Autovía 14: una conductora perdió el control de su auto y se subió al guardarrail

En la tarde de este martes sobre el carril Sur-Norte de la Autovía 14, una mujer que conducía un Peugeot 308 perdió el control y se subió al guardarrail.

Una conductora perdió el control de su auto y se subió al guardarrail en la Autovía 14.

En la Autovía 14, a la altura del kilómetro 315, se produjo un accidente en la jornada de este martes. Por razones que se tratan de establecer, una mujer, oriunda de Concordia, perdió el control de su auto que quedó montando sobre el guardarrail.

La conductora de un vehículo, un Peugeot 308, se dirigía desde su ciudad natal hacia Chajarí.

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Más datos del accidente en la Autovía 14

Según el parte, no hubo personas lesionadas. En tanto que hasta el lugar llegó personal de la Policía de Entre Ríos, más precisamente de la Comisaría 20 de Colonia Alemana, quienes prestaron auxilio y acompañaron a la conductora hasta el arribo del camión/cama.

En tanto que intervino la subcomisaría de barrio El Tagüé, Chajarí, en los trámites administrativos pertinentes por parte del oficial a cargo.