Liga Federal: Sionista deja pasar la chance de ser líder

Sionista perdió 76 a 65 en su visita a Gimnasia de Santa Fe. El Centro Juventud se ubicó en el lote de escota del líder Rivadavia Juniors.

Sionista perdió 76 a 65 ante Gimnasia y Esgrima de Santa Fe, en condición de visitante, en una nueva presentación en la temporada 2026 de la Liga Federal de Básquet, Zona A de la Conferencia Litoral.

Nicolás Guaita fue el máximo goleador del Centro Juventud y del juego disputado en el estadio Ricardo Húngaro Crespo. León Alfonso y Gonzalo Sabatini, con 19 puntos cada uno, fueron los artilleros del conjunto Mensana.

La derrota le impidió al conjunto dirigido por Santiago Vesco alcanzar a Rivadavia Juniors en la cima de las posiciones. Con 12 unidades se ubicó en el lote de escoltas junto a Urquiza de Santa Elena y La Armonía de Colón. Gimnasia, por su parte, despegó del fondo de la tabla.

El traspié de Sionista en Santa Fe

Sionista fue efectivo en las primeras pelotas del partido, pero el Mensana se despertó para igualar los tantos con un triple de Jeremías Salvatelli (15).

El segundo parcial inició con dos triples de León Alfonso (19) que le dieron cierta ventaja al local, pero Sionista, de la mano de Nicolás Guaita (26), se mantenía peligrosamente cerca. Al descanso largo, el tanteador era 42-37 para el dueño de casa.

Ya en el complemento, los de Fernando Ciprian fueron determinantes. Se encargaron de estirar la brecha y quedarse con una nueva victoria en la capital santafesina. De esta forma, Gimnasia y Esgrima suma su tercera alegría y enfrentará a Urquiza en Santa Fe el próximo 10 de mayo. En tanto, Sionista (4-4) recibirá a Quique el 8 de mayo en el estadio Moisés Flesler.

Posiciones de la Liga Federal, Zona A de la Conferencia Litoral

Rivadavia Juniors (6-1) 13

Urquiza (5-2) 12

La Armonía (4-4) 12

Sionista (4-4) 12

Recreativo (3-5) 11

Gimnasia (3-5) 11

Quique (2-6) 10