV fue más que Cobras Brasil, ganó bien y sigue prendido

Policiales
General Campos: recuperaron ganado denunciado como faltante

General Campos: recuperaron ganado denunciado como faltante

Condenaron a un ingeniero agrónomo por trata laboral y debe pagar $12 millones a la víctima

Condenaron a un ingeniero agrónomo por trata laboral y debe pagar $12 millones a la víctima

Bovril: mataron a balazos a caballos de un intendente entrerriano

Bovril: mataron a balazos a caballos de un intendente entrerriano

Alejandra Etelvina Rodríguez, la mujer más buscada por la Justicia de Entre Ríos

Alejandra Etelvina Rodríguez, la mujer "más buscada" por la Justicia de Entre Ríos

Juicio a Airaldi: testigo reconoció el terreno de una supuesta pista clandestina

Juicio a Airaldi: testigo reconoció el terreno de una supuesta pista clandestina

Ovación
Franco Colapinto hizo vibrar a más de 500 mil personas en Buenos Aires

Franco Colapinto hizo vibrar a más de 500 mil personas en Buenos Aires

Capibaras XV fue más que Cobras Brasil, ganó bien y sigue prendido

Capibaras XV fue más que Cobras Brasil, ganó bien y sigue prendido

LPF: Universitario goleó y es único líder

LPF: Universitario goleó y es único líder

Mariano Werner logró su primera victoria del año

Mariano Werner logró su primera victoria del año

Esteban Andrada protagonizó una brutal agresión y se somete a una sanción histórica

Esteban Andrada protagonizó una brutal agresión y se somete a una sanción histórica

La provincia
Entre Ríos: suman 125 las empresas que presentaron proyectos para sumarse al RINI

Entre Ríos: suman 125 las empresas que presentaron proyectos para sumarse al RINI

Campaña solidaria para ayudar a una mujer de Concordia que necesita estudios médicos urgentes

Campaña solidaria para ayudar a una mujer de Concordia que necesita estudios médicos urgentes

Rosario Romero llevó la experiencia de Paraná a la Red de Municipios frente al Cambio Climático

Rosario Romero llevó la experiencia de Paraná a la Red de Municipios frente al Cambio Climático

Crecimiento sectorizado y el desafío de un empleo que no derrama

Crecimiento sectorizado y el desafío de un empleo que no "derrama"

Avanza nueva ley para proteger la fauna y regular la caza en el territorio provincial

Avanza nueva ley para proteger la fauna y regular la caza en el territorio provincial

Dejanos tu comentario