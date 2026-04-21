El ex presidente Alberto Fernández comparó precios de la carne entre su gestión y la de Javier Milei y lanzó críticas por redes sociales.

"Te dejan sin carne y mandan al burro a la parrilla": Alberto Fernández apuntó contra Javier Milei.

El ex presidente de la Nación Alberto Fernández volvió a generar repercusión pública tras publicar en redes sociales una comparación de precios de la carne entre su gestión y la actual administración de Javier Milei.

En el mensaje, el ex mandatario difundió una imagen con distintos cortes y valores de referencia, acompañada de la frase: "Con el verso de la libertad, ahora comprás mucho menos carne que antes. Te dejan sin carne y mandan al burro a la parrilla… y a vos también" .

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Cruce caliente por la carne: fuerte mensaje de Alberto Fernández contra Javier Milei

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La publicación se dio en el marco de un debate económico marcado por la inflación y la pérdida del poder adquisitivo, donde Fernández cuestionó las consecuencias de la política de ajuste sobre el acceso a alimentos básicos.

En su planteo, advirtió sobre la caída del consumo interno y utilizó el caso de la carne como ejemplo del deterioro en la capacidad de compra de la población, reavivando la discusión sobre la situación económica del país.