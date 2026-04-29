Paraná y Concordia volverán a conectarse con vuelos directos

La aerolínea Humming Airways anunció una ruta que uniría Paraná y Concordia, retomando una conexión que no se realiza desde hace décadas

La aerolínea Humming Airways anunció una ruta que uniría Paraná y Concordia, retomando una conexión que no se realiza desde hace décadas

La aerolínea Humming Airways anunció una ruta que uniría Paraná y Concordia, retomando una conexión que no se realiza desde hace décadas

La aerolínea Humming Airways anunció una ruta que uniría Paraná y Concordia, retomando una conexión que no se realiza desde hace décadas

Vuelven los vuelos entre Concordia y Paraná tras años sin conexión aérea directa a través de la aerolínea Humming Airways, empresa que anunció una ruta que uniría ambas ciudades, retomando una conexión que no se realiza desde hace décadas en la provincia.

La posibilidad surge en el marco de la expansión de operaciones que la compañía viene desarrollando en el interior del país, con foco en ciudades que históricamente tuvieron baja conectividad aérea.

La eventual reactivación de esta conexión aérea retoma un esquema que existió décadas atrás con la estatal Líneas Aéreas Entre Ríos, que operaba rutas internas dentro de la provincia, incluyendo Concordia y Paraná.

Aeropuerto Concordia.jpg

De acuerdo a información publicada por el sitio Aviacionline, los vuelos podrían comenzar en mayo y formar parte de una ruta que se origina en el Aeroparque Jorge Newbery, realizando escalas intermedias.

El esquema prevé una frecuencia semanal, con partidas desde Concordia hacia Paraná en horarios del mediodía, y regreso el mismo día. El tiempo estimado de vuelo sería de unos 30 minutos entre ambas ciudades.

Aeropuerto de Concordia Comodoro Pierrastegui

Las operaciones se realizarían con aeronaves de tipo Metro 23, con capacidad para 19 pasajeros, utilizadas habitualmente por la empresa para rutas regionales de corta distancia.

El proyecto también se vincula con la reactivación del Aeropuerto Comodoro Pierrestegui, que volvió a recibir vuelos comerciales en 2025 tras más de una década sin operaciones regulares. La terminal fue recientemente modernizada y cuenta con una pista de 2.000 metros, lo que permite operar vuelos comerciales y abre la posibilidad de ampliar rutas según la demanda regional.

Por el momento, no se confirmó si la conexión entre Concordia y Paraná tendrá continuidad en el tiempo o si se tratará de una operación puntual, ya que la programación observada se limita inicialmente al mes de mayo.