Uno Entre Rios | Policiales | Colón

Colón: falleció una persona luego del choque entre dos motos

Personal policial de la Jefatura Departamental Colón intervino en un accidente entre dos motos. Una persona falleció y otra está en grave estado.

28 de abril 2026 · 22:26hs
Colón: falleció una persona en un choque entre dos motos.

Colón: falleció una persona en un choque entre dos motos.

En horas de la tarde de este martes, personal policial dependiente de la Jefatura Departamental Colón intervino en un siniestro vial ocurrido en intersección de calles Chacabuco y Maipú. El saldo del accidente fue una persona fallecida y otra internada en grave estado.

El accidente fatal en Colón

Por causas que se tratan de establecer colisionaron una motocicleta Honda CB 300cc, conducida por un hombre de 40 años, que circulaba por la segunda arteria en sentido norte a sur, y una motocicleta Honda Wave, guiada por un hombre de 25 años, que lo hacía por la primera arteria en sentido este a oeste.

El Parque Industrial Mixto de Colón despertó gran interés y ya hay interesados en adquirir lotes

Parque Industrial Mixto de Colón: interesados en adquirir lotes

El Pulga Rodríguez está jugando en Ñuñorco de la Liga Tucumana.

El Pulga Rodríguez será reconocido por su paso en Colón

Como consecuencia del impacto, ambos conductores fueron trasladados al Hospital de Colón para su atención, informándose posteriormente el fallecimiento del conductor de 40 años. Mientras que el conductor de 25 años permanece internado en Unidad de Terapia Intensiva, en estado reservado y con riesgo de vida, aguardándose los estudios correspondientes para determinar el carácter de las lesiones.

Con intervención de la Fiscalía en turno, se dispuso el secuestro de ambos rodados intervinientes, continuándose con las actuaciones de rigor tendientes a establecer la mecánica del hecho.

Colón Accidente motos
Noticias relacionadas
El Campeonato Entrerriano continuó con su desarrollo. 

El Campeonato Entrerriano tuvo su segunda fecha en Colón

Una conductora perdió el control de su auto y se subió al guardarrail en la Autovía 14. 

Autovía 14: una conductora perdió el control de su auto y se subió al guardarrail

por violar la domiciliaria, envian a la carcel a mujer condenada en causa narco

Por violar la domiciliaria, envían a la cárcel a mujer condenada en causa narco

El hecho ocurrió en el Parque Gazzano durante un partido de fútbol.

Detuvieron al acusado de balear en un partido de fútbol a un hombre en Parque Gazzano

Ver comentarios

Lo último

Barracas Central igualó con Audax Italiano y sigue sin ganar

Barracas Central igualó con Audax Italiano y sigue sin ganar

Rosario Central goleó en Venezuela para pasar al frente de su zona

Rosario Central goleó en Venezuela para pasar al frente de su zona

Colón: falleció una persona luego del choque entre dos motos

Colón: falleció una persona luego del choque entre dos motos

Ultimo Momento
Barracas Central igualó con Audax Italiano y sigue sin ganar

Barracas Central igualó con Audax Italiano y sigue sin ganar

Rosario Central goleó en Venezuela para pasar al frente de su zona

Rosario Central goleó en Venezuela para pasar al frente de su zona

Colón: falleció una persona luego del choque entre dos motos

Colón: falleció una persona luego del choque entre dos motos

Esfuerzo compartido: inversión municipal y participación vecinal para recuperar la Plaza 6 de Julio

Esfuerzo compartido: inversión municipal y participación vecinal para recuperar la Plaza 6 de Julio

Manuel Adorni encara el desafío de salir indemne de su paso por Diputados

Manuel Adorni encara el desafío de salir indemne de su paso por Diputados

Policiales
Colón: falleció una persona luego del choque entre dos motos

Colón: falleció una persona luego del choque entre dos motos

Autovía 14: una conductora perdió el control de su auto y se subió al guardarrail

Autovía 14: una conductora perdió el control de su auto y se subió al guardarrail

Por violar la domiciliaria, envían a la cárcel a mujer condenada en causa narco

Por violar la domiciliaria, envían a la cárcel a mujer condenada en causa narco

Detuvieron al acusado de balear en un partido de fútbol a un hombre en Parque Gazzano

Detuvieron al acusado de balear en un partido de fútbol a un hombre en Parque Gazzano

Ventilaron que Airaldi le apuntó con un arma en la cabeza a unos niños en Diamante

Ventilaron que Airaldi le apuntó con un arma en la cabeza a unos niños en Diamante

Ovación
Boca Juniors sufrió por la expulsión de Bareiro y cayó 1-0 con Cruzeiro

Boca Juniors sufrió por la expulsión de Bareiro y cayó 1-0 con Cruzeiro

Rosario Central goleó en Venezuela para pasar al frente de su zona

Rosario Central goleó en Venezuela para pasar al frente de su zona

Barracas Central igualó con Audax Italiano y sigue sin ganar

Barracas Central igualó con Audax Italiano y sigue sin ganar

San Lorenzo empató con el Santos de Neymar y sigue como líder de su grupo

San Lorenzo empató con el Santos de Neymar y sigue como líder de su grupo

Lanús venció a Liga de Quito y alcanzó la cima del Grupo G

Lanús venció a Liga de Quito y alcanzó la cima del Grupo G

La provincia
Esfuerzo compartido: inversión municipal y participación vecinal para recuperar la Plaza 6 de Julio

Esfuerzo compartido: inversión municipal y participación vecinal para recuperar la Plaza 6 de Julio

Vaca Muerta ensaya arenas neuquinas mezcladas con las de Entre Ríos para reducir costos operativos

Vaca Muerta ensaya arenas neuquinas mezcladas con las de Entre Ríos para reducir costos operativos

General Ramírez: Enersa desarrolla una nueva Subestación Transformadora

General Ramírez: Enersa desarrolla una nueva Subestación Transformadora

Renovación de autoridades en la Asociación de Citricultores y Empacadores de Federación

Renovación de autoridades en la Asociación de Citricultores y Empacadores de Federación

Paraná: el transporte urbano funcionará con frecuencia de domingo este viernes 1º

Paraná: el transporte urbano funcionará con frecuencia de domingo este viernes 1º

Dejanos tu comentario