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Javier Milei enviará al Congreso la Reforma electoral, con eliminación de las PASO y Ficha Limpia

El presidente Javier Milei anunció que el Gobierno enviará este miércoles al Congreso, un proyecto de reforma electoral con varios cambios.

21 de abril 2026 · 22:32hs
 En medio de su visita a Israel

 En medio de su visita a Israel, Javier Milei anunció el proyecto que enviará al Congreso.

El presidente Javier Milei anunció que el Gobierno enviará este miércoles al Congreso, un proyecto de reforma electoral que incluye la eliminación de las PASO, cambios en el financiamiento de la política y la implementación de Ficha Limpia para impedir candidaturas de personas con condenas por corrupción.

A través de un mensaje en redes sociales desde Israel, el mandatario sostuvo que la iniciativa busca “terminar con la impunidad” y cuestionó el actual sistema electoral al afirmar que “basta de obligar a los argentinos a pagar internas de la casta”.

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El presidente Javier Milei arribó este domingo a Israel, en visita oficial, la tercera desde que asumió la Presidencia. Pasó por el Muro de los Lamentos. 

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Además, planteó que el nuevo esquema de financiamiento apuntará a evitar que la política se sostenga con recursos públicos y remarcó que la reforma busca “terminar con los privilegios” en el ámbito político.

El oficialismo, especialmente el asesor Santiago Caputo y la secretaria Legal y Técnica, comenzó a trabajar en esta iniciativa hace meses. El objetivo final, para la Casa Rosada, es alinear los intereses de la sociedad con la política, dos esferas que hoy están separadas.

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Además, se tratará de eliminar las elecciones PASO (Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias) a toda costa aunque hay sectores del oficialismo que ven prudente suspenderlas como sucedió el año pasado.

Es que varios espacios políticos, algunos aliados al Gobierno, se resisten a eliminarlas porque, en medio del desorden partidario que atraviesan, necesitan de esta instancia para ordenar sus internas y poder definir las candidaturas.

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Repercusiones de la decisión de Javier Milei

“Va a ser muy revelador el voto de cada diputado y cada senador en este proyecto. Quienes se opongan van a dejar en evidencia que ven la política como un negocio”, sostuvo la diputada mileísta Lilia Lemoine en sus redes sociales.

El secretario de Comunicación, Javier Lanari, afirmó: “Ningún partido político de bien puede oponerse a esta agenda. No es año electoral. No hay excusas”.

El oficialismo ya había logrado avanzar con una parte de su idea de reforma electoral, cuando aprobó en el Congreso la BUP (Boleta Única de Papel) para las elecciones nacionales, teniendo su estreno en los comicios legislativos del año pasado.

No obstante, todavía sigue en pie en la provincia de Buenos Aires el antiguo sistema de boletas múltiples, con las cuales el peronismo derrotó a La Libertad Avanza en las elecciones legislativas provinciales de septiembre del año pasado.

Javier Milei Gobierno PASO
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