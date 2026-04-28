Colón: falleció una persona luego del choque entre dos motos

Personal policial de la Jefatura Departamental Colón intervino en un accidente entre dos motos. Una persona falleció y otra está en grave estado.

En horas de la tarde de este martes, personal policial dependiente de la Jefatura Departamental Colón intervino en un siniestro vial ocurrido en intersección de calles Chacabuco y Maipú. El saldo del accidente fue una persona fallecida y otra internada en grave estado.

Por causas que se tratan de establecer colisionaron una motocicleta Honda CB 300cc, conducida por un hombre de 40 años, que circulaba por la segunda arteria en sentido norte a sur, y una motocicleta Honda Wave, guiada por un hombre de 25 años, que lo hacía por la primera arteria en sentido este a oeste.

Como consecuencia del impacto, ambos conductores fueron trasladados al Hospital de Colón para su atención, informándose posteriormente el fallecimiento del conductor de 40 años. Mientras que el conductor de 25 años permanece internado en Unidad de Terapia Intensiva, en estado reservado y con riesgo de vida, aguardándose los estudios correspondientes para determinar el carácter de las lesiones.

Con intervención de la Fiscalía en turno, se dispuso el secuestro de ambos rodados intervinientes, continuándose con las actuaciones de rigor tendientes a establecer la mecánica del hecho.