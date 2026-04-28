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Rosario Central goleó en Venezuela para pasar al frente de su zona

Central se impuso por 3-0 en Caracas ante UCV con goles de Ovando, Di María de penal y Copetti y manda en el Grupo H por diferencia de gol.

28 de abril 2026 · 23:07hs
Ignacio Ovando celebra el primer gol de Central en Venezuela.

Ignacio Ovando celebra el primer gol de Central en Venezuela.

Rosario Central es el nuevo líder del Grupo H de la Copa Libertadores. Venció este martes 3 a 0 a Universidad Central de Venezuela, con goles de Ignacio Ovando, Ángel Di María de penal y Enzo Copetti.

Tras jugarse tres fechas, Central es líder con 7 puntos, más 4 de diferencia de gol.

Enzo Copetti impacta de cabeza para poner a Central 1 a 0 arriba en Río Cuarto.

Central venció a Estudiantes (RC) y se metió en octavos

Barracas Central fue local en la cancha de Banfield.

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