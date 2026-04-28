Rosario Central es el nuevo líder del Grupo H de la Copa Libertadores. Venció este martes 3 a 0 a Universidad Central de Venezuela, con goles de Ignacio Ovando, Ángel Di María de penal y Enzo Copetti.
Rosario Central goleó en Venezuela para pasar al frente de su zona
Central se impuso por 3-0 en Caracas ante UCV con goles de Ovando, Di María de penal y Copetti y manda en el Grupo H por diferencia de gol.
28 de abril 2026 · 23:07hs
Tras jugarse tres fechas, Central es líder con 7 puntos, más 4 de diferencia de gol.