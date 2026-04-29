Patronato asegura a Valentín Pereyra hasta fines de 2027

El contrato del mediocampista finalizaba en diciembre de 2026. Este miércoles extendió su vínculo con Patronato por un año más.

La renovación del contrato de Valentín Pereyra era uno de los objetivos a alcanzar por la dirigencia de Patronato. Esta meta fue efectivizada este miércoles. El mediocampista ofensivo extendió su vínculo laboral hasta el 31 de diciembre de 2027.

El futbolista, de 24 años, es uno de los pilares ofensivos del elenco de barrio Villa Sarmiento. En la presente temporada del campeonato de la Primera Nacional disputó 8 de los 10 encuentros que afrontó el Santo.

Luego de haber esperado su oportunidad en el banco de suplentes durante los últimos cotejos del ciclo Forestello Pereyra recuperó su lugar en el 11 inicial en la era Marcelo Candia. En este punto disputó los últimos tres encuentros que asumió el representante entrerriano.

La camino de Valentín Pereyra en el Rojinegro

Tras un paso por las formativas de Talleres de Córdoba Valentín Pereyra se incorporó a la estructura de Patronato. Tuvo su estreno en Primera División el 22 de febrero de 2022 en el empate entre el Rojinegro y Talleres de Córdoba por la tercera fecha de la Copa de la Liga Profesional de dicho año. En ese juego Iván Delfino, por ese entonces DT del conjunto entrerriano, ordenó el ingreso del mediocampista paranaense en reemplazo de Lucas Krupszky.

Pereyra integró el plantel del Santo que se coronó campeón de la Copa Argentina 2022. En dicha conquista tuvo participación en el triunfo por 2 a 1 sobre Gimnasia y Esgrima La Plata por los octavos de final.

Con la entidad de barrio Villa Sarmiento tuvo rodaje internacional. En este sentido sumó minutos en la histórica victoria de Patronato sobre Atlético Nacional de Medellín, en condición de visitante, y disputó los dos juegos que disputó el Rojinegro por la Sudamericana ante Botafogo de Brasil.

Quiere llegar al grupo de los 100 en Patronato

Valentín Pereyra registra 88 encuentros oficiales con la camiseta de Patronato. En el derrotero anotó un gol. El mediocampista buscará ingresar en el lote de futbolista que alcanzó la centena de juegos con el Rojinegro