Javier Milei entrega los complejos turísticos de Chapadmalal y Embalse a privados

El Gobierno de Javier Milei vació los complejos de turismo social de Embalse y Chapadmalal, echó a los trabajadores y planea entregarlos a privados

El Gobierno de Javier Milei vació los complejos de turismo social de Embalse y Chapadmalal, echó a los trabajadores y planea entregarlos a privados

El Gobierno de Javier Milei vació los complejos de turismo social de Embalse y Chapadmalal, echó a los trabajadores y planea entregarlos a privados

El Gobierno de Javier Milei vació los complejos de turismo social de Embalse y Chapadmalal, echó a los trabajadores y planea entregarlos a privados

El Gobierno de Javier Milei vació los complejos de turismo social de Embalse y Chapadmalal, echó a los trabajadores y planea entregarlos a privados

El Gobierno de Javier Milei vació los complejos de turismo social de Embalse y Chapadmalal, echó a los trabajadores y planea entregarlos a privados

El Gobierno de Javier Milei vació los complejos de turismo social de Embalse y Chapadmalal, echó a los trabajadores y planea entregarlos a privados

El Gobierno de Javier Milei vació los complejos de turismo social de Embalse y Chapadmalal, echó a los trabajadores y planea entregarlos a privados

El Gobierno de Javier Milei vació los complejos de turismo social de Embalse y Chapadmalal, echó a los trabajadores y planea entregarlos a privados

El Gobierno vació los complejos de turismo social de Embalse, en Córdoba, y Chapadmalal, en Buenos Aires, echó a 100 trabajadores y proyecta entregarlos a operadores privados.

Los complejos, creados en el primer gobierno peronista, con más de 70 años, marcaron un período histórico de Argentina y permitieron vacaciones a cientos de miles de familias.

Complejos de Turismo social Embalse y Chapalmalal privatización Daniel Scioli

En el marco de un proceso de desgüace y privatización la Secretaría de Turismo y Ambiente de la Nación, que conduce Daniel Scioli, consideró “innecesarias” esas instalaciones y las transfirió a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), organismo encargado de gestionar y vender inmuebles estatales.

Remarcaban que en los últimos días se confirmaron despidos de personal contratado y pases a disponibilidad de trabajadores de planta permanente, mientras avanza un esquema de concesión o transferencia de los predios.

Con la Resolución 2026-129 de la Jefatura de Gabinete, Nación pasó al “personal de planta permanente con estabilidad adquirida a situación de disponibilidad como consecuencia de la supresión de unidades organizativas dispuesta por el Decreto 269 del 22 de abril de 2026”. El plazo máximo que pueden mantenerse sin asignación de tareas será de 12 meses: si pasado ese período no consiguen una nueva ubicación, serán despedidos. Son casi 60 empleados estatales, muchos de ellos dedicados profesionalmente al turismo social y que viven allí con sus familias desde hace décadas, que quedan al borde del desalojo, publica Tiempo Argentino.

En Chapadmalal, el impacto alcanzaría a cerca de 58 trabajadores, mientras que en Embalse unas 45 personas quedaron alcanzadas por la medida.

La Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) le dio un plazo de diez días a los empleados para que abandonen el lugar. Amenazan que, caso contrario, serán desalojados por la fuerza pública.

Complejos de Turismo social Chapalmalal privatización Daniel Scioli

Chapadmalal y Embalse, abandonados

La última actividad con huéspedes se registró en enero y febrero de 2025: en ese momento, a través de un operador privado, se ofreció alojamiento con media pensión o pensión completa. La ocupación fue alta, pero la experiencia no se repitió este año.

Candela Victorica, empleada del complejo desde hace casi 33 años, lamentó no solo la pérdida de los puestos de trabajo en riesgo sino por la posible pérdida de una política de turismo social: “Buscan terminar con una propuesta para favorecer un gran negocio. La mayoría de los edificios está en condiciones y mucha gente lo pudo disfrutar”. Los trabajadores apuntaron al "traidor de Scioli".

Según los trabajadores, varios hoteles están en condiciones de recibir huéspedes de inmediato. “Abrís una puerta y todo funciona, lo hemos mantenido”, describió Florencia Ruiz, trabajadora del lugar.

En un predio de enorme extensión frente al mar, el personal continúa realizando tareas de mantenimiento, como el corte de césped y el cuidado de las instalaciones. Solo disponen de una caja chica enviada por el Estado nacional, para cubrir gastos como combustible y repuestos: hoy es de apenas $504.000.

