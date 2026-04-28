Por violar la domiciliaria, envían a la cárcel a mujer condenada en causa narco

El Tribunal Oral Federal de Paraná revocó la prisión domiciliaria de una joven por incumplimientos reiterados y ordenó su traslado a una unidad penal.

El Tribunal Oral Federal de Paraná, presidido por el juez Jorge Sebastián Gallino, resolvió revocar el beneficio de prisión domiciliaria otorgado a Priscila Andrea Millen, quien había sido condenada el pasado 1° de abril junto a otras 17 personas en el marco de una causa que investigó el funcionamiento de dos organizaciones criminales que operaban desde el interior de unidades penitenciarias de Entre Ríos.

La decisión judicial, fechada este lunes 27, se fundamentó en los reiterados y sistemáticos incumplimientos por parte de Millen a las condiciones impuestas al momento de concedérsele el arresto domiciliario. Según consta en la resolución a la que accedió UNO , la mujer fue condenada a cuatro años de cárcel (en modalidad domiciliaria), ya que formaba parte de una estructura delictiva conocida como “Clan Millen”, con presencia en las ciudades de Paraná y Gualeguay, que tenía como base de operaciones la Unidad Penal N° 7 (Gualeguay). En paralelo, la investigación también desarticuló otra organización, denominada “Clan Luque – Torres – Montojo – UP5”, con asiento en Victoria.

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Inicialmente, el beneficio de la prisión domiciliaria había sido otorgado en función de la situación familiar de Millen, quien tiene hijos menores de edad y, en ese momento, carecía de un entorno familiar en condiciones de hacerse cargo de ellos, ya que sus allegados se encontraban privados de la libertad. Sin embargo, esta circunstancia cambió el 12 de febrero de este años, cuando el mismo tribunal concedió prisión domiciliaria a la madre de Millen, Silvina Paola Andrea Bustos, quien ahora podría asumir el cuidado de sus nietos.

En este contexto, el tribunal dispuso el traslado de Priscila Andrea Millen a la Unidad Penal N° 6 de Paraná, medida que se concretará una vez que se reciban los informes correspondientes del COPNAF y del Ministerio Público Pupilar. Asimismo, se ordenó a la Policía Federal Argentina que proceda al traslado de la condenada desde su domicilio actual, bajo las medidas de seguridad correspondientes.

Paralelamente, se dio intervención al Ministerio Público Pupilar y al COPNAF para que evalúen la situación de los hijos menores de Millen y adopten las medidas necesarias para garantizar sus derechos. En particular, se puso en conocimiento la posibilidad de que los niños residan junto a su abuela.

La resolución judicial hizo lugar al planteo formulado por el fiscal general José Ignacio Candioti, quien el 14 de abril había solicitado la revocación del beneficio. La decisión se conoció el lunes 27 de abril.

La investigación, llevada adelante por el Juzgado Federal de Victoria a cargo del juez Federico Martín, permitió reconstruir el funcionamiento de las dos organizaciones criminales. Por un lado, el “Clan Millen”, liderado por Juan Alexis Millen, operaba en el barrio Las Flores de Paraná y en la Unidad Penal N° 7 de Gualeguay, con una estructura basada en vínculos familiares directos. Por otro, el grupo encabezado por Jonathan Luque —oriundo de Bovril— tenía su centro de operaciones en la ciudad de Victoria y en la Unidad Penal N° 5, desde donde coordinaba la adquisición, ingreso y comercialización de estupefacientes.

Incumplimientos

En relación con los incumplimientos, los informes del sistema de monitoreo electrónico resultaron determinantes. Millen tenía la obligación de permanecer en su domicilio, salvo autorizaciones específicas por razones médicas, además de abstenerse de consumir alcohol, estupefacientes o cometer nuevos delitos. No obstante, los registros evidenciaron múltiples salidas sin autorización, así como episodios en los que no se encontraba en su vivienda durante controles presenciales.

Desde septiembre de 2025 se documentaron reiteradas alertas por egresos indebidos, incluyendo fechas como el 7, 9 y 16 de septiembre, y el 5 de noviembre. Durante 2026, la situación persistió, lo que llevó a que el 9 de marzo el tribunal la intimara formalmente a cumplir con las condiciones impuestas, bajo apercibimiento de revocar el beneficio.

