Duro castigo: el argentino Esteban Andrada fue suspendido por 13 fechas

Esteban Andrada protagonizó una violenta infracción en el clásico entre Zaragoza y Huesca en el ascenso español. Es de las penas más duras del fútbol español.

Esteban Andrada en el centro de las críticas por su acción.

El argentino Esteban Andrada fue suspendido por 13 partidos luego de su violenta agresión en el clásico frente a SD Huesca en la segunda categoría del fútbol español. El arquero de Real Zaragoza golpeó al defensor Jorge Pulido, acción que derivó en su inmediata expulsión y en una fuerte reacción de ambos planteles.

Tras analizar el informe arbitral y las imágenes del encuentro, el Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol decidió aplicar una pena ejemplar: 12 fechas por la agresión física y una jornada adicional por la tarjeta roja derivada de la doble amonestación previa.

Esteban Andrada protagonizó una brutal agresión y se somete a una sanción histórica

La reacción del arquero argentino

La resolución representa un golpe durísimo para Zaragoza, que pierde a su arquero titular para el tramo decisivo de la temporada. Además, la sanción deja al ex-arquero d Boca Juniors en el centro de las críticas por una conducta antideportiva que podría marcar negativamente su ciclo en el club.

El episodio generó una enorme repercusión en España y Argentina, no solo por la magnitud del castigo, sino también por tratarse de un futbolista con pasado en la Selección Argentina y trayectoria en clubes de peso internacional.

Esteban Andrada ingresó en la nómina de futbolista con mayor pena en el fútbol español

La suspensión de 13 partidos a Esteban Andrada ya quedó ubicada dentro del Top 10 de castigos más duros registrados en competencias profesionales de España. Según repasos históricos de la prensa española, el arquero de Real Zaragoza comparte un lugar entre las penas disciplinarias más impactantes por violencia dentro del campo.

Por encima de Andrada aparecen casos emblemáticos como:

Joaquín Cortizo (Real Zaragoza): 24 partidos en 1964 por una brutal entrada a Enrique Collar.

Pedro Fernández (Granada): 15 fechas en 1974 tras una agresión a Amancio.

Andoni Goikoetxea (Athletic Club): 18 partidos inicialmente en 1983 por la recordada lesión a Diego Maradona (luego reducida).

Esteban Andrada (Real Zaragoza): 13 partidos en 2026 por su puñetazo a Jorge Pulido.

La sanción al ex Boca no solo lo deja fuera por el resto de la temporada, sino que además lo instala en una lista histórica poco deseada: la de las penas ejemplares que marcaron épocas en España por acciones violentas o antideportivas extremas. En Zaragoza, el episodio revive un antecedente fuerte, ya que el club también estuvo involucrado en la sanción récord de Cortizo, todavía la más alta entre futbolistas profesionales.