APB: Un clásico abre la jornada 8 del Torneo Apertura

Quique recibirá a Talleres en uno de los adelantos del octavo capítulo del Torneo Apertura de la APB. El líder Ciclista visitará a Paracao.

El Torneo Apertura de la Asociación Paranaense de Básquet (APB) ingresará en un tramo atractivo de su fase regular con la disputa de la octava fecha, jornada que presentará partidos con tinte de clásico, cruces clave por la cima y varios duelos con incidencia directa en la tabla de posiciones.

La programación se abrirá este miércoles con dos encuentros de alto voltaje. Desde las 21.30, en el estadio Guillermo Gayá, Quique y Talleres animarán una nueva edición de uno de los clásicos barriales del básquet paranaense. Más allá del peso histórico, el compromiso encuentra a ambos en un momento competitivo importante: Quique intentará aprovechar su localía para dar un golpe ante uno de los animadores, mientras que Talleres buscará sostenerse en la pelea por los primeros puestos.

A las 22, en el Gigante del Sur, Paracao será anfitrión de Ciclista. El Verde llega como líder del campeonato con 12 unidades, aunque con la necesidad de reaccionar luego de dos derrotas consecutivas que le quitaron margen en la cima. Paracao, por su parte, intentará capitalizar ese contexto para sumar un triunfo de peso frente al puntero.

APB Ciclista Ciclista, único líder del Torneo Apertura de la APB Prensa Club Ciclista Paraná

Como sigue el octavo capítulo del Torneo Apertura

La fecha continuará el jueves con cuatro encuentros. A las 21, Olimpia y Echagüe protagonizarán otro de los grandes clásicos de la ciudad en el estadio Humberto Pietranera. El duelo entre dos históricos siempre genera expectativas especiales, y en esta ocasión encuentra al Azulgrana buscando consolidarse en la parte alta, mientras el Negro pretende dar un paso adelante.

Desde las 21.30, Patronato recibirá a Sionista en un partido importante para ambos en su intención de ganar regularidad. En el Antonio Zorzet, Recreativo será local frente a Unión de Crespo, en un cruce con puntos valiosos para seguir escalando. En simultáneo, San Martín se medirá con Estudiantes en el complejo Quico Básquet, donde el CAE procurará mantenerse en el lote de vanguardia.

Rowing tendrá jornada libre.

Posiciones del primer certamen de la APB

Ciclista 12 (5-2)

Talleres 11 (5-1)

Olimpia 10 (4-2)

Estudiantes 10 (4-2)

Sionista 9 (3-3)

Unión 8 (3-2)

Quique 8 (3-2)

Echagüe 8 (2-4)

Patronato 8 (2-4)

Paracao 7 (2-3)

Rowing 7 (1-5)

San Martín 7 (1-5)

Recreativo 6 (2-2)