Pese a esta advertencia, se constataron nuevos incumplimientos los días 30 de marzo y 9 de abril, cuando Millen volvió a ausentarse de su domicilio sin autorización. A ello se sumaron reportes sobre posibles manipulaciones o daños en el dispositivo de monitoreo electrónico, que requirieron intervenciones técnicas por parte de la Policía Federal.

Frente a este cuadro, el tribunal concluyó que la condenada incumplió de manera reiterada las reglas de conducta establecidas, desoyendo incluso las intimaciones previas. En consecuencia, consideró justificada la revocación de la prisión domiciliaria y su traslado a una unidad penitenciaria, entendiendo que ya no se encontraban vigentes las condiciones excepcionales que habían motivado el otorgamiento del beneficio.

CONDENAS APLICADAS EN LA CAUSA

A continuación, la lista de las 18 personas condenadas por el Tribunal Oral Federal de Paraná:

1-Jonathan Jorge David Luque: Coautor de comercio de estupefacientes agravado por la intervención organizada de tres o más personas y por haber sido cometido desde el interior de un lugar de detención. Pena: 6 años y 6 meses de prisión. Multa: $7.020.000,00.

2-Luciano Torres: Coautor de comercio de estupefacientes agravado por la intervención organizada de tres o más personas. Pena: 6 años de prisión. Multa: $7.020.000,00.

3-Carlos Alberto Torres: Partícipe secundario de comercio de estupefacientes agravado por la intervención organizada de tres o más personas. Pena: 4 años y 6 meses de prisión. Multa: $4.680.000,00.

4-Carlos Mariano Torres: Partícipe secundario de comercio de estupefacientes agravado por la intervención organizada de tres o más personas. Pena: 4 años y 6 meses de prisión. Multa: $4.680.000,00.

5-Mateo Jeremías Torres: Partícipe secundario de comercio de estupefacientes agravado por la intervención organizada de tres o más personas. Pena: 4 años y 2 meses de prisión. Multa: $4.680.000,00.

6-Ayelén del Luján Montojo: Partícipe secundaria de comercio de estupefacientes agravado por la intervención organizada de tres o más personas. Pena: 4 años y 10 meses de prisión. Multa: $4.680.000,00.

7-Jorge Sebastián Andino: Partícipe secundario de comercio de estupefacientes agravado por la intervención organizada de tres o más personas. Pena: 4 años y 6 meses de prisión. Multa: $4.680.000,00.

8-Mirta Alejandra Rossi: Partícipe secundaria de comercio de estupefacientes agravado por la intervención organizada de tres o más personas. Pena: 4 años y 3 meses de prisión. Multa: $4.680.000,00.

9-Magdalena Brassesco: Partícipe secundaria de comercio de estupefacientes agravado por la intervención organizada de tres o más personas. Pena: 4 años y 4 meses de prisión. Multa: $4.680.000,00.

10-Rodrigo Manuel Paggi: Partícipe secundario de comercio de estupefacientes agravado por la intervención organizada de tres o más personas. Pena: 4 años de prisión. Multa: $4.680.000,00.

11-Jackeline Nicole Rossi: Partícipe secundaria de comercio de estupefacientes agravado por la intervención organizada de tres o más personas. Pena: 3 años y 6 meses de prisión. Multa: $3.120.000,00

12-Aixa Paula Vera: Partícipe secundaria de comercio de estupefacientes. Pena: 3 años de prisión en forma condicional. Multa: $3.120.000,00.

13-Carlos Marcelo Molina: Facilitación de lugar para el resguardo de estupefacientes. Pena: 3 años de prisión en forma condicional. Multa: $1.800,00.

14-Marilina Soledad Herlein: Facilitación de lugar para el resguardo de estupefacientes. Pena: 3 años de prisión en forma condicional. Multa: $1.800,00.

15-Juan Alexis Millen: Coautor de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravado por la intervención organizada de tres o más personas y por haber sido cometido en lugar de detención, en concurso real con tenencia agravada por el lugar de detención. Pena: 6 años de prisión. Multa: $7.020.000,00.

16-Priscila Andrea Millen: Coautora de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravado por la intervención organizada de tres o más personas. Pena: 4 años de prisión.

17-Gregorio Gaspar Ríos: Partícipe secundario de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravado por la intervención organizada de tres o más personas. Pena: 5 años y 6 meses de prisión. Multa: $4.680.000,00.

18-Silvina Paola Andrea Bustos: Partícipe secundaria de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravado por la intervención organizada de tres o más personas. Pena: 4 años y 6 meses de prisión. Multa: $4.680.000,00.