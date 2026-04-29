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Cafesg abrió sobres para tres obras escolares en Uruguay y Colón

Las obras se harán en la Escuela Nº 22 de San Marcial, la Escuela Nº 11 de Colonia San Justo, departamento Uruguay, y en la UENI Nº 53 de El Brillante, departamento Colón

29 de abril 2026 · 12:47hs
Cafesg abrió sobres para tres obras escolares en Uruguay y Colón

Cafesg abrió sobres para tres obras escolares en Uruguay y Colón
Las obras se harán en la Escuela Nº 22 de San Marcial

Las obras se harán en la Escuela Nº 22 de San Marcial, la Escuela Nº 11 de Colonia San Justo, departamento Uruguay, y en la UENI Nº 53 de El Brillante, departamento Colón

La Comisión Administradora para el Fondo Especial de Salto Grande (CAFESG) llevó adelante el acto de apertura de sobres para tres licitaciones que contemplan importantes obras de infraestructura educativa en la región. Con una inversión total que supera los 670 millones de pesos, el organismo provincial continúa fortaleciendo su compromiso con la educación en la región de Salto Grande.

Las intervenciones se desarrollarán en la Escuela Nº 22 de San Marcial, la Escuela Nº 11 de Colonia San Justo (ambas en el departamento Uruguay) y el complejo que integran la UENI Nº 53 junto a la Escuela Secundaria Nº 6 de El Brillante, en el departamento Colón.

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En este marco, el secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello, destacó la importancia de sostener un plan de obras con impacto territorial:

"Estas licitaciones muestran un Estado que planifica, ordena sus recursos y los convierte en obras concretas. Detrás de cada intervención hay una necesidad real de una comunidad educativa que estamos atendiendo. Nuestro compromiso es claro: que los recursos lleguen donde tienen que llegar y se traduzcan en mejores condiciones para enseñar y aprender en toda la provincia”.

Por su parte, el presidente de CAFESG, Carlos Cecco, destacó la relevancia del ritmo de inversión que mantiene el organismo: “Para nosotros es una satisfacción poder continuar con este intenso plan de obras que estamos llevando adelante en toda la región, ya son más de 30 escuelas intervenidas, 7 hospitales regionales renovados y en estos dos años de gestión mejoramos los caminos de la producción invirtiendo más de 1.000 millones de pesos”.

Del acto de apertura participaron el presidente de CAFESG, Carlos Cecco y los miembros del Directorio Pablo Canali, Martín Dri y Marcelo Bisogni, el intendente de San José, Gustavo Bastián, la directora Departamental de Escuelas del departamento Uruguay, María Bonin y autoridades de cada una de las escuelas licitadas.

Desde la actual gestión de CAFESG, se subrayó que estas obras no son un hecho aislado, sino que forman parte del Plan de Mejoramiento de infraestructura escolar y hospitalaria que se está implementando en toda la región.

Detalle de las Obras Licitadas

1. Reparación Escuela Nº 22 “Gobernador J.J. Urquiza” (San Marcial)

Con un presupuesto oficial de $298.149.065,22 y un plazo de ejecución de 180 días, esta obra es vital para la localidad de San Marcial, ya que la institución es la única de nivel inicial y primario en la zona. El proyecto incluye la renovación total de sanitarios (incorporando un baño inclusivo), reparación de revoques impermeables en aulas, reemplazo del cielorraso del SUM por PVC, restauración de carpinterías originales para preservar el estilo histórico y trabajos de pintura integral. Se presentaron 7 oferentes.

2. Terminación de S.U.M. y reparaciones en Escuela Nº 11 “18 de Octubre” (Colonia San Justo)

Esta obra cuenta con un presupuesto de $253.334.327,85 y un plazo de 180 días. El objetivo principal es el cerramiento y adecuación de un tinglado existente para transformarlo en un Salón de Usos Múltiples (S.U.M.) totalmente equipado, con aislamiento térmico de celulosa proyectada, cielorrasos nuevos e instalación eléctrica integral. Además, se realizarán tareas de impermeabilización de losas y pintura exterior en el edificio escolar preexistente. En esta apertura fueron 9 las empresas que presentaron ofertas.

3. Reparación Integral en UENI Nº 53 y Esc. Sec. Nº 6 “Esmeralda Bertelli” (El Brillante, San José)

Con un presupuesto de $120.808.228,47 y el plazo más breve (120 días), esta intervención resolverá problemas críticos de filtraciones y humedad. En la UENI Nº 53 se reconstruirá la tabiquería exterior y se reparará la cubierta de techos. Por su parte, en la secundaria de El Brillante, se construirá una acequia perimetral para captar el agua pluvial, se mejorarán los baños de forma integral y se tratarán los problemas de humedad en el interior. Los oferentes para esta licitación fueron 5.

Cafesg Obras Uruguay Colón
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