Javier Milei dijo en España que iría por la reelección

El presidente Javier Milei volvió a criticar a los economistas que hablan de “atraso cambiario” y dijo que el levantamiento del cepo está “muchísimo más cerca”. No descartó que su hermana Karina sea candidata a legisladora en 3025 y anunció que competiría por su reelección en 2027.

"Sí, porque eso va a depender de la gente y la gente va a decidir que uno pueda seguir o no con este programa de reformas estructurales. Si se siente confortable con los resultados, si los resultados son positivos, de hecho yo dije pueden ser cuatro o pueden ser ocho años, que son los límites que marca la Constitución", confirmó Milei.

Y precisó que eso dependerá de "que habremos sido muy exitoso en lograr domar la inflación, hacer que la economía se empiece a recuperar y terminar con los problemas de inseguridad. Nosotros creemos que estamos trabajando en la dirección correcta".

Los Milei y las elecciones

"Si la gente decide seguir acompañando el proyecto de las ideas de la libertad, que yo estoy liderando, bienvenidos. Serán cuatro años, serán ocho. Esto es algo que tiene fecha de caducidad, pero la verdad no es recomendable estar mucho más tiempo en la política", explicó.

Y sobre la eventual postulación de su hermana en las Legislativas del año que viene, manifestó: "No la veo con ganas de meterse en eso.Desde el fondo, va a ser una decisión de ella".

En relación a su encuentro con empresarios ibéricos, detalló que les explicó "el rol fundamental que tiene el RIGI (Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones) en la Ley de Bases. Vamos a tratar de defenderlo a capa y espada, porque es un mecanismo por el cual Argentina puede generar inversión y empezar a despegar".

Consultado sobre el levantamiento el cepo cambiario, el mandatario observó que “una de las grandes diferencias de este programa económico respecto a muchos de los otros que ha habido en Argentina es que en este se respetan los derechos de propiedad. Eso hace que la solución sea un poco más lenta y que no esté bajo control estricto".

Y sumó que "hasta que nosotros no terminemos de frenar los mecanismos de creación endógena de dinero no es factible abrir el cepo. En un mercado como el de divisas si no acomodás todos esos stocks que generó el gobierno anterior, vas a generar una presión espuria sobre el mercado de cambios que te puede generar una caída de la demanda de dinero y complicarte los logros en materia inflacionaria”.