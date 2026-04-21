Uno Entre Rios | El País | Alberto Fernández

"Te dejan sin carne y mandan al burro a la parrilla": Alberto Fernández apuntó contra Javier Milei

El ex presidente Alberto Fernández comparó precios de la carne entre su gestión y la de Javier Milei y lanzó críticas por redes sociales.

21 de abril 2026 · 13:28hs
Te dejan sin carne y mandan al burro a la parrilla: Alberto Fernández apuntó contra Javier Milei.

"Te dejan sin carne y mandan al burro a la parrilla": Alberto Fernández apuntó contra Javier Milei.

El ex presidente de la Nación Alberto Fernández volvió a generar repercusión pública tras publicar en redes sociales una comparación de precios de la carne entre su gestión y la actual administración de Javier Milei.

En el mensaje, el ex mandatario difundió una imagen con distintos cortes y valores de referencia, acompañada de la frase: "Con el verso de la libertad, ahora comprás mucho menos carne que antes. Te dejan sin carne y mandan al burro a la parrilla… y a vos también".

A un año de la muerte de Jorge Bergoglio Javier Milei escribió un mensaje en conmemoración en sus redes sociales.

Javier Milei recordó al Papa Francisco: "del representante del maligno, al argentino más importante de la Historia"

Pesca récord en el Paraná: capturan un dorado de casi 30 kilos frente a Corrientes.

Pesca récord en el Paraná: capturan un dorado de casi 30 kilos frente a Corrientes

LEER MÁS: El consumo de carne vacuna cayó un 10% en lo que va del año y es el más bajo en dos décadas

Cruce caliente por la carne: fuerte mensaje de Alberto Fernández contra Javier Milei

Embed

La publicación se dio en el marco de un debate económico marcado por la inflación y la pérdida del poder adquisitivo, donde Fernández cuestionó las consecuencias de la política de ajuste sobre el acceso a alimentos básicos.

En su planteo, advirtió sobre la caída del consumo interno y utilizó el caso de la carne como ejemplo del deterioro en la capacidad de compra de la población, reavivando la discusión sobre la situación económica del país.

Alberto Fernández Javier Milei Carne
Noticias relacionadas
Las autoridades del INTI anunciaron despidos masivos.

Las autoridades del INTI anunciaron "despidos masivos"

El crimen de Nora Dalmasso: comienza el jury contra los fiscales que no resolvieron el caso

El crimen de Nora Dalmasso: comienza el jury contra los fiscales que no resolvieron el caso

Eliminan unos 1.000 controles que realizaba el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). Advierten riesgos para la salud

El Gobierno oficializó el desguace del INTI

Las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General de Diputados iniciará este martes la discusión, con la exposición de funcionarios 

Diputados: comienza el tratamiento de la Ley de Hojarasca

Ver comentarios

Lo último

La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos presenta la Pastoral de Beethoven en Paraná

La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos presenta la "Pastoral" de Beethoven en Paraná

Te dejan sin carne y mandan al burro a la parrilla: Alberto Fernández apuntó contra Javier Milei

"Te dejan sin carne y mandan al burro a la parrilla": Alberto Fernández apuntó contra Javier Milei

La imagen que hoy conmueve: el Turquito y su encuentro con Locomotora Oliveras

La imagen que hoy conmueve: el Turquito y su encuentro con "Locomotora" Oliveras

Ultimo Momento
La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos presenta la Pastoral de Beethoven en Paraná

La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos presenta la "Pastoral" de Beethoven en Paraná

Te dejan sin carne y mandan al burro a la parrilla: Alberto Fernández apuntó contra Javier Milei

"Te dejan sin carne y mandan al burro a la parrilla": Alberto Fernández apuntó contra Javier Milei

La imagen que hoy conmueve: el Turquito y su encuentro con Locomotora Oliveras

La imagen que hoy conmueve: el Turquito y su encuentro con "Locomotora" Oliveras

Científicos del Conicet hallaron en la Patagonia un nuevo reptil de 70 millones de años

Científicos del Conicet hallaron en la Patagonia un nuevo reptil de 70 millones de años

Una Chamarrita dedicada al Padre Bottegal

Una Chamarrita dedicada al Padre Bottegal

Policiales
Autorizan salidas transitorias para contador condenado por asociación ilícita fiscal 

Autorizan salidas transitorias para contador condenado por asociación ilícita fiscal 

Detuvieron a un estafador tras un cuento del tío en Entre Ríos: recuperaron dólares y joyas

Detuvieron a un estafador tras un "cuento del tío" en Entre Ríos: recuperaron dólares y joyas

Choque de camiones en la Autovía Artigas: rescataron a un conductor que había quedado atrapado

Choque de camiones en la Autovía Artigas: rescataron a un conductor que había quedado atrapado

Detuvieron a un hombre por apuñalar a otro en el abdomen en Paraná

Detuvieron a un hombre por apuñalar a otro en el abdomen en Paraná

Paraná: dieron de alta a la mujer baleada en un motel y avanza la investigación por la muerte de un hombre

Paraná: dieron de alta a la mujer baleada en un motel y avanza la investigación por la muerte de un hombre

Ovación
Tai chi chuan: moverse y relajarse al aire libre en Paraná

Tai chi chuan: moverse y relajarse al aire libre en Paraná

Liga Federal: Sionista busca hacerse fuerte de local ante Urquiza

Liga Federal: Sionista busca hacerse fuerte de local ante Urquiza

La APB tiene nuevo protagonista: Quique venció a Ciclista

La APB tiene nuevo protagonista: Quique venció a Ciclista

Liga Argentina: La Unión de Colón va por el pase a cuartos de final

Liga Argentina: La Unión de Colón va por el pase a cuartos de final

Capibaras XV dio el golpe en Montevideo y venció a Peñarol en un partidazo

Capibaras XV dio el golpe en Montevideo y venció a Peñarol en un partidazo

La provincia
La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos presenta la Pastoral de Beethoven en Paraná

La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos presenta la "Pastoral" de Beethoven en Paraná

La imagen que hoy conmueve: el Turquito y su encuentro con Locomotora Oliveras

La imagen que hoy conmueve: el Turquito y su encuentro con "Locomotora" Oliveras

Una Chamarrita dedicada al Padre Bottegal

Una Chamarrita dedicada al Padre Bottegal

UTA levantó el paro en la terminal de Paraná

UTA levantó el paro en la terminal de Paraná

Nadie se salva solo: el imperativo de comunidad que sobrevive al Papa Francisco

"Nadie se salva solo": el imperativo de comunidad que sobrevive al Papa Francisco

Dejanos tu comentario