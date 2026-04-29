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Entre Ríos mantiene baja incidencia de fibrosis quística: solo 7 casos en cinco años

Entre Ríos registró un caso de fibrosis quística en 2025 y ninguno en 2024, en un país con 2002 pacientes y avances en diagnóstico temprano y tratamiento.

29 de abril 2026 · 12:19hs
Entre Ríos mantiene baja incidencia de fibrosis quística: solo 7 casos en cinco años.

Entre Ríos mantiene baja incidencia de fibrosis quística: solo 7 casos en cinco años.

La fibrosis quística vuelve a estar en el centro de la escena sanitaria en Argentina a partir de los últimos datos del Boletín Epidemiológico Nacional. Aunque se trata de una enfermedad poco frecuente, su impacto sigue siendo significativo y plantea desafíos tanto a nivel nacional como provincial, especialmente en Entre Ríos.

La fibrosis quística es una patología genética causada por alteraciones en el gen CFTR, que afecta principalmente los sistemas respiratorio y digestivo. Décadas atrás, implicaba una expectativa de vida muy limitada, pero los avances médicos (como la pesquisa neonatal, los tratamientos multidisciplinarios, el trasplante pulmonar y los nuevos moduladores) cambiaron de manera notable el pronóstico de quienes la padecen.

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Entre Ríos, con baja cantidad de casos de fibrosis quística frente al escenario nacional

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En Argentina, el abordaje de esta enfermedad se consolidó con la sanción de la Ley 26.279 en 2007, que incorporó la pesquisa neonatal obligatoria, y más recientemente con la Ley 27.552 en 2020, que garantiza la cobertura integral del diagnóstico y tratamiento. En ese marco se creó el Registro Nacional de Fibrosis Quística (ReNaFQ), que permite monitorear la situación epidemiológica en todo el país.

Según el último informe, hasta el martes 7 no se registraron nuevos casos en lo que va del año. En el mismo período de 2025 se habían notificado 26. En total, el registro nacional acumula 2002 casos.

Uno de los datos más relevantes es la detección temprana: casi el 60% de los pacientes fue diagnosticado antes de los seis meses de vida y más del 74% antes de los tres años. Esto refleja el impacto positivo de la pesquisa neonatal, cuya cobertura mejoró notablemente en los últimos años, alcanzando al 75,6% de los casos registrados entre 2021 y 2025.

La enfermedad afecta levemente más a varones (52,6%) y presenta una población predominantemente joven: tres de cada cuatro pacientes tienen menos de 25 años. Sin embargo, también se observa una mayor sobrevida, con casos que superan los 50 años.

A nivel geográfico, la mayoría de los casos se concentra en las provincias más pobladas: Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Ciudad de Buenos Aires y Mendoza reúnen el 76,5% del total nacional.

En cuanto a Entre Ríos, los datos muestran una presencia constante aunque baja de casos en los últimos años. En 2021 se notificaron 2 casos, en 2022 fueron 3, en 2023 se registró 1 caso, en 2024 no hubo notificaciones y en 2025 se reportó 1 nuevo diagnóstico. Este comportamiento refleja la baja incidencia, pero también la necesidad de sostener la vigilancia epidemiológica y el acceso a diagnóstico temprano en la provincia.

En el contexto regional del Litoral (NEA), donde se incluyen provincias como Chaco, Corrientes y Misiones, el número de casos también se mantiene estable pero reducido. En 2025, por ejemplo, se notificaron cinco casos en toda la región.

Otro dato clave del informe es que los síntomas respiratorios siguen siendo la principal señal de alerta para el diagnóstico (45,6% de los casos), seguidos por la detección a través de la pesquisa neonatal (38,5%). Esto evidencia que, si bien la detección temprana avanza, todavía hay diagnósticos que se realizan a partir de la aparición de síntomas.

Finalmente, el informe también señala desafíos pendientes: más de la mitad de los casos no tiene información registrada sobre la pesquisa neonatal y un 7,6% aún no cuenta con estudio genético completo.

Para Entre Ríos, estos datos representan una doble lectura. Por un lado, la baja cantidad de casos puede interpretarse como un escenario epidemiológico favorable. Por otro, pone en evidencia la importancia de fortalecer los sistemas de registro, garantizar el acceso equitativo a la pesquisa neonatal y asegurar el seguimiento de los pacientes en una enfermedad que, si bien es poco frecuente, requiere atención continua y especializada.

El panorama nacional muestra avances claros en diagnóstico y tratamiento, pero también la necesidad de seguir consolidando políticas públicas que permitan mejorar la calidad de vida de las personas con fibrosis quística en todo el país, incluyendo provincias como Entre Ríos donde cada caso cuenta.

Fibrosis quística Argentina Entre Ríos
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