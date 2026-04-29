Pochoclos en el Congreso: Esteban Paulón ironizó a Martín Menem en plena sesión.

El diputado Esteban Paulón sorprendió en la Cámara de Diputados al ingresar con una máquina de pochoclos en tono irónico hacia Martín Menem en el recinto.

En la previa del informe de gestión del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se vivió una escena llamativa en la Cámara de Diputados . El diputado socialista Esteban Paulón ingresó al recinto con una máquina de hacer pochoclos, un delantal y bolsas para repartir entre legisladores, en una intervención humorística dirigida al presidente de la Cámara baja, Martín Menem.

La acción se vinculó con declaraciones previas de Menem, quien había anticipado que la sesión sería "picante" y había sugerido "comprar pochoclos" . A partir de esa frase, Paulón decidió llevar la metáfora al plano literal dentro del recinto.

Humor en el Congreso: pochoclos y tensión antes de la exposición de Manuel Adorni

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Durante la previa, el legislador santafesino se fotografió con distintos diputados de la oposición mientras repartía pochoclos entre sus colegas, en una puesta en escena que rápidamente captó la atención dentro del Congreso.

El momento más comentado se produjo cuando Paulón se acercó al estrado de Menem y le ofreció personalmente un paquete de pochoclos, en alusión directa a sus dichos, en lo que terminó de cerrar la ironía en la antesala del informe de gestión.

La escena aportó una cuota de distensión a una jornada atravesada por expectativa y tensión en torno a la exposición de Adorni en la Cámara de Diputados.