Hace dos meses, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sostuvo que la idea es concesionarlo por 30 años, aunque no aclaró cómo, cuándo ni tampoco detalles del proceso.

Complejo turismo social Chapalmalal Embalse Daniel Scioli portada.jpg

Lo que se pierde sin Chapadmalal y Embalse

En su carta hacia el titular de la AABE, hace poco más de un año, Scioli dispuso el pase de los edificios a la AABE aunque realizó un par de aclaraciones: son Monumentos Históricos desde el 2013, y que en 2023 se creó dentro de Embalse la Reserva Natural Educativa Cerro Pistarini por lo que "cualquier acción sobre estos bienes deberá ajustarse estrictamente a la normativa vigente en la materia".

Además comentaba que estaban "en gestiones» con la Provincia para entregarles «los bienes que integran el patrimonio del museo Eva Perón emplazado en la Unidad Turística Chapadmalal". Todo está a la venta, menos la Residencia Presidencial ubicada dentro de Chapadmalal.

Embed El gobierno acaba de vaciar por completo Embalse y Chapadmalal. Despiden a todos los trabajadores contratados y pasan a disponibilidad al resto. Desde la creación de las unidades turísticas en los 40, nunca pasó algo así. Entregan lo que es del pueblo para que hagan negocios los… pic.twitter.com/zhnrhitKOf — Gabriela Estévez (@gabiestevezok) May 21, 2026

Negocio para los privados

Lo curioso de la carta de Scioli es que apuntaba a que para decidir la innecesariedad de los complejos turísticos creados por el primer peronismo, tomaron en cuenta informes creados por los directores de estas Unidades Turísticas y los planteos de la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (FEHGRA) que agrupa a los empresarios de estos rubros turísticos del país.

Por un lado, el propio Gobierno desfinanció y cerró de hecho los complejos, por lo que es redundante, o cuanto menos ilógico, que después los titulares de las Unidades digan que son innecesarias, porque dejaron de recibir visitantes justamente por una decisión del propio Ejecutivo al que ellos responden. Y las pocas veces que abrieron tuvieron gran recepción.

Por el otro, desde FEHGRA apuntaron que esos planteos que Scioli le atribuyó a la entidad no fueron formalizados. Y dudan entre varios integrantes de FEHGRA si no responden a intereses de algunos socios en particular.

Especialmente porque Chapadmalal y Embalse no compiten ni compitieron jamás con hoteles de 1, 2 y hasta 5 estrellas de la zona, ya que se dedicaban al turismo social: recibir jubilados, discapacitados o familias, sobre todo chicas y chicos, que no hubiesen conocido el mar si no fuese por la existencia de estas unidades turísticas ubicadas a tan solo 20 kilómetros de Mar del Plata y 15 de Miramar.

Detrás parece esconderse, como casi siempre, el negocio de los funcionarios con el sector privado: se trata de casi 75 hectáreas de bosques de pinos y playas tranquilas con acantilados. Está en una zona ideal para el surf, que viene creciendo, con nuevas casas, barrios cerrados y emprendimientos en los alrededores.

Javier Milei Daniel Scioli.jpg

Un negocio fenomenal para empresarios hoteleros que quieran quedarse con estos complejos, que además fueron remodelados por la gestión de Alberto Fernández con una inversión de 7.000 millones de pesos, en el marco de un plan integral de modernización y puesta en valor a cargo del entonces Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación.

De hecho, ya en septiembre del 2024 la cartera que conduce Daniel Scioli, había dado comienzo al plan de privatización del complejo de Chapalmalal al convocar a licitación pública para otorgar concesiones en las unidades 2 y 7.

Junto al de Embalse, en Córdoba, este conglomerado turístico inaugurado durante la presidencia de Juan Domingo Perón y declarado Monumento Histórico Nacional en 2013 por la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, tiene capacidad de albergar 4000 plazas, que hasta 2024 eran destinadas a población vulnerable.

El ex titular de Turismo de la Nación, Matías Lammens, enfatizó tiempo atrás: "Las unidades turísticas de Chapadmalal y Embalse son patrimonio histórico, arquitectónico, cultural y emocional de los argentinos. Cerrarlas es una enorme burrada. En el último año de nuestra gestión, después de un ambicioso plan de obras que puso en valor los complejos y reinauguró 9 hoteles y decenas de bungalows, visitaron el mar y las sierras más de 120 mil personas, muchas de ellas de bajos recursos, muchos jubilados, muchas familias que de otra manera no podían tener vacaciones. Cerrarlos es de una insensibilidad que no deja de asombrar".