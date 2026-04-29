Uno Entre Rios | La Provincia | fiesta

Se viene la 5° Fiesta del Trabajador de Aldea María Luisa

La Fiesta del Trabajador de Aldra María Luisa se hará el viernes 1° de mayo en el Predio Multiespacio La Posta. Habrá patio gastronómico, feria de artesanos y artistas

29 de abril 2026 · 10:27hs
La Fiesta del Trabajador de Aldra María Luisa se hará el viernes 1° de mayo en el Predio Multiespacio La Posta. Habrá patio gastronómico

La Fiesta del Trabajador de Aldra María Luisa se hará el viernes 1° de mayo en el Predio Multiespacio La Posta. Habrá patio gastronómico, feria de artesanos y artistas 
La Fiesta del Trabajador de Aldra María Luisa se hará el viernes 1° de mayo en el Predio Multiespacio La Posta. Habrá patio gastronómico

La Fiesta del Trabajador de Aldra María Luisa se hará el viernes 1° de mayo en el Predio Multiespacio La Posta. Habrá patio gastronómico, feria de artesanos y artistas 
La Fiesta del Trabajador de Aldra María Luisa se hará el viernes 1° de mayo en el Predio Multiespacio La Posta. Habrá patio gastronómico

La Fiesta del Trabajador de Aldra María Luisa se hará el viernes 1° de mayo en el Predio Multiespacio La Posta. Habrá patio gastronómico, feria de artesanos y artistas 

Se realizó la presentación oficial de la quinta edición de la Fiesta del Trabajador en la sala multimedial del Museo Casa de Gobierno, organismo dependiente de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos. El evento se llevará a cabo el viernes 1° de mayo, con entrada libre y gratuita.

Museo 2

Desde la Secretaría de Cultura participó la directora general de Programas y Promoción Cultural, Natalia Prado, quien destacó el impacto positivo de estas celebraciones: “Generan identidad y movimiento económico en la comunidad, donde trabajan emprendedores, artesanos y artistas, lo cual es de gran valor tanto para el municipio como para la provincia”.

el viernes comienza el cronograma de pagos de haberes de abril para los estatales

El viernes comienza el cronograma de pagos de haberes de abril para los estatales

La aerolínea Humming Airways anunció una ruta que uniría Paraná y Concordia, retomando una conexión que no se realiza desde hace décadas

Paraná y Concordia volverán a conectarse con vuelos directos

Museo 3

Entre las autoridades de Aldea María Luisa estuvieron presentes la viceintendenta, Elizabeth Celeste Pando, la secretaria de Gobierno, Gladis Beatriz Salomón, y la referente de Cultura, Ailín Colacello.Pando remarcó que “esta fiesta ya se ha impuesto en el calendario local, es un evento familiar con gran concurrencia, y se destaca por la calidad de los emprendedores y la variedad musical para todos los gustos”. Por su parte, Salomón brindó detalles del evento: "desde las 11 horas el público podrá disfrutar del patio gastronómico con comidas típicas del 1° de mayo, como asado con cuero, empanadas, pirok y otras especialidades locales".

Museo 1

Grilla artística

Entre los números confirmados se presentarán Los Majestuosos del Chamamé, Cuarteto Gigante, Brisas Inmigrantes y Los Charros. El evento se desarrollará en el Predio Multiespacio La Posta, con entrada libre y gratuita, y contará con patio gastronómico, feria de artesanos y actividades para toda la familia.

fiesta Trabajador
Noticias relacionadas
un bloqueo de choferes de ersa complico el transporte en el area metropolitana y la conexion con santa fe

Un bloqueo de choferes de ERSA complicó el transporte en el área metropolitana y la conexión con Santa Fe

Las mascotas ocupan un lugar central en la vida de la mayoría de los argentinos

Día del Animal: más mascotas, nuevos vínculos y el desafío de su cuidado

Esfuerzo compartido, con inversión municipal y participación vecinal se recuperó la Plaza 6 de Julio. 

