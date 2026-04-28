Boca Juniors sufrió por la expulsión de Bareiro y cayó 1-0 con Cruzeiro

Con escándalo en el final, Cruzeiro se llevó un triunfo por la mínima ante Boca Juniors. Fue en Belo Horizonte y final a una racha postiva del Xeneize.

Boca Juniors no pudo sostener la cima de su grupo en la Copa Libertadores y cayó por 1-0 en su visita a Cruzeiro, en un partido caliente que terminó con polémica y tensión entre ambos planteles.

El único gol del encuentro llegó a los 37 minutos del segundo tiempo, cuando el recién ingresado Néiser Villarreal definió en soledad tras una gran jugada por derecha de Kaio Jorge, que envió un pase atrás preciso imposible de contener para Leandro Brey.

Boca visita al Cruzeiro por el Grupo D de la Libertadores

El equipo dirigido por el conjunto xeneize jugó todo el complemento con un hombre menos debido a la expulsión de Adam Bareiro en el cierre del primer tiempo. El delantero paraguayo, que ya estaba amonestado, vio la segunda tarjeta amarilla tras impactar con el brazo en el rostro de un rival.

A pesar de la inferioridad numérica, Boca resistió durante gran parte del partido gracias a una destacada actuación de su arquero. Brey fue figura con varias intervenciones claves, incluyendo un atajadón a los 34 del complemento y otra salvada en tiempo de descuento.

En un desarrollo friccionado y con pocas situaciones claras, Cruzeiro tuvo más la pelota pero le costó generar peligro. Recién en el tramo final logró romper el cero ante un Boca replegado que apostó al contragolpe, con chances aisladas como la de Exequiel Zeballos, quien estuvo cerca de marcar tras una gran corrida individual.

El cierre fue con polémica: una trifulca generalizada derivó en amonestaciones, entre ellas la de Ayrton Costa, y dejó un clima tenso tras el pitazo final del árbitro uruguayo Esteban Ostojich.

Con este resultado, Boca dejó escapar la oportunidad de mantenerse en lo más alto de su grupo y ahora deberá reponerse rápidamente en la próxima fecha para no complicar su clasificación a los octavos de final.

Minuto a minuto

¡FINAL DEL PARTIDO!

Con escándalo, Cruzeiro se llevó un triunfo por la mínima ante Boca Juniors.

49’ST: Otra vez, Leandro Brey tuvo una tapada fenomenal

La acción partió desde un offside, pero el arquero de Boca Juniors tuvo otra notable intervención.

43’ST: Ayrton Costa es amonestado en Boca Juniors

Tras una trifulca entre embos planteles, el árbitro Ostojich le mostró la cartulina amarilla al defensor xeneize

37’ST: ¡GOL DE CRUZEIRO!

El recientemente ingresado Néiser Villarreal convierte solo frente al arco, tras una buena acción de Kaio Jorge que se filtró por derecha y envió un centro preciso hacia atrás. Brey se arrojó pero no pudo manotear.

34’ST: Atajadón de Leandro Brey

El arquero de Boca Juniors evitó con los pies el gol de Cruzeiro.

29’ST: doble cambio en Cruzeiro

Ingresan Bruno Rodríguez por Keny Arroyo y Néiser Villarreal en lugar de Lucas Romero.

27’ST: Arroyo estuvo a centímetros de anotar un golazo

De más de 30 metros, el futbolista del Cruzeiro sacó un zurdazo a colocar que se fue apenas desviado.

25’ST: Exequiel Zeballos hizo un jugadón de contragolpe y casi anota Boca

El Changuito corrió por izquierda y remató cruzado, tapó el arquero Otávio. Acechaban Milton Delgado y Ascacíbar.

21’ST: Fabricio Bruno tuvo de nuevo el gol de cabeza

Tras desmarcase, el defensor del Cruzeiro conectó y la pelota justo fue desviada en el camino por Di Lollo.

16’ST: Cruzeiro se perdió el primer gol del partido

Tras un tiro de esquina de Matheus Pereira al corazón del área, Fabricio Bruno se despegó de la marca de Di Lollo y cabeceó absolutamente solo. Increíble el gol que dilapidó el conjunto local.

15’ST: doble cambio en Boca Juniors

Ingresan Nicolás Figal y Exequiel Zeballos en lugar de Tomás Aranda y Miguel Merentiel.

10’ST: Cruzeiro no puede generar peligro pese al hombre de menos de Boca Juniors

El conjunto local tiene dominio de la pelota, pero no lastima. El Xeneize juega con un esquema 4-4-1 y apuesta al contragolpe. Por el momento, sin situaciones de riesgo en el complemento.

¡COMENZÓ EL SEGUNDO TIEMPO!

Sin cambios en Boca Juniors, que juega con diez hombres por la expulsión de Adam Bareiro sobre el final de la primera parte.

46 minutos: expulsado Adam Bareido

El delantero paraguayo, que ya estaba amonestado, recibió la segunda tarjeta luego de levantar el brazo para intentar cubrir la pelota e impactar con el mismo sobre el rostro rival.

38 minutos: Arroyo probó de media distancia

El futbolista del Cruzeiro intentó con una acción de pelota parada, pero su remate salió desviado.

31 minutos: Bareiro y Gerson chocan y el paraguayo reclamó infracción

El delantero de Boca Juniors reclamó una agresión en su rostro, que el árbitro desestimó.

28 minutos: amarilla para Fágner

25 minutos: Kaio Jorge es amonestado en Cruzeiro

El delantero brasileño barrió ante el despeje del arquero Brey y golpeó el tobillo del futbolista de Boca Juniors. El árbitro uruguayo Esteban Ostojich no dudó y le mostró la amarilla.

22 minutos: pausa de rehidratación

En un primer tiempo friccionado, no hay situaciones claras y dominio claro de algún equipo.

13 minutos: buen contragolpe de Boca Juniors

Tras una barrida de corte de Ayrton Costa, Tomás Aranda habilitó perfecto a Miguel Merentiel, quien picó en soledad y buscó a Bareiro por el centro del área. Sin embargo, la pelota se fue larga.

6 minutos: amarilla para Leandro Paredes

Tras chocar con Matheus Pereira, el capitán de Boca Junior empuja al 10 de Cruzeiro y se gana la primera tarjeta del partido.

2 minutos: Cruzeiro avisó con un remate de media distancia

El ecuatoriano Arroyo probó desde la medialuna, pero su disparo salió cruzado y desviado.

¡COMENZÓ EL PARTIDO!

Los once de Cruzeiro

Con el novedoso ingreso en el arco de Otávio en lugar de Matheus Cunha, el elenco local forma con: Otávio; Fagner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus, Kaiki; Lucas Romero, Gerson, Christian; Matheus Pereira, Arroyo y Kaio Jorge.

El once de Boca

Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro. Además, quienes se quedaron afuera del banco de relevos son Rey Domenech, Martegani, Janson y el juvenil Fernando Rodríguez.