Esfuerzo compartido: inversión municipal y participación vecinal para recuperar la Plaza 6 de Julio

Vaca Muerta ensaya arenas neuquinas mezcladas con las de Entre Ríos para reducir costos operativos.

Vaca Muerta ensaya arenas neuquinas mezcladas con las de Entre Ríos para reducir costos operativos

Ver comentarios

Lo último

Fabricio Llobet, el árbitro de Patronato: el historial completo

Fabricio Llobet, el árbitro de Patronato: el historial completo

APB: Un clásico abre la jornada 8 del Torneo Apertura

APB: Un clásico abre la jornada 8 del Torneo Apertura

Se viene la 5° Fiesta del Trabajador de Aldea María Luisa

Se viene la 5° Fiesta del Trabajador de Aldea María Luisa

Ultimo Momento
Fabricio Llobet, el árbitro de Patronato: el historial completo

Fabricio Llobet, el árbitro de Patronato: el historial completo

APB: Un clásico abre la jornada 8 del Torneo Apertura

APB: Un clásico abre la jornada 8 del Torneo Apertura

Se viene la 5° Fiesta del Trabajador de Aldea María Luisa

Se viene la 5° Fiesta del Trabajador de Aldea María Luisa

El viernes comienza el cronograma de pagos de haberes de abril para los estatales

El viernes comienza el cronograma de pagos de haberes de abril para los estatales

Paraná y Concordia volverán a conectarse con vuelos directos

Paraná y Concordia volverán a conectarse con vuelos directos

Policiales
Tragedia en el Parque Industrial de Paraná: murió un trabajador tras un accidente laboral

Tragedia en el Parque Industrial de Paraná: murió un trabajador tras un accidente laboral

Colón: falleció una persona luego del choque entre dos motos

Colón: falleció una persona luego del choque entre dos motos

Autovía 14: una conductora perdió el control de su auto y se subió al guardarrail

Autovía 14: una conductora perdió el control de su auto y se subió al guardarrail

Por violar la domiciliaria, envían a la cárcel a mujer condenada en causa narco

Por violar la domiciliaria, envían a la cárcel a mujer condenada en causa narco

Detuvieron al acusado de balear en un partido de fútbol a un hombre en Parque Gazzano

Detuvieron al acusado de balear en un partido de fútbol a un hombre en Parque Gazzano

Ovación
APB: Un clásico abre la jornada 8 del Torneo Apertura

APB: Un clásico abre la jornada 8 del Torneo Apertura

Boca Juniors sufrió por la expulsión de Bareiro y cayó 1-0 con Cruzeiro

Boca Juniors sufrió por la expulsión de Bareiro y cayó 1-0 con Cruzeiro

Rosario Central goleó en Venezuela para pasar al frente de su zona

Rosario Central goleó en Venezuela para pasar al frente de su zona

Barracas Central igualó con Audax Italiano y sigue sin ganar

Barracas Central igualó con Audax Italiano y sigue sin ganar

San Lorenzo empató con el Santos de Neymar y sigue como líder de su grupo

San Lorenzo empató con el Santos de Neymar y sigue como líder de su grupo

La provincia
Se viene la 5° Fiesta del Trabajador de Aldea María Luisa

Se viene la 5° Fiesta del Trabajador de Aldea María Luisa

El viernes comienza el cronograma de pagos de haberes de abril para los estatales

El viernes comienza el cronograma de pagos de haberes de abril para los estatales

Paraná y Concordia volverán a conectarse con vuelos directos

Paraná y Concordia volverán a conectarse con vuelos directos

Un bloqueo de choferes de ERSA complicó el transporte en el área metropolitana y la conexión con Santa Fe

Un bloqueo de choferes de ERSA complicó el transporte en el área metropolitana y la conexión con Santa Fe

Día del Animal: más mascotas, nuevos vínculos y el desafío de su cuidado

Día del Animal: más mascotas, nuevos vínculos y el desafío de su cuidado

Dejanos tu comentario